https://ria.ru/20221210/angara-1837706429.html
"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный
"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный - РИА Новости, 10.12.2022
"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный
Новые системы транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет "Ангара" на космодром Восточный, прошли первые испытания в ходе перевозки третьей... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T12:09
2022-12-10T12:09
2022-12-10T12:09
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Новые системы транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет "Ангара" на космодром Восточный, прошли первые испытания в ходе перевозки третьей ступени технологического макета этой ракеты из Москвы в Омск, следует из данных журнала "Русский космос" (корпоративное издание "Роскосмоса")."Недавно для общей сборки и автономных испытаний в Омск была отправлена третья ступень ракеты "Ангара-НЖ". Ее перевозка впервые осуществлялась на новых системах транспортирования, специально разработанных для отправки ракет семейства "Ангара" на космодром Восточный", - говорится в журнале.Отмечается, что на "Полёте" сейчас готовятся к испытаниям "Ангары-НЖ".Ранее сообщалось, что макет для наземных испытаний систем космодрома, получивший название "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная), должен прибыть на Восточный в середине 2023 года. С его помощью будут проверены операции заправки и слива компонентов ракетного топлива, а после завершения всех испытаний макет можно будет использовать для подготовки персонала.Также с помощью макета планируется отстрел пилотируемого корабля "Орел" для отработки систем спасения. Кроме того, "Ангара-НЖ" будет использована для подготовки персонала к работе с настоящей ракетой.Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Первый пуск ракеты легкого класса "Ангара-А1.2" с нового стартового комплекса планируется в 2023 году."Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html
https://ria.ru/20221208/neytrino-1836983857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, россия, космос - риа наука
Наука, Роскосмос, Россия, Космос - РИА Наука
"Роскосмос" испытывает системы транспортировки ракет "Ангара" на Восточный
"Роскосмос" начал испытания системы транспортировки ракет "Ангара" на космодром Восточный
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Новые системы транспортировки, которые будут применяться для доставки ракет "Ангара" на космодром Восточный, прошли первые испытания в ходе перевозки третьей ступени технологического макета этой ракеты из Москвы в Омск, следует из данных журнала "Русский космос" (корпоративное издание "Роскосмоса").
"Недавно для общей сборки и автономных испытаний в Омск была отправлена третья ступень ракеты "Ангара-НЖ". Ее перевозка впервые осуществлялась на новых системах транспортирования, специально разработанных для отправки ракет семейства "Ангара" на космодром Восточный", - говорится в журнале.
Отмечается, что на "Полёте" сейчас готовятся к испытаниям "Ангары-НЖ".
Ранее сообщалось, что макет для наземных испытаний систем космодрома, получивший название "Ангара-НЖ" (наземная жидкостная), должен прибыть на Восточный в середине 2023 года. С его помощью будут проверены операции заправки и слива компонентов ракетного топлива, а после завершения всех испытаний макет можно будет использовать для подготовки персонала.
Также с помощью макета планируется отстрел пилотируемого корабля "Орел" для отработки систем спасения. Кроме того, "Ангара-НЖ" будет использована для подготовки персонала к работе с настоящей ракетой.
Строительство стартового комплекса для "Ангары" на Восточном началось в 2018 году. Первый пуск ракеты легкого класса "Ангара-А1.2" с нового стартового комплекса планируется в 2023 году.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5", модернизированная "Ангара-А5М" и пилотируемая "Ангара-А5П", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".