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Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров - РИА Новости, 10.12.2022
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Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров
Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров - РИА Новости, 10.12.2022
Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров
Журналист издания Today News Africa Саймон Атеба в эфире телеканала Fox News обвинил представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, прервавшую брифинг после спора с... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:44
2022-12-10T12:44
в мире
сша
африка
карин жан-пьер
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Журналист издания Today News Africa Саймон Атеба в эфире телеканала Fox News обвинил представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, прервавшую брифинг после спора с ним, в дискриминации африканских репортеров."Я могу подтвердить, что уровень дискриминации в отношении меня, африканских журналистов в Белом доме поразителен, безобразен", - заявил журналист Today News Africa, отметив, что африканские репортеры в Белом доме не имели возможности задать пресс-секретарю вопрос на протяжении трех месяцев."Это шокирует, потому что она темнокожая эмигрантка, я тоже темнокожий эмигрант. Ей должно быть стыдно за себя за то, что она так делает (не дает задать вопрос журналистам из Африки – ред.)", - сожалеет Атеба.В четверг официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с Атебой, спросившим "почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран". После повторной просьбы журналиста задать вопрос Жан-Пьер возразила, что она "пыталась ответить, но ей не позволили". После очередной просьбы репортера задать вопрос пресс-секретарь попрощалась и покинула зал для брифингов.
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в мире, сша, африка, карин жан-пьер
В мире, США, Африка, Карин Жан-Пьер
12:44 10.12.2022
 
Карин Жан-Пьер обвинили в дискриминации африканских репортеров

Темнокожий журналист обвинил Карин Жан-Пьер в дискриминации африканских репортеров

© AP Photo / Patrick SemanskyПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Журналист издания Today News Africa Саймон Атеба в эфире телеканала Fox News обвинил представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, прервавшую брифинг после спора с ним, в дискриминации африканских репортеров.
"Я могу подтвердить, что уровень дискриминации в отношении меня, африканских журналистов в Белом доме поразителен, безобразен", - заявил журналист Today News Africa, отметив, что африканские репортеры в Белом доме не имели возможности задать пресс-секретарю вопрос на протяжении трех месяцев.
"Это шокирует, потому что она темнокожая эмигрантка, я тоже темнокожий эмигрант. Ей должно быть стыдно за себя за то, что она так делает (не дает задать вопрос журналистам из Африки – ред.)", - сожалеет Атеба.
В четверг официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер ушла из зала для брифингов после спора с Атебой, спросившим "почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран". После повторной просьбы журналиста задать вопрос Жан-Пьер возразила, что она "пыталась ответить, но ей не позволили". После очередной просьбы репортера задать вопрос пресс-секретарь попрощалась и покинула зал для брифингов.
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 00:26
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В миреСШААфрикаКарин Жан-Пьер
 
 
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