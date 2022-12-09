https://ria.ru/20221209/zaklyuchennye-1837489226.html

МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой

МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой - РИА Новости, 09.12.2022

МИД добивается возвращения заключенных в США россиян домой

В Москве хотели бы, чтобы все россияне в американских тюрьмах, получившие большие сроки по надуманным обвинениям, вернулись домой, заявил замглавы МИД РФ Сергей РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:54

2022-12-09T14:54

2022-12-09T15:09

сша

россия

в мире

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. В Москве хотели бы, чтобы все россияне в американских тюрьмах, получившие большие сроки по надуманным обвинениям, вернулись домой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что не намерен озвучивать некие списки на обмен с США."Я и раньше никогда не высказывался на тему каких-то конкретных списков, количественного состава, и не намерен это делать впредь. Мы хотим, чтобы российские граждане, во многих ситуациях получившие умопомрачительные сроки по надуманным обвинениям в США, как можно скорее вернулись на родину", - сказал Рябков на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".У многих из россиян в американских тюрьмах, добавил он, проблемы со здоровьем - все эти человеческие трагедии постоянно в поле зрения российского МИД.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

сша

россия

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Кирилл Волков

сша, россия, в мире, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)