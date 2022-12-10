https://ria.ru/20221210/frantsiya-1837677172.html

Французы назвали Зеленского главарем "крайне опасных людей"

Французы назвали Зеленского главарем "крайне опасных людей" - РИА Новости, 10.12.2022

Французы назвали Зеленского главарем "крайне опасных людей"

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на судебное разбирательство в отношении уроженца Украины, "миллионера" Дмитрия Малиновского, выразив мнение, РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T06:45

2022-12-10T06:45

2022-12-10T11:31

в мире

владимир зеленский

украина

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_ce3394382b84413cb885e7be3867c318.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на судебное разбирательство в отношении уроженца Украины, "миллионера" Дмитрия Малиновского, выразив мнение, что страной заправляет мафия во главе с Владимиром Зеленским.Как отмечает издание, мужчина был официально признан "погибшим" в результате ДТП еще в 2014 году, заявление подала его жена, при этом украинская полиция составила свидетельство о смерти без какой-либо проверки фактов. Однако еще за два месяца до этого Малиновский прибыл во Францию, вероятно, убегая от обманутых им кредиторов, при этом попасть в страну он смог благодаря поддельному румынскому паспорту. В октябре 2018 года украинец был обвинен в "организованном отмывании бандитских доходов", в минувший четверг его осудили на четыре с половиной года лишения свободы с выплатой штрафа в сто тысяч евро, также у Малиновского конфисковали купленные им старинный замок Ла-Рошпо и автомобиль Rolls-Royce.Публикация издания вызвала активный отклик читателей в комментариях."Создается впечатление, что на Украине, как и за ее пределами, всем вертит какая-то мафия, готовая торговать всем чем угодно, лишь бы денег было много. Беспринципные, крайне опасные люди, ничто их не остановит! А главным у них — объявленный ныне "человеком года" президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.), который, сдается мне, так же далек от святости, как герой этой статьи", — заявил пользователь toscane."Вот ради кого Макрон лишает французов нефти и газа, а заодно гонит до предела инфляцию, причем взрывным образом. Цель — чтобы таким вот Малиновским было хорошо", — заметил Grand largue."То, что замок Ла-Рошпо, названный так в честь члена Комитета общественного спасения в 1793-1794 годах, попал в руки украинского мафиози — это невероятный позор. До каких пор французы будут плевать на свое культурное наследие? И так все катится ко всем чертям в этой стране. Сколько можно!" — возмутился Latude."И правда, какой сюрприз! Европейцы могли убедиться в "добропорядочности" таких тружеников капитала на своем горьком опыте. Пинчук и другие украинские друзья-олигархи — одни из передовиков", — отметил Dedale."Вы что, пытаетесь мне рассказать о бессовестных украинцах? Наши масс-медиа не могут врать! Это, наверное, русские", — сыронизировал Troll gentil.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221114/rada-1831266115.html

https://ria.ru/20221202/kolomoyskiy-1835926138.html

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, франция