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Зеленский заявил о новом пакете помощи Украине со стороны Норвегии - РИА Новости, 10.12.2022
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Зеленский заявил о новом пакете помощи Украине со стороны Норвегии
Зеленский заявил о новом пакете помощи Украине со стороны Норвегии - РИА Новости, 10.12.2022
Зеленский заявил о новом пакете помощи Украине со стороны Норвегии
Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины. РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T23:41
2022-12-10T23:42
владимир зеленский
украина
норвегия
нато
в мире
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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владимир зеленский, украина, норвегия, нато, в мире
Владимир Зеленский, Украина, Норвегия, НАТО, В мире
23:41 10.12.2022 (обновлено: 23:42 10.12.2022)
 
Зеленский заявил о новом пакете помощи Украине со стороны Норвегии

Зеленский заявил, что Норвегия выделила сто миллионов долларов на восстановление Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Норвегия выделила 100 миллионов долларов на восстановление энергосистемы Украины.
"Есть важные новости из Норвегии. Есть новый пакет поддержки из этой страны объемом 100 миллионов долларов для восстановления нашей энергосистемы… Мы получаем от Норвегии и оборонную, и экономическую, и политическую поддержку, и гуманитарную помощь. Помогает Норвегия и с закупкой газа", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 20:31
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
 
Владимир ЗеленскийУкраинаНорвегияНАТОВ мире
 
 
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