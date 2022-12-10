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Украинские войска выпустили по центру Донецка десять ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/donetsk-1837763746.html
Украинские войска выпустили по центру Донецка десять ракет из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по центру Донецка десять ракет из РСЗО "Град" - РИА Новости, 10.12.2022
Украинские войска выпустили по центру Донецка десять ракет из РСЗО "Град"
Украинские войска в 18.30 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T18:46
2022-12-10T19:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что очевидцы сообщили о прилетах возле торговых центров "Континент" и "Грин Плаза".Позднее Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев о разорвавшихся снарядах ракет возле Южного автовокзала, есть повреждения.
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донецк
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Кадры с места обстрела "Градами" в центре Донецка
По центру Донецка выпустили 10 "Градов". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Украинские войска в 18.30 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
18:46 10.12.2022 (обновлено: 19:34 10.12.2022)
 
Украинские войска выпустили по центру Донецка десять ракет из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Ворошиловскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град"

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.30 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Позже мэр Донецка Алексей Кулемзин добавил, что очевидцы сообщили о прилетах возле торговых центров "Континент" и "Грин Плаза".
Позднее Кулемзин сообщил со ссылкой на очевидцев о разорвавшихся снарядах ракет возле Южного автовокзала, есть повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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