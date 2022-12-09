https://ria.ru/20221209/zaklyuchennye-1837489226.html
МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой
МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой - РИА Новости, 09.12.2022
МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой
В Москве хотели бы, чтобы все россияне в американских тюрьмах, получившие большие сроки по надуманным обвинениям, вернулись домой, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:54
2022-12-09T14:54
2022-12-09T15:09
сша
россия
в мире
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москве хотели бы, чтобы все россияне в американских тюрьмах, получившие большие сроки по надуманным обвинениям, вернулись домой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что не намерен озвучивать некие списки на обмен с США."Я и раньше никогда не высказывался на тему каких-то конкретных списков, количественного состава, и не намерен это делать впредь. Мы хотим, чтобы российские граждане, во многих ситуациях получившие умопомрачительные сроки по надуманным обвинениям в США, как можно скорее вернулись на родину", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".У многих из россиян в американских тюрьмах, добавил он, проблемы со здоровьем - все эти человеческие трагедии постоянно в поле зрения российского МИД.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:54 09.12.2022 (обновлено: 15:09 09.12.2022)
МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой
Рябков заявил, что МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москве хотели бы, чтобы все россияне в американских тюрьмах, получившие большие сроки по надуманным обвинениям, вернулись домой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что не намерен озвучивать некие списки на обмен с США.
"Я и раньше никогда не высказывался на тему каких-то конкретных списков, количественного состава, и не намерен это делать впредь. Мы хотим, чтобы российские граждане, во многих ситуациях получившие умопомрачительные сроки по надуманным обвинениям в США, как можно скорее вернулись на родину", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".
У многих из россиян в американских тюрьмах, добавил он, проблемы со здоровьем - все эти человеческие трагедии постоянно в поле зрения российского МИД.