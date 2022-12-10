https://ria.ru/20221210/izbienie-1837720555.html

Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми

Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми - РИА Новости, 10.12.2022

Бастрыкин распорядился возбудить дело после избиения школьницы в Перми

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения школьницы в Перми, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:55

2022-12-10T13:55

2022-12-10T13:55

россия

происшествия

александр бастрыкин

пермь

пермский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 10 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту избиения школьницы в Перми, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее несколько пермских СМИ написали об инциденте с учениками одной из городских школ, который был заснят на видео. Указывалось, что дети якобы оскорбляли восьмиклассницу, а потом одна из учениц била девочку по лицу. Предполагалось, что конфликт между школьницами произошел из-за мальчика, при этом пострадавшая являлась новенькой в классе."Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сафонову В.А. возбудить по факту избиения девочки уголовное дело и доложить о причинах и условиях, повлекших совершение противоправных действий в отношении ребенка", - указано в Telegram-аккаунте СК РФ.Уточняется, что после инцидента с избиением восьмиклассницы пермские следователи начали процессуальную проверку.

https://ria.ru/20221207/izbienie-1836977276.html

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пермь

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, александр бастрыкин, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)