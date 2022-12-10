16:41 10.12.2022 (обновлено: 17:29 10.12.2022)
Бут опроверг информацию американской прессы о сотрудничестве с "Талибаном"*
Бут опроверг информацию американской прессы о своем сотрудничестве с движением "Талибан"
Виктор Бут. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что, несмотря на заявления американской прессы, у него не было сотрудничества с движением "Талибан"*.
"Нет, никаких взаимоотношений не было. Более того, "Талибан"* после того, как кандагарский экипаж совершил побег героически... "Талибан"* выставил премию за то, что, если меня поймают, за мою голову. И как после этого говорить, что я с "Талибаном"* как-то сотрудничаю. Это просто немыслимо", - заявил Бут в интервью RT.
"Они меня обвинили в том, что я перевез "Талибану"* 200 танков Т-90. Что такое перевезти 200 танков. Это 200 рейсов? В Афганистан? Извините, над каким регионом и где доказательства", - добавил он.
Бут отбывал 25-летний срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. В четверг его освободили из американской тюрьмы после почти 15 лет заключения в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность