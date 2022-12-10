15:04 10.12.2022 (обновлено: 15:13 10.12.2022)
Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков
Проезд по Крымскому мосту закроют для грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны
Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газель", с 00:00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - сообщили в Минтрансе РФ.
О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.
"Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме", - добавили в министерстве.
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