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Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"* - РИА Новости, 10.12.2022
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Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"*
Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"* - РИА Новости, 10.12.2022
Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"*
Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что, несмотря на заявления американской прессы, у него не было сотрудничества с движением... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T16:41
2022-12-10T17:29
в мире
талибан
оон
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что, несмотря на заявления американской прессы, у него не было сотрудничества с движением "Талибан"*.Бут добавил, что американские СМИ обвинили его в том, что он перевез талибам 200 танков, заявив, что пресса США "потеряла веру даже своих собственных граждан". Он отметил, что в США многие не верят американским телеканалам."Они меня обвинили в том, что я перевез "Талибану"* 200 танков Т-90. Что такое перевезти 200 танков. Это 200 рейсов? В Афганистан? Извините, над каким регионом и где доказательства", - добавил он.Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, талибан, оон
В мире, Талибан, ООН
16:41 10.12.2022 (обновлено: 17:29 10.12.2022)
 
Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"*

Бут опроверг информацию американской прессы о своем сотрудничестве с движением "Талибан"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что, несмотря на заявления американской прессы, у него не было сотрудничества с движением "Талибан"*.
"Нет, никаких взаимоотношений не было. Более того, "Талибан"* после того, как кандагарский экипаж совершил побег героически... "Талибан"* выставил премию за то, что, если меня поймают, за мою голову. И как после этого говорить, что я с "Талибаном"* как-то сотрудничаю. Это просто немыслимо", - заявил Бут в интервью RT.
Бут добавил, что американские СМИ обвинили его в том, что он перевез талибам 200 танков, заявив, что пресса США "потеряла веру даже своих собственных граждан". Он отметил, что в США многие не верят американским телеканалам.
"Они меня обвинили в том, что я перевез "Талибану"* 200 танков Т-90. Что такое перевезти 200 танков. Это 200 рейсов? В Афганистан? Извините, над каким регионом и где доказательства", - добавил он.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Отбывавший наказание в США Виктор Бут в самолете после обмена на ранее осужденную в России гражданку США Бриттни Грайнер в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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Бут рассказал, что было самым тяжелым во время заключения в США
 
В миреТалибанООН
 
 
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