https://ria.ru/20221210/izbienie-1837720555.html
Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми
Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми - РИА Новости, 10.12.2022
Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми
Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения школьницы в Перми, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:55
2022-12-10T13:55
2022-12-10T13:55
россия
происшествия
александр бастрыкин
пермь
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения школьницы в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее несколько пермских СМИ написали об инциденте с учениками одной из городских школ, который был заснят на видео. Указывалось, что дети якобы оскорбляли восьмиклассницу, а потом одна из учениц била девочку по лицу. Предполагалось, что конфликт между школьницами произошел из-за мальчика, при этом пострадавшая являлась новенькой в классе."Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело и доложить о причинах и условиях, повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка", - указано в Telegram-аккаунте СК РФ.Уточняется, что после инцидента с избиением восьмиклассницы пермские следователи начали процессуальную проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, александр бастрыкин, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Александр Бастрыкин, Пермь, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Перми