https://ria.ru/20221210/ischeznovenie-1837675333.html

Разгадка тайны исчезнувшего 10 лет назад мужчины шокировала его семью

Разгадка тайны исчезнувшего 10 лет назад мужчины шокировала его семью - РИА Новости, 10.12.2022

Разгадка тайны исчезнувшего 10 лет назад мужчины шокировала его семью

В США мужчина, исчезнувший почти десять лет назад, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он проживал под другим именем, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T05:08

2022-12-10T05:08

2022-12-10T10:49

в мире

сша

коннектикут

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151395/92/1513959292_0:225:3601:2250_1920x0_80_0_0_063161bd5e85be609b72b314ea64fd73.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В США мужчина, исчезнувший почти десять лет назад, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он проживал под другим именем, сообщает телеканал NBC.В последний раз Роберта Хоугланда видели утром 28 июля 2013 года на заправочной станции в городе Ньютаун (штат Коннектикут). Уже на следующий день, после того как мужчина не приехал в аэропорт встретить родственника и не явился на работу, его близкие обратились в полицию.Правоохранители нашли в доме Хоугланда его бумажник, лекарства и мобильный телефон, однако никаких следов самого пропавшего так и не обнаружили. В течение многих лет дело оставалось открытым, случай с исчезновением американца стал известен на всю страну. "Почти десять лет спустя тайна его исчезновения наконец была раскрыта: Хоугланд, по-видимому, переехал в северную часть штата Нью-Йорк и жил под новым именем Ричард Кинг", — сообщает NBC.По данным телеканала, на этой неделе офис шерифа округа Салливан в штате Нью-Йорк связался с полицией Ньютауна и сообщил ей об обнаружении умершего мужчины, у которого при себе были документы на имя Роберта Хоугланда. Прибывшие из Коннектикута полицейские подтвердили личность скончавшегося. По данным полиции, мужчине на момент смерти было 59 лет, он жил в округе Салливан под новым именем примерно с ноября 2013 года.Как отмечает NBC, раскрытие исчезновения Хоугланда спустя столько лет стало шоком для его семьи, у которой "осталось больше вопросов, чем ответов". Сын мужчины по имени Кристофер назвал произошедшее "запутанным", добавив, что близкие не знают, что побудило Хоугланда уехать.

https://ria.ru/20210216/propazha-1597621294.html

сша

коннектикут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, коннектикут