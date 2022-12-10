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Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми - РИА Новости, 10.12.2022
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Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми
Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми - РИА Новости, 10.12.2022
Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми
Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения школьницы в Перми, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:55
2022-12-10T13:55
россия
происшествия
александр бастрыкин
пермь
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения школьницы в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее несколько пермских СМИ написали об инциденте с учениками одной из городских школ, который был заснят на видео. Указывалось, что дети якобы оскорбляли восьмиклассницу, а потом одна из учениц била девочку по лицу. Предполагалось, что конфликт между школьницами произошел из-за мальчика, при этом пострадавшая являлась новенькой в классе."Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело и доложить о причинах и условиях, повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка", - указано в Telegram-аккаунте СК РФ.Уточняется, что после инцидента с избиением восьмиклассницы пермские следователи начали процессуальную проверку.
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россия, происшествия, александр бастрыкин, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Пермь, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
13:55 10.12.2022
 
Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Перми

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения школьницы в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее несколько пермских СМИ написали об инциденте с учениками одной из городских школ, который был заснят на видео. Указывалось, что дети якобы оскорбляли восьмиклассницу, а потом одна из учениц била девочку по лицу. Предполагалось, что конфликт между школьницами произошел из-за мальчика, при этом пострадавшая являлась новенькой в классе.
"Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело и доложить о причинах и условиях, повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка", - указано в Telegram-аккаунте СК РФ.
Уточняется, что после инцидента с избиением восьмиклассницы пермские следователи начали процессуальную проверку.
Сотрудник СК - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 15:42
Во Владимирской области возбудили уголовное дело после избиения подростка
 
РоссияПроисшествияАлександр БастрыкинПермьПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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