https://ria.ru/20221210/azarov-1837700559.html

Самарский губернатор Азаров принял участие в заседании совета ПФО

Самарский губернатор Азаров принял участие в заседании совета ПФО - РИА Новости, 10.12.2022

Самарский губернатор Азаров принял участие в заседании совета ПФО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО), представив опыт региона по вовлечению... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T11:23

2022-12-10T11:23

2022-12-10T11:54

самарская область

дмитрий азаров

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САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО), представив опыт региона по вовлечению граждан в решение местных вопросов, сообщила пресс-служба облправительства.По информации пресс-службы, заседание совета состоялось в Нижнем Новгороде под председательством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Оно было посвящено теме вовлечения граждан в решение локальных вопросов, развитию и поддержке гражданских инициатив."Участие в заседании в формате ВКС принял губернатор Самарской области Самарской области Дмитрий Азаров. Он выступил первым с основным докладом, обобщив практики регионов округа и представив опыт Самарской области по вовлечению жителей в решение местных вопросов, по организации коммуникации с гражданами", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, опыт Самарской области был неоднократно отмечен в ходе заседания как передовой по целому ряду направлений. Участники совета говорили о важности непосредственного участия людей в отборе проектов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). По информации пресс-службы, этот принцип впервые был применен в 2010 году в Самаре при формировании программы "Двор, в котором мы живем", которая впоследствии стала основой для создания федеральной программы ФКГС."В текущем году у нас в голосовании по проектам ФКГС приняло участие около 400 тысяч жителей", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, Комаров особо выделил работу Самарской области по развитию системы территориального общественного самоуправления. Азаров проводит регулярные встречи с активом ТОС, в ходе которых в течение нескольких часов рассматриваются самые насущные и волнующие жителей территорий вопросы.В ходе совета были отмечены практики регионов по вовлечению граждан в процесс формирования бюджетной политики. В Самарской области это открытое общественное слушание проекта областного бюджета еще до внесения его в думу, а также региональный проект "Содействие", который предусматривает софинансирование из бюджета общественных проектов по дополнительному обустройству сел, микрорайонов, улиц, дворов.Особое внимание в ходе совета Азаров уделил поддержке военнослужащих – участников спецоперации и членов их семей. Неформальным общественным центром, где члены семей военнослужащих со всей области могут найти совет, информацию, помощь, стал культурно-социальный фонд "Звезда и лира" при доме офицеров Самарского гарнизона. Жены, сестры, матери бойцов при активном участии жителей, поддержке региональных, муниципальных властей, депутатского корпуса ведут сбор дополнительных теплых вещей, продуктов, бытовых приборов.В Самарской области первой в стране была создана система социальных паспортов по каждой семье военнослужащего – участника спецоперации. Паспорта переводятся в цифровой формат, платформа уже заработала.В Самарской области также разработан проект "Возвращение", направленный на реабилитацию и социально-трудовую адаптацию возвратившихся участников спецоперации. Он был отмечен Агентством стратегических инициатив и готовится к запуску на территории региона.

https://ria.ru/20221208/kampus-1837277177.html

https://ria.ru/20221208/dorogi-1837126815.html

https://ria.ru/20221125/azarov-1834137644.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

самарская область, дмитрий азаров