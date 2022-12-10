https://ria.ru/20221210/kosovo-1837785816.html

Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря

Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря - РИА Новости, 10.12.2022

Вучич высказался о планах Приштины подать заявку в Евросоюз 15 декабря

Косовоалбанские власти в Приштине 15 декабря подадут заявку на вступление в Евросоюз, это является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T21:42

2022-12-10T21:42

2022-12-10T21:42

в мире

александр вучич

приштина

сербия

евросоюз

косово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg

БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине 15 декабря подадут заявку на вступление в Евросоюз, это является нарушением норм ЕС и достигнутых ранее соглашений, в том числе в Вашингтоне, заявил президент Сербии Александр Вучич."Это для нас очень неприятное событие, прямое нарушение Вашингтонского соглашения, показатель того, что не хотят соблюдать договоренности, достигнутые за время республиканской администрации (США) и могут нарушать, как хотят. Думаю, что это плохое решение", - сказал сербский лидер.Он добавил, что направит письмо лидерам пяти стран ЕС, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии - и укажет, что согласно нормам ЕС претендовать на членство могут лишь европейские государства, а самопровозглашенная республика таковым не является.

https://ria.ru/20221209/kosovo-1837632590.html

приштина

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, приштина, сербия, евросоюз, косово