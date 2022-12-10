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Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков - РИА Новости, 10.12.2022
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Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков
Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков - РИА Новости, 10.12.2022
Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков
Грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газель", с 00:00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T15:04
2022-12-10T15:13
авто
россия
чп на крымском мосту
министерство транспорта рф (минтранс россии)
крымский мост
керченский пролив
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газель", с 00:00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно."Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20221205/most-1836471169.html
россия
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авто, россия, чп на крымском мосту, министерство транспорта рф (минтранс россии), крымский мост, керченский пролив
Авто, Россия, ЧП на Крымском мосту, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Крымский мост, Керченский пролив
15:04 10.12.2022 (обновлено: 15:13 10.12.2022)
 
Проезд по Крымскому мосту закроют для некоторых грузовиков

Проезд по Крымскому мосту закроют для грузовиков грузоподъемностью более 1,5 тонны

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛегковые автомобили на Крымском мосту
Легковые автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Легковые автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газель", с 00:00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
"С 00:00 11 декабря 2022 года (в ночь с субботы на воскресенье) водителям грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 тонн (в том числе автомобилям типа "Газель", движущимся как с грузом, так и порожними) при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой. Указанные автотранспортные средства временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту", - сообщили в Минтрансе РФ.
О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно.
"Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме", - добавили в министерстве.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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АвтоРоссияЧП на Крымском мостуМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Крымский мостКерченский пролив
 
 
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