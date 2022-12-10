https://ria.ru/20221210/ataka-1837715554.html

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2022

Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские военнослужащие сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T13:15

2022-12-10T13:15

2022-12-10T13:17

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных, добавили в Министерстве."Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", - рассказали в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика