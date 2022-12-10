https://ria.ru/20221210/germaniya-1837682857.html
В Россотрудничестве ответили на заявления Германии о попытке госпереворта
В Россотрудничестве ответили на заявления Германии о попытке госпереворта - РИА Новости, 10.12.2022
В Россотрудничестве ответили на заявления Германии о попытке госпереворта
Заявления Германии об аресте гражданки России за участие в подготовке государственного переворота являются провокацией и частью антироссийской риторики,... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:56
2022-12-10T08:56
2022-12-10T08:56
в мире
россия
германия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
баден-вюртемберг
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявления Германии об аресте гражданки России за участие в подготовке государственного переворота являются провокацией и частью антироссийской риторики, Россотрудничество следит за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов."Там, конечно, следствие определится с точки зрения того, что это было: подготовка государственного переворота или часть того психоза, с которым сейчас западное общество столкнулось. Таких провокаций, к сожалению, будет становиться все больше и больше. Мы должны быть к этому готовы", — заявил он.Шевцов отметил, что через "такие провокации как раз и ищут возможность дальше нагнетать психоз в обществе, рассказывать о том, что Россия плохая, нужно бороться со всем русским и тут же автоматически появляется россиянка, которая как будто бы все это готовила".Он не исключил, что ситуация с "задержанием" россиянки, появление информации об этом, является частью "проработанной антироссийской позиции", которая "вселятся в умы людей"."Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные", — подчеркнул Шевцов.По его словам, Россотрудничество не владеет информацией об аресте гражданки РФ."Мы следим за ситуацией и стараемся оказывать содействие если требуется", — резюмировал заместитель руководителя Россотрудничества.В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
https://ria.ru/20221209/perevorot-1837502007.html
https://ria.ru/20221208/germaniya-1837207118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), баден-вюртемберг
В мире, Россия, Германия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Баден-Вюртемберг
В Россотрудничестве ответили на заявления Германии о попытке госпереворта
В Россотрудничестве назвали слова ФРГ о подготовке россиянкой переворота провокацией
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Заявления Германии об аресте гражданки России за участие в подготовке государственного переворота являются провокацией и частью антироссийской риторики, Россотрудничество следит за ситуацией, заявил РИА Новости заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.
"Там, конечно, следствие определится с точки зрения того, что это было: подготовка государственного переворота или часть того психоза, с которым сейчас западное общество столкнулось. Таких провокаций, к сожалению, будет становиться все больше и больше. Мы должны быть к этому готовы", — заявил он.
Шевцов отметил, что через "такие провокации как раз и ищут возможность дальше нагнетать психоз в обществе, рассказывать о том, что Россия плохая, нужно бороться со всем русским и тут же автоматически появляется россиянка, которая как будто бы все это готовила".
Он не исключил, что ситуация с "задержанием" россиянки, появление информации об этом, является частью "проработанной антироссийской позиции", которая "вселятся в умы людей".
"Есть такой информационный мейнстримный навал, когда в одну кучу начали смешивать все подряд и многие вещи, которые кажутся нереальными и не соответствующими действительности, люди начинают за рубежом воспринимать как нормальные", — подчеркнул Шевцов.
По его словам, Россотрудничество не владеет информацией об аресте гражданки РФ.
"Мы следим за ситуацией и стараемся оказывать содействие если требуется", — резюмировал заместитель руководителя Россотрудничества.
В среду по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке были задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 проводились обыски. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг
, Бавария
, Берлин
, Гессен
, Нижняя Саксония
, Саксония
, Тюрингия
, также одно задержание произошло в Австрии
(Китцбюэль) и в Италии
(Перуджа
).