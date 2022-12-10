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Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221210/ataka-1837715554.html
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 10.12.2022
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военнослужащие сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T13:15
2022-12-10T13:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ."На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных, добавили в Министерстве."Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", - рассказали в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
13:15 10.12.2022 (обновлено: 13:17 10.12.2022)
 
Российские войска сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны: российские войска сорвали атаку ВСУ и уничтожили две ДРГ в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские военнослужащие сорвали атаки украинских военных у двух населенных пунктов в ДНР и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы на этом же направлении, заявили в субботу в Минобороны РФ.
"На Южно-Донецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы украинских военных, добавили в Министерстве.
"Потери противника на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа", - рассказали в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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