https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией - РИА Новости, 10.12.2022
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией
Задержание спецпрокурора Черногории Саши Чадженовича, который обвинял спецслужбы России и черногорских политиков якобы в подготовке госпереворота осенью 2016... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:15
2022-12-10T08:15
2022-12-10T08:15
в мире
черногория
мило джуканович
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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Задержание спецпрокурора Черногории Саши Чадженовича, который обвинял спецслужбы России и черногорских политиков якобы в подготовке госпереворота осенью 2016 года, доказывает, что бывшие власти страны во главе с Демократической партией социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича срослись с мафией, заявил РИА Новости лидер парламентского "Движения за перемены" Небойша Медоевич.Полиция по предписанию Специальной госпрокуратуры (SDT) в пятницу задержала на 72 часа Сашу Чадженовича. Он подозревается в том, что, занимая должность спецпрокурора в 2020-2022 годах, совершил преступление по статье "создание преступной организации" и множество преступлений по статье "злоупотребление служебным положением"."SDT в октябре выдвинула обвинение против бывшей главы Верховного суда Весны Меденицы в том, что она возглавляла ОПГ по контрабанде наркотиков и сигарет, а также "продавала" приговоры. SDT также задержала Петара Лазовича по обвинению в том, что он один из лидеров "кавачского" мафиозного клана", - заявил Медоевич, добавив, что Лазович - сын экс-главы отдела операций Агентства национальной безопасности, помощника директора полиции по борьбе с оргпреступностью."Сейчас спецпрокурор, который вел дела против оргпреступности, подозревается в том, что он сам - один из лидеров ОПГ. Ожидаем, что через пару дней будет задержан и его бывший начальник – экс-главный спецпрокурор Миливое Катнич. Обвинения в отношении экс-председателя Верховного суда, ожидаемые обвинения в адрес бывшего главного спецпрокурора и сына главного оперативника спецслужбы и полиции доказывают, что в Черногории была стерта граница между государством и мафией", - указал Медоевич.По его словам, ДПС Джукановича за 30 лет правления страной настолько криминализировала Черногорию, что сама партия стала политическим крылом мафии, а республика – "Колумбией на Адриатике"."Необходима радикальная чистка спецслужб, органов правосудия и правоохранительных органов от людей, связанных с мафией и Мило Джукановичем. Но нынешний кабмин получил вотум недоверия в августе и работает в техническом мандате, поэтому новому руководству Спецпрокуратуры не хватает политической поддержки государства и борьба с преступностью не становится национальным приоритетом", - подытожил собеседник агентства.Медоевич еще в марте 2017 года заявил, что по имеющимся у него данным, в 2000 году "государственная контрабанда сигарет из Черногории в Италию переросла в контрабанду наркотиков, в которой участвовало Агентство национальной безопасности", а не названный им "высокопоставленный оперативник", согласно информации из Италии, "заработал на этом 20 миллионов евро за 5 лет".Суд южноитальянского города Бари в мае 2009 года из-за политического иммунитета принял решение о закрытии уголовного дела в отношении тогда премьера Черногории Мило Джукановича, по обвинению в том, что в 1994-2002 годах он руководил организованной преступной группировкой, занимавшейся широкомасштабной контрабандой сигарет в Европе.
https://ria.ru/20221118/mesto-1832570832.html
https://ria.ru/20221111/chuyan-1830682752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, мило джуканович
В мире, Черногория, Мило Джуканович
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией
Политик Медоевич: задержание спецпрокурора Черногории доказывает связи властей с мафией
БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Задержание спецпрокурора Черногории Саши Чадженовича, который обвинял спецслужбы России и черногорских политиков якобы в подготовке госпереворота осенью 2016 года, доказывает, что бывшие власти страны во главе с Демократической партией социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича срослись с мафией, заявил РИА Новости лидер парламентского "Движения за перемены" Небойша Медоевич.
Полиция по предписанию Специальной госпрокуратуры (SDT) в пятницу задержала на 72 часа Сашу Чадженовича. Он подозревается в том, что, занимая должность спецпрокурора в 2020-2022 годах, совершил преступление по статье "создание преступной организации" и множество преступлений по статье "злоупотребление служебным положением".
"SDT в октябре выдвинула обвинение против бывшей главы Верховного суда Весны Меденицы в том, что она возглавляла ОПГ по контрабанде наркотиков и сигарет, а также "продавала" приговоры. SDT также задержала Петара Лазовича по обвинению в том, что он один из лидеров "кавачского" мафиозного клана", - заявил Медоевич, добавив, что Лазович - сын экс-главы отдела операций Агентства национальной безопасности, помощника директора полиции по борьбе с оргпреступностью.
"Сейчас спецпрокурор, который вел дела против оргпреступности, подозревается в том, что он сам - один из лидеров ОПГ. Ожидаем, что через пару дней будет задержан и его бывший начальник – экс-главный спецпрокурор Миливое Катнич. Обвинения в отношении экс-председателя Верховного суда, ожидаемые обвинения в адрес бывшего главного спецпрокурора и сына главного оперативника спецслужбы и полиции доказывают, что в Черногории была стерта граница между государством и мафией", - указал Медоевич.
По его словам, ДПС Джукановича за 30 лет правления страной настолько криминализировала Черногорию, что сама партия стала политическим крылом мафии, а республика – "Колумбией на Адриатике".
"Необходима радикальная чистка спецслужб, органов правосудия и правоохранительных органов от людей, связанных с мафией и Мило Джукановичем. Но нынешний кабмин получил вотум недоверия в августе и работает в техническом мандате, поэтому новому руководству Спецпрокуратуры не хватает политической поддержки государства и борьба с преступностью не становится национальным приоритетом", - подытожил собеседник агентства.
Медоевич еще в марте 2017 года заявил, что по имеющимся у него данным, в 2000 году "государственная контрабанда сигарет из Черногории в Италию
переросла в контрабанду наркотиков, в которой участвовало Агентство национальной безопасности", а не названный им "высокопоставленный оперативник", согласно информации из Италии, "заработал на этом 20 миллионов евро за 5 лет".
Суд южноитальянского города Бари
в мае 2009 года из-за политического иммунитета принял решение о закрытии уголовного дела в отношении тогда премьера Черногории Мило Джукановича, по обвинению в том, что в 1994-2002 годах он руководил организованной преступной группировкой, занимавшейся широкомасштабной контрабандой сигарет в Европе
.