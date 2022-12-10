https://ria.ru/20221210/diskriminatsiya-1837710516.html

Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров

Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров - РИА Новости, 10.12.2022

Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров

Журналист издания Today News Africa Саймон Атеба в эфире телеканала Fox News обвинил представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, прервавшую брифинг после спора с... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T12:44

2022-12-10T12:44

2022-12-10T12:44

в мире

сша

африка

карин жан-пьер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795643540_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_925ee13f287c906317ea3dfbdc45c2f4.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Журналист издания Today News Africa Саймон Атеба в эфире телеканала Fox News обвинил представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, прервавшую брифинг после спора с ним, в дискриминации африканских репортеров."Я могу подтвердить, что уровень дискриминации в отношении меня, африканских журналистов в Белом доме поразителен, безобразен", - заявил журналист Today News Africa, отметив, что африканские репортеры в Белом доме не имели возможности задать пресс-секретарю вопрос на протяжении трех месяцев."Это шокирует, потому что она темнокожая эмигрантка, я тоже темнокожий эмигрант. Ей должно быть стыдно за себя за то, что она так делает (не дает задать вопрос журналистам из Африки – ред.)", - сожалеет Атеба.В четверг официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с Атебой, спросившим "почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран". После повторной просьбы журналиста задать вопрос Жан-Пьер возразила, что она "пыталась ответить, но ей не позволили". После очередной просьбы репортера задать вопрос пресс-секретарь попрощалась и покинула зал для брифингов.

https://ria.ru/20221206/neft-1836543099.html

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, африка, карин жан-пьер