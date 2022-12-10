https://ria.ru/20221210/energosistema-1837795071.html

Зеленский заявил о новом пакете помощи Украине со стороны Норвегии

Зеленский заявил о новом пакете помощи Украине со стороны Норвегии - РИА Новости, 10.12.2022

Зеленский заявил о новом пакете помощи Украине со стороны Норвегии

Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины. РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T23:41

2022-12-10T23:41

2022-12-10T23:42

владимир зеленский

украина

норвегия

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221208/neft-1837334973.html

украина

норвегия

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владимир зеленский, украина, норвегия, нато, в мире