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Полиция Косово задержала бывшего сотрудника по подозрению в терроризме - РИА Новости, 10.12.2022
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Полиция Косово задержала бывшего сотрудника по подозрению в терроризме
Полиция Косово задержала бывшего сотрудника по подозрению в терроризме - РИА Новости, 10.12.2022
Полиция Косово задержала бывшего сотрудника по подозрению в терроризме
Полиция самопровозглашенной республики Косово в субботу задержала своего бывшего сотрудника-серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме, что привело к... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T23:17
2022-12-10T23:18
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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово в субботу задержала своего бывшего сотрудника-серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме, что привело к блокадам сербами дорог и КПП на севере края, сообщило косовское ведомство в соцсетях.Косовские сербы в субботу начали строить баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Речь идет о беспорядках в минувший вторник, вызванных вторжение членов избиркома при поддержке полиции из Приштины в муниципальные избирательные комиссии в населенных сербами муниципалитетах на севере края."Чтобы препятствовать доставке подозреваемого к органам правосудия во второй половине дня начали собираться определенные группы и устанавливать баррикады с автомобилями и тяжелой техникой", - говорится в сообщении.Уточняется, что баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, что нарушает и делает невозможным движение транспорта и грузов, поэтому "по соображениям безопасности косовская полиция временно закрыла КПП "Ярине" на въезде из центральной Сербии.
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в мире, косово, сербия, приштина
В мире, Косово, Сербия, Приштина
23:17 10.12.2022 (обновлено: 23:18 10.12.2022)
 
Полиция Косово задержала бывшего сотрудника по подозрению в терроризме

Полиция Косово задержала бывшего сотрудника-серба по подозрению в терроризме

© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в медиабанкНашивка с изображением герба самопровозглашенной республики Косово
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной республики Косово - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Нашивка с изображением герба самопровозглашенной республики Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово в субботу задержала своего бывшего сотрудника-серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме, что привело к блокадам сербами дорог и КПП на севере края, сообщило косовское ведомство в соцсетях.
Косовские сербы в субботу начали строить баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
"Сегодня на КПП "Ярине" задержан бывший сотрудник полиции с инициалами Д.П. по обоснованному подозрению в причастности к преступлениям по статье "терроризм" и нарушение конституционного порядка. Подозреваемый участвовал в нападении на членов Центральной избирательной комиссии и полиции Косово", - сообщило руководство "МВД" в соцсетях.
Речь идет о беспорядках в минувший вторник, вызванных вторжение членов избиркома при поддержке полиции из Приштины в муниципальные избирательные комиссии в населенных сербами муниципалитетах на севере края.
"Чтобы препятствовать доставке подозреваемого к органам правосудия во второй половине дня начали собираться определенные группы и устанавливать баррикады с автомобилями и тяжелой техникой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, что нарушает и делает невозможным движение транспорта и грузов, поэтому "по соображениям безопасности косовская полиция временно закрыла КПП "Ярине" на въезде из центральной Сербии.
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