https://ria.ru/20221210/agroproduktsiya-1837690740.html

В Стамбуле обсудили выход российской агропродукции на рынки

В Стамбуле обсудили выход российской агропродукции на рынки - РИА Новости, 10.12.2022

В Стамбуле обсудили выход российской агропродукции на рынки

Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, сообщили РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T09:57

2022-12-10T09:57

2022-12-10T09:57

стамбул

турция

россия

сергей вершинин

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СТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, сообщили РИА Новости в МИД Турции."Восьмого-девятого декабря 2022 года в Стамбуле состоялись политические консультации между Турцией и Российской Федерацией - между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Эналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым. В ходе консультаций, помимо двусторонних отношений, обсуждались вопросы реформы ООН, реализации Стамбульского соглашения по зерну, Украины, ситуации в Сирии и механизма ООН по трансграничной гуманитарной помощи, Ливии, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья", - сообщил МИД.По его информации, обсуждались вопросы, связанные с реализацией Стамбульского соглашения по зерну, и подчеркивалась важность продолжения инициативы, которая на сегодняшний день позволила отправить более 13 миллионов тонн зерна на мировые рынки через Черное море, а также облегчить экспорт российского зерна и удобрений.Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20221128/diplomatiya-1834712792.html

https://ria.ru/20221123/sdelka-1833781432.html

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стамбул, турция, россия, сергей вершинин