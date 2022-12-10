https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html

В Черногории заявили о сращивании властей с мафией

В Черногории заявили о сращивании властей с мафией - РИА Новости, 10.12.2022

В Черногории заявили о сращивании властей с мафией

Задержание спецпрокурора Черногории Саши Чадженовича, который обвинял спецслужбы России и черногорских политиков якобы в подготовке госпереворота осенью 2016... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T08:15

2022-12-10T08:15

2022-12-10T08:15

в мире

черногория

мило джуканович

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БЕЛГРАД, 10 дек – РИА Новости. Задержание спецпрокурора Черногории Саши Чадженовича, который обвинял спецслужбы России и черногорских политиков якобы в подготовке госпереворота осенью 2016 года, доказывает, что бывшие власти страны во главе с Демократической партией социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича срослись с мафией, заявил РИА Новости лидер парламентского "Движения за перемены" Небойша Медоевич.Полиция по предписанию Специальной госпрокуратуры (SDT) в пятницу задержала на 72 часа Сашу Чадженовича. Он подозревается в том, что, занимая должность спецпрокурора в 2020-2022 годах, совершил преступление по статье "создание преступной организации" и множество преступлений по статье "злоупотребление служебным положением"."SDT в октябре выдвинула обвинение против бывшей главы Верховного суда Весны Меденицы в том, что она возглавляла ОПГ по контрабанде наркотиков и сигарет, а также "продавала" приговоры. SDT также задержала Петара Лазовича по обвинению в том, что он один из лидеров "кавачского" мафиозного клана", - заявил Медоевич, добавив, что Лазович - сын экс-главы отдела операций Агентства национальной безопасности, помощника директора полиции по борьбе с оргпреступностью."Сейчас спецпрокурор, который вел дела против оргпреступности, подозревается в том, что он сам - один из лидеров ОПГ. Ожидаем, что через пару дней будет задержан и его бывший начальник – экс-главный спецпрокурор Миливое Катнич. Обвинения в отношении экс-председателя Верховного суда, ожидаемые обвинения в адрес бывшего главного спецпрокурора и сына главного оперативника спецслужбы и полиции доказывают, что в Черногории была стерта граница между государством и мафией", - указал Медоевич.По его словам, ДПС Джукановича за 30 лет правления страной настолько криминализировала Черногорию, что сама партия стала политическим крылом мафии, а республика – "Колумбией на Адриатике"."Необходима радикальная чистка спецслужб, органов правосудия и правоохранительных органов от людей, связанных с мафией и Мило Джукановичем. Но нынешний кабмин получил вотум недоверия в августе и работает в техническом мандате, поэтому новому руководству Спецпрокуратуры не хватает политической поддержки государства и борьба с преступностью не становится национальным приоритетом", - подытожил собеседник агентства.Медоевич еще в марте 2017 года заявил, что по имеющимся у него данным, в 2000 году "государственная контрабанда сигарет из Черногории в Италию переросла в контрабанду наркотиков, в которой участвовало Агентство национальной безопасности", а не названный им "высокопоставленный оперативник", согласно информации из Италии, "заработал на этом 20 миллионов евро за 5 лет".Суд южноитальянского города Бари в мае 2009 года из-за политического иммунитета принял решение о закрытии уголовного дела в отношении тогда премьера Черногории Мило Джукановича, по обвинению в том, что в 1994-2002 годах он руководил организованной преступной группировкой, занимавшейся широкомасштабной контрабандой сигарет в Европе.

https://ria.ru/20221118/mesto-1832570832.html

https://ria.ru/20221111/chuyan-1830682752.html

черногория

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Влада Копылова

в мире, черногория, мило джуканович