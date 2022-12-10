https://ria.ru/20221210/ataka-1837715554.html
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2022
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военнослужащие сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:15
2022-12-10T13:15
2022-12-10T13:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных, добавили в Министерстве."Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
13:15 10.12.2022 (обновлено: 13:17 10.12.2022)
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ и уничтожили две ДРГ в ДНР