https://ria.ru/20221210/germaniya-1837682857.html

В Россотрудничестве ответили на заявления Германии о попытке госпереворта

В Россотрудничестве ответили на заявления Германии о попытке госпереворта - РИА Новости, 10.12.2022

В Россотрудничестве ответили на заявления Германии о попытке госпереворта

Заявления Германии об аресте гражданки России за участие в подготовке государственного переворота являются провокацией и частью антироссийской риторики,... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T08:56

2022-12-10T08:56

2022-12-10T08:56

в мире

россия

германия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

баден-вюртемберг

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявления Германии об аресте гражданки России за участие в подготовке государственного переворота являются провокацией и частью антироссийской риторики, Россотрудничество следит за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов."Там, конечно, следствие определится с точки зрения того, что это было: подготовка государственного переворота или часть того психоза, с которым сейчас западное общество столкнулось. Таких провокаций, к сожалению, будет становиться все больше и больше. Мы должны быть к этому готовы", — заявил он.Шевцов отметил, что через "такие провокации как раз и ищут возможность дальше нагнетать психоз в обществе, рассказывать о том, что Россия плохая, нужно бороться со всем русским и тут же автоматически появляется россиянка, которая как будто бы все это готовила".Он не исключил, что ситуация с "задержанием" россиянки, появление информации об этом, является частью "проработанной антироссийской позиции", которая "вселятся в умы людей"."Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные", — подчеркнул Шевцов.По его словам, Россотрудничество не владеет информацией об аресте гражданки РФ."Мы следим за ситуацией и стараемся оказывать содействие если требуется", — резюмировал заместитель руководителя Россотрудничества.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221209/perevorot-1837502007.html

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837207118.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, германия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), баден-вюртемберг