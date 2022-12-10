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Французы назвали Зеленского главарем "крайне опасных людей" - РИА Новости, 10.12.2022
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Французы назвали Зеленского главарем "крайне опасных людей"
Французы назвали Зеленского главарем "крайне опасных людей" - РИА Новости, 10.12.2022
Французы назвали Зеленского главарем "крайне опасных людей"
Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на судебное разбирательство в отношении уроженца Украины, "миллионера" Дмитрия Малиновского, выразив мнение, РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T06:45
2022-12-10T11:31
в мире
владимир зеленский
украина
франция
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на судебное разбирательство в отношении уроженца Украины, "миллионера" Дмитрия Малиновского, выразив мнение, что страной заправляет мафия во главе с Владимиром Зеленским.Как отмечает издание, мужчина был официально признан "погибшим" в результате ДТП еще в 2014 году, заявление подала его жена, при этом украинская полиция составила свидетельство о смерти без какой-либо проверки фактов. Однако еще за два месяца до этого Малиновский прибыл во Францию, вероятно, убегая от обманутых им кредиторов, при этом попасть в страну он смог благодаря поддельному румынскому паспорту. В октябре 2018 года украинец был обвинен в "организованном отмывании бандитских доходов", в минувший четверг его осудили на четыре с половиной года лишения свободы с выплатой штрафа в сто тысяч евро, также у Малиновского конфисковали купленные им старинный замок Ла-Рошпо и автомобиль Rolls-Royce.Публикация издания вызвала активный отклик читателей в комментариях."Создается впечатление, что на Украине, как и за ее пределами, всем вертит какая-то мафия, готовая торговать всем чем угодно, лишь бы денег было много. Беспринципные, крайне опасные люди, ничто их не остановит! А главным у них — объявленный ныне "человеком года" президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.), который, сдается мне, так же далек от святости, как герой этой статьи", — заявил пользователь toscane."Вот ради кого Макрон лишает французов нефти и газа, а заодно гонит до предела инфляцию, причем взрывным образом. Цель — чтобы таким вот Малиновским было хорошо", — заметил Grand largue."То, что замок Ла-Рошпо, названный так в честь члена Комитета общественного спасения в 1793-1794 годах, попал в руки украинского мафиози — это невероятный позор. До каких пор французы будут плевать на свое культурное наследие? И так все катится ко всем чертям в этой стране. Сколько можно!" — возмутился Latude."И правда, какой сюрприз! Европейцы могли убедиться в "добропорядочности" таких тружеников капитала на своем горьком опыте. Пинчук и другие украинские друзья-олигархи — одни из передовиков", — отметил Dedale."Вы что, пытаетесь мне рассказать о бессовестных украинцах? Наши масс-медиа не могут врать! Это, наверное, русские", — сыронизировал Troll gentil.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221114/rada-1831266115.html
https://ria.ru/20221202/kolomoyskiy-1835926138.html
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в мире, владимир зеленский, украина, франция
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Франция
06:45 10.12.2022 (обновлено: 11:31 10.12.2022)
 
Французы назвали Зеленского главарем "крайне опасных людей"

Читателей Le Figaro возмутила афера украинского "миллионера" с покупкой замка во Франции

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на судебное разбирательство в отношении уроженца Украины, "миллионера" Дмитрия Малиновского, выразив мнение, что страной заправляет мафия во главе с Владимиром Зеленским.
Как отмечает издание, мужчина был официально признан "погибшим" в результате ДТП еще в 2014 году, заявление подала его жена, при этом украинская полиция составила свидетельство о смерти без какой-либо проверки фактов. Однако еще за два месяца до этого Малиновский прибыл во Францию, вероятно, убегая от обманутых им кредиторов, при этом попасть в страну он смог благодаря поддельному румынскому паспорту. В октябре 2018 года украинец был обвинен в "организованном отмывании бандитских доходов", в минувший четверг его осудили на четыре с половиной года лишения свободы с выплатой штрафа в сто тысяч евро, также у Малиновского конфисковали купленные им старинный замок Ла-Рошпо и автомобиль Rolls-Royce.
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Публикация издания вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Создается впечатление, что на Украине, как и за ее пределами, всем вертит какая-то мафия, готовая торговать всем чем угодно, лишь бы денег было много. Беспринципные, крайне опасные люди, ничто их не остановит! А главным у них — объявленный ныне "человеком года" президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.), который, сдается мне, так же далек от святости, как герой этой статьи", — заявил пользователь toscane.
"Вот ради кого Макрон лишает французов нефти и газа, а заодно гонит до предела инфляцию, причем взрывным образом. Цель — чтобы таким вот Малиновским было хорошо", — заметил Grand largue.
"То, что замок Ла-Рошпо, названный так в честь члена Комитета общественного спасения в 1793-1794 годах, попал в руки украинского мафиози — это невероятный позор. До каких пор французы будут плевать на свое культурное наследие? И так все катится ко всем чертям в этой стране. Сколько можно!" — возмутился Latude.
"И правда, какой сюрприз! Европейцы могли убедиться в "добропорядочности" таких тружеников капитала на своем горьком опыте. Пинчук и другие украинские друзья-олигархи — одни из передовиков", — отметил Dedale.
"Вы что, пытаетесь мне рассказать о бессовестных украинцах? Наши масс-медиа не могут врать! Это, наверное, русские", — сыронизировал Troll gentil.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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