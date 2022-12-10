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"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный - РИА Новости, 10.12.2022
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Наука
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"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный
"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный - РИА Новости, 10.12.2022
"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный
Новые системы транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет "Ангара" на космодром Восточный, прошли первые испытания в ходе перевозки третьей... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:09
2022-12-10T12:09
наука
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Новые системы транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет "Ангара" на космодром Восточный, прошли первые испытания в ходе перевозки третьей ступени технологического макета этой ракеты из Москвы в Омск, следует из данных журнала "Русский космос" (корпоративное издание "Роскосмоса")."Недавно для общей сборки и автономных испытаний в Омск была отправлена третья ступень ракеты "Ангара-НЖ". Ее перевозка впервые осуществлялась на новых системах транспортирования, специально разработанных для отправки ракет семейства "Ангара" на космодром Восточный", - говорится в журнале.Отмечается, что на "Полёте" сейчас готовятся к испытаниям "Ангары-НЖ".Ранее сообщалось, что макет для наземных испытаний систем космодрома, получивший название "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная), должен прибыть на Восточный в середине 2023 года. С его помощью будут проверены операции заправки и слива компонентов ракетного топлива, а после завершения всех испытаний макет можно будет использовать для подготовки персонала.Также с помощью макета планируется отстрел пилотируемого корабля "Орел" для отработки систем спасения. Кроме того, "Ангара-НЖ" будет использована для подготовки персонала к работе с настоящей ракетой.Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Первый пуск ракеты легкого класса "Ангара-А1.2" с нового стартового комплекса планируется в 2023 году."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html
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роскосмос, россия, космос - риа наука
Наука, Роскосмос, Россия, Космос - РИА Наука
12:09 10.12.2022
 
"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный

"Роскосмос" начал испытания системы транспортировки ракет "Ангара" на космодром Восточный

© РИА Новости / Роскосмос / Перейти в медиабанкУстановка ракеты "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ на стартовый стол космодрома
Установка ракеты Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ на стартовый стол космодрома - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости / Роскосмос
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Установка ракеты "Ангара-1.2" со спутником Минобороны РФ на стартовый стол космодрома. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Новые системы транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет "Ангара" на космодром Восточный, прошли первые испытания в ходе перевозки третьей ступени технологического макета этой ракеты из Москвы в Омск, следует из данных журнала "Русский космос" (корпоративное издание "Роскосмоса").
"Недавно для общей сборки и автономных испытаний в Омск была отправлена третья ступень ракеты "Ангара-НЖ". Ее перевозка впервые осуществлялась на новых системах транспортирования, специально разработанных для отправки ракет семейства "Ангара" на космодром Восточный", - говорится в журнале.
Отмечается, что на "Полёте" сейчас готовятся к испытаниям "Ангары-НЖ".
Ранее сообщалось, что макет для наземных испытаний систем космодрома, получивший название "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная), должен прибыть на Восточный в середине 2023 года. С его помощью будут проверены операции заправки и слива компонентов ракетного топлива, а после завершения всех испытаний макет можно будет использовать для подготовки персонала.
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Также с помощью макета планируется отстрел пилотируемого корабля "Орел" для отработки систем спасения. Кроме того, "Ангара-НЖ" будет использована для подготовки персонала к работе с настоящей ракетой.
Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Первый пуск ракеты легкого класса "Ангара-А1.2" с нового стартового комплекса планируется в 2023 году.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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