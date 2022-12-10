https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html
"Роскосмос" рассекретил личное дело Гагарина
"Роскосмос" рассекретил личное дело Гагарина - РИА Новости, 10.12.2022
"Роскосмос" рассекретил личное дело Гагарина
Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина было рассекречено в сентябре 2022 года, следует из материалов журнала "Русский космос" (издание... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:05
2022-12-10T12:05
2022-12-10T13:40
юрий гагарин (космонавт)
роскосмос
центр подготовки космонавтов
общество
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина было рассекречено в сентябре 2022 года, следует из материалов журнала "Русский космос" (издание "Роскосмоса")."В сентябре этого года по инициативе "Роскосмоса" с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", — говорится в журнале.Уточняется, что личное дело заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу. Документ хранился в отделе кадров предприятия под грифом "для служебного пользования" и не был доступен даже самому работнику.Для военнослужащих личное дело заводилось на курсанта при поступлении в военное училище и передавалось из одной воинской части в другую при смене места службы. После ухода офицера в запас документ нужно было сдать в архив Минобороны. В качестве исключения после гибели легендарного космонавта его личное дело оставили в архиве Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.В то же время авторы публикации отмечают, что многие факты биографии первого космонавта планеты и так широко известны, однако личное дело раскрывает некоторые подробности, которым не уделялось много внимания. В качестве примера приводятся даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов — декабрь 1949 года и июнь 1960 года.Также приводятся данные о его обучении сначала в аэроклубе, потом в авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а затем и прохождении подготовки в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов). Кроме того, рассекречена информация о семейном положении, наградах.Помимо этого указано, что Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу, а также то, что будущий космонавт не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за того, что у его родителей было "недостаточное материальное состояние"."Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 году не случился голод, вынудивший его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, — история уже не узнает", — говорится в журнале "Роскосмоса".
https://ria.ru/20220318/gagarin-1778874584.html
https://ria.ru/20220412/vospominaniya-1783064477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гагарин (космонавт), роскосмос, центр подготовки космонавтов, общество, россия
Юрий Гагарин (космонавт), Роскосмос, Центр подготовки космонавтов, Общество, Россия
12:05 10.12.2022 (обновлено: 13:40 10.12.2022)
"Роскосмос" рассекретил личное дело Гагарина
"Роскосмос" рассекретил личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Личное дело первого космонавта планеты Юрия Гагарина было рассекречено в сентябре 2022 года, следует из материалов журнала "Русский космос" (издание "Роскосмоса").
"В сентябре этого года по инициативе "Роскосмоса" с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям", — говорится в журнале.
Уточняется, что личное дело заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу. Документ хранился в отделе кадров предприятия под грифом "для служебного пользования" и не был доступен даже самому работнику.
Для военнослужащих личное дело заводилось на курсанта при поступлении в военное училище и передавалось из одной воинской части в другую при смене места службы. После ухода офицера в запас документ нужно было сдать в архив Минобороны. В качестве исключения после гибели легендарного космонавта его личное дело оставили в архиве Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
.
В то же время авторы публикации отмечают, что многие факты биографии первого космонавта планеты и так широко известны, однако личное дело раскрывает некоторые подробности, которым не уделялось много внимания. В качестве примера приводятся даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов — декабрь 1949 года и июнь 1960 года.
Также приводятся данные о его обучении сначала в аэроклубе, потом в авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а затем и прохождении подготовки в военной части № 26266 (Центр подготовки космонавтов). Кроме того, рассекречена информация о семейном положении, наградах.
Помимо этого указано, что Гагарин имел первую судейскую категорию по баскетболу, а также то, что будущий космонавт не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве
из-за того, что у его родителей было "недостаточное материальное состояние".
"Как сложилась бы судьба Юры Гагарина, если бы на Смоленщине в 1949 году не случился голод, вынудивший его бросить школу в 15 лет, уехать из дома и поступить в училище с гособеспечением, — история уже не узнает", — говорится в журнале "Роскосмоса".