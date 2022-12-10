https://ria.ru/20221210/kosovo-1837785816.html
Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря
Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря - РИА Новости, 10.12.2022
Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря
Косовоалбанские власти в Приштине 15 декабря подадут заявку на вступление в Евросоюз, это является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T21:42
2022-12-10T21:42
2022-12-10T21:42
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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине 15 декабря подадут заявку на вступление в Евросоюз, это является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Вашингтоне, заявил президент Сербии Александр Вучич."Это для нас очень неприятное событие, прямое нарушение Вашингтонского соглашения, показатель того, что не хотят соблюдать договоренности, достигнутые за время республиканской администрации (США) и могут нарушать, как хотят. Думаю, что это плохое решение", - сказал сербский лидер.Он добавил, что направит письмо лидерам пяти стран ЕС, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии - и укажет, что согласно нормам ЕС претендовать на членство могут лишь европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является.
https://ria.ru/20221209/kosovo-1837632590.html
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в мире, александр вучич, приштина, сербия, евросоюз, косово
В мире, Александр Вучич, Приштина, Сербия, Евросоюз, Косово
Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря
Вучич назвал заявку Приштины на вступление в Евросоюз нарушением договоренностей