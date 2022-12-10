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Косовский "президент" отложила выборы в сербских районах на севере края - РИА Новости, 10.12.2022
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Косовский "президент" отложила выборы в сербских районах на севере края
Косовский "президент" отложила выборы в сербских районах на севере края - РИА Новости, 10.12.2022
Косовский "президент" отложила выборы в сербских районах на севере края
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи сообщила, что перенесла дату муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере края, где РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T23:04
2022-12-10T23:04
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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи сообщила, что перенесла дату муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере края, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.В субботу косовская "президент" заявила в Приштине, что принято решение перенести дату волеизъявления с середины декабря на апрель из-за напряженности в крае, точная дата будет определена позже."Явка была бы очень низкой из-за боязни напряженности и нападений. Это привело к отказу некоторых от участия в избирательных блоках. Выборы бы проводились без международного и местного наблюдения. Чтобы его обеспечить, а также безопасность и время (на подготовку – ред.) для структур безопасности, перенесение даты необходимо", - цитирует Османи портал Kosovo online.Косовские сербы на севере края в ноябре вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать официальные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями, и был снят с должности решением Приштины.Османи ранее назначила досрочные выборы в районах на севере края для формирования новых органов власти на 18 декабря, местные сербы объявили бойкот планируемому волеизъявлению. В минувший вторник представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы и разгромили их. Звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.
https://ria.ru/20221210/serbiya-1837788676.html
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в мире, приштина, косово, косовска-митровица
В мире, Приштина, Косово, Косовска-Митровица
23:04 10.12.2022
 
Косовский "президент" отложила выборы в сербских районах на севере края

Косовский "президент" Османи перенесла выборы в сербских районах на севере края на апрель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьеса Османи сообщила, что перенесла дату муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере края, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины.
В субботу косовская "президент" заявила в Приштине, что принято решение перенести дату волеизъявления с середины декабря на апрель из-за напряженности в крае, точная дата будет определена позже.
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"Явка была бы очень низкой из-за боязни напряженности и нападений. Это привело к отказу некоторых от участия в избирательных блоках. Выборы бы проводились без международного и местного наблюдения. Чтобы его обеспечить, а также безопасность и время (на подготовку – ред.) для структур безопасности, перенесение даты необходимо", - цитирует Османи портал Kosovo online.
Косовские сербы на севере края в ноябре вышли из состава судов, полиции, "правительства" и "парламента", местных органов власти и всех структур самопровозглашенной республики из-за решения Приштины снять с должности главу региональной полицейской дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненада Джурича. Тот ранее отказался выписывать официальные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями, и был снят с должности решением Приштины.
Османи ранее назначила досрочные выборы в районах на севере края для формирования новых органов власти на 18 декабря, местные сербы объявили бойкот планируемому волеизъявлению. В минувший вторник представители "избирательной комиссии" самопровозглашенной республики Косово в сопровождении полиции вторглись в помещения муниципальных избиркомов в населенных сербами Зубин-Потоке, Лепосавиче и северной части Косовска-Митровицы и разгромили их. Звучали сирены воздушной тревоги, были слышны взрывы петард, в соцсетях распространялись видео обеспокоенных граждан.
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