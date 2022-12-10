https://ria.ru/20221210/dozhd-1837748062.html

В РПЦ назвали ситуацию с "Дождем"* в Латвии крушением ложных ценностей

В РПЦ назвали ситуацию с "Дождем"* в Латвии крушением ложных ценностей - РИА Новости, 10.12.2022

В РПЦ назвали ситуацию с "Дождем"* в Латвии крушением ложных ценностей

Ситуация с телеканалом "Дождь"*, который в Латвии "попросили на выход", является примером "крушения ложных ценностей", заявил замглавы синодального отдела... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:55

2022-12-10T16:55

2022-12-10T16:55

россия

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ситуация с телеканалом "Дождь"*, который в Латвии "попросили на выход", является примером "крушения ложных ценностей", заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе."Они ("Дождь"* – ред.) возвели свободу СМИ в ранг некоего идола, а когда оказалось, что этот идол существует только в их воображении, то возникла проблема с Латвией, которая попросила их на выход. Это просто крушение ложной системы ценностей", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он отметил, что независимая журналистика в изгнании "возможна только в воображении"."В Латвии решения принимают люди, для которых русофобия стала профессиональным амплуа, это часть политической повестки, на ненависти и отрицании они строят свою повестку. Для внешних сил это не страна, не народ, а просто определенная функция, которую направляют против русской культуры и языка. Это печальная ситуация, но она характерна не только для Латвии", - добавил Кипшидзе.Накануне в СМИ сообщалось, что МВД Латвии запретило въезд в страну ведущему "Дождя"* Алексею Коростелеву после его фразы о помощи российским военным.Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране телеканала "Дождь"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку". Ранее он был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России и за то, что российскую армию в эфире назвали "нашей". Кроме того, руководитель информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе** объявила в эфире об увольнении ведущего Алексея Коростелева после его фразы о помощи российским военным. Коростелев в ходе эфира сказал, что "мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте". Также позже стало известно, что несколько сотрудников уволились с телеканала.Роскомнадзор 1 марта ограничил доступ к ресурсам телеканала "Дождь"* за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.Как отмечал минувшей осенью источник РИА Новости, "Дождь"* за пять лет получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года.*Признан в России СМИ-иноагентом**Внесена в реестр физлиц-иноагентов

https://ria.ru/20221207/zakharova-1836867257.html

https://ria.ru/20221208/dozhd-1837296892.html

https://ria.ru/20221209/korostelev-1837616024.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь