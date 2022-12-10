Рейтинг@Mail.ru
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией - РИА Новости, 10.12.2022
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией
Задержание спецпрокурора Черногории Саши Чадженовича, который обвинял спецслужбы России и черногорских политиков якобы в подготовке госпереворота осенью 2016... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T08:15
2022-12-10T08:15
в мире
черногория
мило джуканович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148014/65/1480146595_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8c6d2b023d3f058c83bd397c04923fa.jpg
БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Задержание спецпрокурора Черногории Саши Чадженовича, который обвинял спецслужбы России и черногорских политиков якобы в подготовке госпереворота осенью 2016 года, доказывает, что бывшие власти страны во главе с Демократической партией социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича срослись с мафией, заявил РИА Новости лидер парламентского "Движения за перемены" Небойша Медоевич.Полиция по предписанию Специальной госпрокуратуры (SDT) в пятницу задержала на 72 часа Сашу Чадженовича. Он подозревается в том, что, занимая должность спецпрокурора в 2020-2022 годах, совершил преступление по статье "создание преступной организации" и множество преступлений по статье "злоупотребление служебным положением"."SDT в октябре выдвинула обвинение против бывшей главы Верховного суда Весны Меденицы в том, что она возглавляла ОПГ по контрабанде наркотиков и сигарет, а также "продавала" приговоры. SDT также задержала Петара Лазовича по обвинению в том, что он один из лидеров "кавачского" мафиозного клана", - заявил Медоевич, добавив, что Лазович - сын экс-главы отдела операций Агентства национальной безопасности, помощника директора полиции по борьбе с оргпреступностью."Сейчас спецпрокурор, который вел дела против оргпреступности, подозревается в том, что он сам - один из лидеров ОПГ. Ожидаем, что через пару дней будет задержан и его бывший начальник – экс-главный спецпрокурор Миливое Катнич. Обвинения в отношении экс-председателя Верховного суда, ожидаемые обвинения в адрес бывшего главного спецпрокурора и сына главного оперативника спецслужбы и полиции доказывают, что в Черногории была стерта граница между государством и мафией", - указал Медоевич.По его словам, ДПС Джукановича за 30 лет правления страной настолько криминализировала Черногорию, что сама партия стала политическим крылом мафии, а республика – "Колумбией на Адриатике"."Необходима радикальная чистка спецслужб, органов правосудия и правоохранительных органов от людей, связанных с мафией и Мило Джукановичем. Но нынешний кабмин получил вотум недоверия в августе и работает в техническом мандате, поэтому новому руководству Спецпрокуратуры не хватает политической поддержки государства и борьба с преступностью не становится национальным приоритетом", - подытожил собеседник агентства.Медоевич еще в марте 2017 года заявил, что по имеющимся у него данным, в 2000 году "государственная контрабанда сигарет из Черногории в Италию переросла в контрабанду наркотиков, в которой участвовало Агентство национальной безопасности", а не названный им "высокопоставленный оперативник", согласно информации из Италии, "заработал на этом 20 миллионов евро за 5 лет".Суд южноитальянского города Бари в мае 2009 года из-за политического иммунитета принял решение о закрытии уголовного дела в отношении тогда премьера Черногории Мило Джукановича, по обвинению в том, что в 1994-2002 годах он руководил организованной преступной группировкой, занимавшейся широкомасштабной контрабандой сигарет в Европе.
https://ria.ru/20221118/mesto-1832570832.html
https://ria.ru/20221111/chuyan-1830682752.html
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148014/65/1480146595_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d738102354ceb6cd4e69026c2d08ccb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черногория, мило джуканович
В мире, Черногория, Мило Джуканович
08:15 10.12.2022
 
В Черногории заявили о сращивании властей с мафией

Политик Медоевич: задержание спецпрокурора Черногории доказывает связи властей с мафией

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкПодгорица, Черногория
Подгорица, Черногория - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Подгорица, Черногория. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Задержание спецпрокурора Черногории Саши Чадженовича, который обвинял спецслужбы России и черногорских политиков якобы в подготовке госпереворота осенью 2016 года, доказывает, что бывшие власти страны во главе с Демократической партией социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича срослись с мафией, заявил РИА Новости лидер парламентского "Движения за перемены" Небойша Медоевич.
Полиция по предписанию Специальной госпрокуратуры (SDT) в пятницу задержала на 72 часа Сашу Чадженовича. Он подозревается в том, что, занимая должность спецпрокурора в 2020-2022 годах, совершил преступление по статье "создание преступной организации" и множество преступлений по статье "злоупотребление служебным положением".
"SDT в октябре выдвинула обвинение против бывшей главы Верховного суда Весны Меденицы в том, что она возглавляла ОПГ по контрабанде наркотиков и сигарет, а также "продавала" приговоры. SDT также задержала Петара Лазовича по обвинению в том, что он один из лидеров "кавачского" мафиозного клана", - заявил Медоевич, добавив, что Лазович - сын экс-главы отдела операций Агентства национальной безопасности, помощника директора полиции по борьбе с оргпреступностью.
"Сейчас спецпрокурор, который вел дела против оргпреступности, подозревается в том, что он сам - один из лидеров ОПГ. Ожидаем, что через пару дней будет задержан и его бывший начальник – экс-главный спецпрокурор Миливое Катнич. Обвинения в отношении экс-председателя Верховного суда, ожидаемые обвинения в адрес бывшего главного спецпрокурора и сына главного оперативника спецслужбы и полиции доказывают, что в Черногории была стерта граница между государством и мафией", - указал Медоевич.
Президент Черногории Мило Джуканович - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:36
Президент Черногории выразил опасение, что Россия займет место СССР
По его словам, ДПС Джукановича за 30 лет правления страной настолько криминализировала Черногорию, что сама партия стала политическим крылом мафии, а республика – "Колумбией на Адриатике".
"Необходима радикальная чистка спецслужб, органов правосудия и правоохранительных органов от людей, связанных с мафией и Мило Джукановичем. Но нынешний кабмин получил вотум недоверия в августе и работает в техническом мандате, поэтому новому руководству Спецпрокуратуры не хватает политической поддержки государства и борьба с преступностью не становится национальным приоритетом", - подытожил собеседник агентства.
Медоевич еще в марте 2017 года заявил, что по имеющимся у него данным, в 2000 году "государственная контрабанда сигарет из Черногории в Италию переросла в контрабанду наркотиков, в которой участвовало Агентство национальной безопасности", а не названный им "высокопоставленный оперативник", согласно информации из Италии, "заработал на этом 20 миллионов евро за 5 лет".
Суд южноитальянского города Бари в мае 2009 года из-за политического иммунитета принял решение о закрытии уголовного дела в отношении тогда премьера Черногории Мило Джукановича, по обвинению в том, что в 1994-2002 годах он руководил организованной преступной группировкой, занимавшейся широкомасштабной контрабандой сигарет в Европе.
Игорь Чуян - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 10:08
Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования
 
В миреЧерногорияМило Джуканович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала