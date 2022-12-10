В Стамбуле обсудили выход российской агропродукции на рынки
Замглавы МИД Турции и России Онал и Вершинин обсудили выход агропродукции на рынки
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
СТАМБУЛ, 10 дек – РИА Новости. Замглавы МИД Турции и РФ Седат Онал и Сергей Вершинин в ходе переговоров в Стамбуле обсудили беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
"Восьмого-девятого декабря 2022 года в Стамбуле состоялись политические консультации между Турцией и Российской Федерацией - между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Эналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым. В ходе консультаций, помимо двусторонних отношений, обсуждались вопросы реформы ООН, реализации Стамбульского соглашения по зерну, Украины, ситуации в Сирии и механизма ООН по трансграничной гуманитарной помощи, Ливии, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья", - сообщил МИД.
По его информации, обсуждались вопросы, связанные с реализацией Стамбульского соглашения по зерну, и подчеркивалась важность продолжения инициативы, которая на сегодняшний день позволила отправить более 13 миллионов тонн зерна на мировые рынки через Черное море, а также облегчить экспорт российского зерна и удобрений.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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