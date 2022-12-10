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Разгадка тайны исчезнувшего 10 лет назад мужчины шокировала его семью
Разгадка тайны исчезнувшего 10 лет назад мужчины шокировала его семью - РИА Новости, 10.12.2022
Разгадка тайны исчезнувшего 10 лет назад мужчины шокировала его семью
В США мужчина, исчезнувший почти десять лет назад, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он проживал под другим именем, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T05:08
2022-12-10T05:08
2022-12-10T10:49
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В США мужчина, исчезнувший почти десять лет назад, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он проживал под другим именем, сообщает телеканал NBC.В последний раз Роберта Хоугланда видели утром 28 июля 2013 года на заправочной станции в городе Ньютаун (штат Коннектикут). Уже на следующий день, после того как мужчина не приехал в аэропорт встретить родственника и не явился на работу, его близкие обратились в полицию.Правоохранители нашли в доме Хоугланда его бумажник, лекарства и мобильный телефон, однако никаких следов самого пропавшего так и не обнаружили. В течение многих лет дело оставалось открытым, случай с исчезновением американца стал известен на всю страну. "Почти десять лет спустя тайна его исчезновения наконец была раскрыта: Хоугланд, по-видимому, переехал в северную часть штата Нью-Йорк и жил под новым именем Ричард Кинг", — сообщает NBC.По данным телеканала, на этой неделе офис шерифа округа Салливан в штате Нью-Йорк связался с полицией Ньютауна и сообщил ей об обнаружении умершего мужчины, у которого при себе были документы на имя Роберта Хоугланда. Прибывшие из Коннектикута полицейские подтвердили личность скончавшегося. По данным полиции, мужчине на момент смерти было 59 лет, он жил в округе Салливан под новым именем примерно с ноября 2013 года.Как отмечает NBC, раскрытие исчезновения Хоугланда спустя столько лет стало шоком для его семьи, у которой "осталось больше вопросов, чем ответов". Сын мужчины по имени Кристофер назвал произошедшее "запутанным", добавив, что близкие не знают, что побудило Хоугланда уехать.
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в мире, сша, коннектикут
05:08 10.12.2022 (обновлено: 10:49 10.12.2022)
Разгадка тайны исчезнувшего 10 лет назад мужчины шокировала его семью
NBC: в США нашли умершим под новым именем мужчину, исчезнувшего почти 10 лет назад
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
В США мужчина, исчезнувший почти десять лет назад, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где он проживал под другим именем, сообщает
телеканал NBC.
В последний раз Роберта Хоугланда видели утром 28 июля 2013 года на заправочной станции в городе Ньютаун (штат Коннектикут
). Уже на следующий день, после того как мужчина не приехал в аэропорт встретить родственника и не явился на работу, его близкие обратились в полицию.
Правоохранители нашли в доме Хоугланда его бумажник, лекарства и мобильный телефон, однако никаких следов самого пропавшего так и не обнаружили. В течение многих лет дело оставалось открытым, случай с исчезновением американца стал известен на всю страну. "Почти десять лет спустя тайна его исчезновения наконец была раскрыта: Хоугланд, по-видимому, переехал в северную часть штата Нью-Йорк и жил под новым именем Ричард Кинг", — сообщает NBC.
По данным телеканала, на этой неделе офис шерифа округа Салливан в штате Нью-Йорк связался с полицией Ньютауна и сообщил ей об обнаружении умершего мужчины, у которого при себе были документы на имя Роберта Хоугланда. Прибывшие из Коннектикута полицейские подтвердили личность скончавшегося. По данным полиции, мужчине на момент смерти было 59 лет, он жил в округе Салливан под новым именем примерно с ноября 2013 года.
Как отмечает NBC, раскрытие исчезновения Хоугланда спустя столько лет стало шоком для его семьи, у которой "осталось больше вопросов, чем ответов". Сын мужчины по имени Кристофер назвал произошедшее "запутанным", добавив, что близкие не знают, что побудило Хоугланда уехать.