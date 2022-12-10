https://ria.ru/20221210/gosperevorot-1837712804.html

Захарова сравнила попытку переворота в Германии с Евромайданом на Украине

Захарова сравнила попытку переворота в Германии с Евромайданом на Украине - РИА Новости, 10.12.2022

Захарова сравнила попытку переворота в Германии с Евромайданом на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, почему немецкие политики, осудившие попытку госпереворота в ФРГ, поддержали... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:02

2022-12-10T13:02

2022-12-10T13:02

мария захарова

германия

украина

россия

франк-вальтер штайнмайер

политика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о том, почему немецкие политики, осудившие попытку госпереворота в ФРГ, поддержали "евромайдан" на Украине, и подчеркнула, что Берлин должен ответить на этот вопрос."Когда Йошка Фишер поддержал якобы "мирную смену власти" в результате "оранжевой революции" в 2005 году, когда Гидо Вестервелле встречался на Майдане с лидерами украинской оппозиции в 2013 году, когда Франк-Вальтер Штайнмайер вёл "посреднические переговоры" с путчистами и узурпаторами в те месяцы Евромайдана − это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жёстко подавили?" - написала Захарова в Telegram-канале.Речи о смене власти в ФРГ, отметила представитель МИД РФ, при этом не идёт, в стране те же политики, в том числе президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который "с такой гордостью ныне говорит о "германской либеральной демократии, которая защитила себя", при этом поддерживавший Евромайдан на Украине.Захарова задалась вопросом, не относятся ли к попытке переворота захват органов власти (парламента, судов, территориальных и национальных органов исполнительной власти) ультраправыми радикалами."Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идёт об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d'état (с французского "госпереворот" - ред.) можно говорить сейчас с этими… "рейхсбюргерами"? Это прямой вопрос, на который Берлин обязан ответить", - подчеркнула Захарова.В своей публикации она отметила, что с "замиранием сердца" следит за "настоящей драмой" в Германии, где по подозрению в попытке госпереворота арестовали 25 человек."Словами не передать, как мы переживаем за основы конституционного строя в ФРГ, едва не павшей жертвой путча. Подумать только: 25 исторических реконструкторов могли свергнуть демократию в центре Европы! Республика выстояла", - написала представитель МИД.

https://ria.ru/20221208/sholts-1837057115.html

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837089585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, германия, украина, россия, франк-вальтер штайнмайер, политика