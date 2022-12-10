https://ria.ru/20221210/kosovo-1837793335.html

Полиция Косово задержала бывшего сотрудника по подозрению в терроризме

Полиция Косово задержала бывшего сотрудника по подозрению в терроризме - РИА Новости, 10.12.2022

Полиция Косово задержала бывшего сотрудника по подозрению в терроризме

Полиция самопровозглашенной республики Косово в субботу задержала своего бывшего сотрудника-серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме, что привело к... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T23:17

2022-12-10T23:17

2022-12-10T23:18

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БЕЛГРАД, 10 дек - РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово в субботу задержала своего бывшего сотрудника-серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме, что привело к блокадам сербами дорог и КПП на севере края, сообщило косовское ведомство в соцсетях.Косовские сербы в субботу начали строить баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП "Ярине" при въезде из центральной Сербии. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.Речь идет о беспорядках в минувший вторник, вызванных вторжение членов избиркома при поддержке полиции из Приштины в муниципальные избирательные комиссии в населенных сербами муниципалитетах на севере края."Чтобы препятствовать доставке подозреваемого к органам правосудия во второй половине дня начали собираться определенные группы и устанавливать баррикады с автомобилями и тяжелой техникой", - говорится в сообщении.Уточняется, что баррикады установлены в муниципалитетах Лепосавич, Звечан, Зубин-Поток, что нарушает и делает невозможным движение транспорта и грузов, поэтому "по соображениям безопасности косовская полиция временно закрыла КПП "Ярине" на въезде из центральной Сербии.

https://ria.ru/20221210/serbiya-1837785511.html

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