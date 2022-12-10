https://ria.ru/20221210/gruzoviki-1837732621.html

Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков

Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков - РИА Новости, 10.12.2022

Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков

Грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газель", с 00:00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T15:04

2022-12-10T15:04

2022-12-10T15:13

авто

россия

чп на крымском мосту

министерство транспорта рф (минтранс россии)

крымский мост

керченский пролив

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газель", с 00:00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно."Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20221205/most-1836471169.html

россия

керченский пролив

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, чп на крымском мосту, министерство транспорта рф (минтранс россии), крымский мост, керченский пролив