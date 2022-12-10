Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров
Темнокожий журналист обвинил Карин Жан-Пьер в дискриминации африканских репортеров
© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Журналист издания Today News Africa Саймон Атеба в эфире телеканала Fox News обвинил представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, прервавшую брифинг после спора с ним, в дискриминации африканских репортеров.
"Я могу подтвердить, что уровень дискриминации в отношении меня, африканских журналистов в Белом доме поразителен, безобразен", - заявил журналист Today News Africa, отметив, что африканские репортеры в Белом доме не имели возможности задать пресс-секретарю вопрос на протяжении трех месяцев.
"Это шокирует, потому что она темнокожая эмигрантка, я тоже темнокожий эмигрант. Ей должно быть стыдно за себя за то, что она так делает (не дает задать вопрос журналистам из Африки – ред.)", - сожалеет Атеба.
В четверг официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с Атебой, спросившим "почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран". После повторной просьбы журналиста задать вопрос Жан-Пьер возразила, что она "пыталась ответить, но ей не позволили". После очередной просьбы репортера задать вопрос пресс-секретарь попрощалась и покинула зал для брифингов.