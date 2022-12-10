Рейтинг@Mail.ru
Самарский губернатор Азаров принял участие в заседании совета ПФО - РИА Новости, 10.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221210/azarov-1837700559.html
Самарский губернатор Азаров принял участие в заседании совета ПФО
Самарский губернатор Азаров принял участие в заседании совета ПФО - РИА Новости, 10.12.2022
Самарский губернатор Азаров принял участие в заседании совета ПФО
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО), представив опыт региона по вовлечению... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T11:23
2022-12-10T11:54
самарская область
дмитрий азаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837704693_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a134f986c86d8ab8bf35159171c66edd.jpg
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО), представив опыт региона по вовлечению граждан в решение местных вопросов, сообщила пресс-служба облправительства.По информации пресс-службы, заседание совета состоялось в Нижнем Новгороде под председательством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Оно было посвящено теме вовлечения граждан в решение локальных вопросов, развитию и поддержке гражданских инициатив."Участие в заседании в формате ВКС принял губернатор Самарской области Самарской области Дмитрий Азаров. Он выступил первым с основным докладом, обобщив практики регионов округа и представив опыт Самарской области по вовлечению жителей в решение местных вопросов, по организации коммуникации с гражданами", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, опыт Самарской области был неоднократно отмечен в ходе заседания как передовой по целому ряду направлений. Участники совета говорили о важности непосредственного участия людей в отборе проектов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). По информации пресс-службы, этот принцип впервые был применен в 2010 году в Самаре при формировании программы "Двор, в котором мы живем", которая впоследствии стала основой для создания федеральной программы ФКГС."В текущем году у нас в голосовании по проектам ФКГС приняло участие около 400 тысяч жителей", - цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, Комаров особо выделил работу Самарской области по развитию системы территориального общественного самоуправления. Азаров проводит регулярные встречи с активом ТОС, в ходе которых в течение нескольких часов рассматриваются самые насущные и волнующие жителей территорий вопросы.В ходе совета были отмечены практики регионов по вовлечению граждан в процесс формирования бюджетной политики. В Самарской области это открытое общественное слушание проекта областного бюджета еще до внесения его в думу, а также региональный проект "Содействие", который предусматривает софинансирование из бюджета общественных проектов по дополнительному обустройству сел, микрорайонов, улиц, дворов.Особое внимание в ходе совета Азаров уделил поддержке военнослужащих – участников спецоперации и членов их семей. Неформальным общественным центром, где члены семей военнослужащих со всей области могут найти совет, информацию, помощь, стал культурно-социальный фонд "Звезда и лира" при доме офицеров Самарского гарнизона. Жены, сестры, матери бойцов при активном участии жителей, поддержке региональных, муниципальных властей, депутатского корпуса ведут сбор дополнительных теплых вещей, продуктов, бытовых приборов.В Самарской области первой в стране была создана система социальных паспортов по каждой семье военнослужащего – участника спецоперации. Паспорта переводятся в цифровой формат, платформа уже заработала.В Самарской области также разработан проект "Возвращение", направленный на реабилитацию и социально-трудовую адаптацию возвратившихся участников спецоперации. Он был отмечен Агентством стратегических инициатив и готовится к запуску на территории региона.
https://ria.ru/20221208/kampus-1837277177.html
https://ria.ru/20221208/dorogi-1837126815.html
https://ria.ru/20221125/azarov-1834137644.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837704693_87:0:1224:853_1920x0_80_0_0_c615d0e625f8f1f1691b0bcd14337769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, дмитрий азаров
Самарская область, Дмитрий Азаров
11:23 10.12.2022 (обновлено: 11:54 10.12.2022)
 

Самарский губернатор Азаров принял участие в заседании совета ПФО

© Фото предоставлено правительством Самарской областиГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО)
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО)
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО)
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета Приволжского федерального округа (ПФО), представив опыт региона по вовлечению граждан в решение местных вопросов, сообщила пресс-служба облправительства.
По информации пресс-службы, заседание совета состоялось в Нижнем Новгороде под председательством полпреда президента в ПФО Игоря Комарова. Оно было посвящено теме вовлечения граждан в решение локальных вопросов, развитию и поддержке гражданских инициатив.
"Участие в заседании в формате ВКС принял губернатор Самарской области Самарской области Дмитрий Азаров. Он выступил первым с основным докладом, обобщив практики регионов округа и представив опыт Самарской области по вовлечению жителей в решение местных вопросов, по организации коммуникации с гражданами", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, опыт Самарской области был неоднократно отмечен в ходе заседания как передовой по целому ряду направлений. Участники совета говорили о важности непосредственного участия людей в отборе проектов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). По информации пресс-службы, этот принцип впервые был применен в 2010 году в Самаре при формировании программы "Двор, в котором мы живем", которая впоследствии стала основой для создания федеральной программы ФКГС.
Проект межвузовского кампуса Самарской области
8 декабря, 16:47
В Самарской области построят студенческий кампус на пять тысяч мест
"В текущем году у нас в голосовании по проектам ФКГС приняло участие около 400 тысяч жителей", - цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, Комаров особо выделил работу Самарской области по развитию системы территориального общественного самоуправления. Азаров проводит регулярные встречи с активом ТОС, в ходе которых в течение нескольких часов рассматриваются самые насущные и волнующие жителей территорий вопросы.
В ходе совета были отмечены практики регионов по вовлечению граждан в процесс формирования бюджетной политики. В Самарской области это открытое общественное слушание проекта областного бюджета еще до внесения его в думу, а также региональный проект "Содействие", который предусматривает софинансирование из бюджета общественных проектов по дополнительному обустройству сел, микрорайонов, улиц, дворов.
Дорожное стрроительство - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 10:30
В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 километров дорог
Особое внимание в ходе совета Азаров уделил поддержке военнослужащих – участников спецоперации и членов их семей. Неформальным общественным центром, где члены семей военнослужащих со всей области могут найти совет, информацию, помощь, стал культурно-социальный фонд "Звезда и лира" при доме офицеров Самарского гарнизона. Жены, сестры, матери бойцов при активном участии жителей, поддержке региональных, муниципальных властей, депутатского корпуса ведут сбор дополнительных теплых вещей, продуктов, бытовых приборов.
В Самарской области первой в стране была создана система социальных паспортов по каждой семье военнослужащего – участника спецоперации. Паспорта переводятся в цифровой формат, платформа уже заработала.
В Самарской области также разработан проект "Возвращение", направленный на реабилитацию и социально-трудовую адаптацию возвратившихся участников спецоперации. Он был отмечен Агентством стратегических инициатив и готовится к запуску на территории региона.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 10:50
Азаров обсудил с Файзуллиным строительную отрасль Самарской области
 
Самарская областьДмитрий Азаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала