https://ria.ru/20221210/but-1837746242.html

Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"*

Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"* - РИА Новости, 10.12.2022

Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"*

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что, несмотря на заявления американской прессы, у него не было сотрудничества с движением... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T16:41

2022-12-10T16:41

2022-12-10T17:29

в мире

талибан

оон

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что, несмотря на заявления американской прессы, у него не было сотрудничества с движением "Талибан"*.Бут добавил, что американские СМИ обвинили его в том, что он перевез талибам 200 танков, заявив, что пресса США "потеряла веру даже своих собственных граждан". Он отметил, что в США многие не верят американским телеканалам."Они меня обвинили в том, что я перевез "Талибану"* 200 танков Т-90. Что такое перевезти 200 танков. Это 200 рейсов? В Афганистан? Извините, над каким регионом и где доказательства", - добавил он.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221210/but-1837743530.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, талибан, оон