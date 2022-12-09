https://ria.ru/20221209/zaderzhanie-1837649008.html

СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции

СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции - РИА Новости, 09.12.2022

СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли в рамках расследования дела о... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T22:39

2022-12-09T22:39

2022-12-09T23:05

бельгия

европарламент

в мире

катар

персидский залив

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли в рамках расследования дела о возможной коррупции, сообщило бельгийское издание Le Soir.По месту жительства подозреваемой провели обыск, также там задержали ее партнера. Против обоих ведется расследование по делу о коррупции.Ранее сегодня сообщалось, что бельгийские власти провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Их связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Силовики провели четыре задержания и 14 обысков. По данным СМИ, бывшего депутата Европарламента и главу Международной конфедерации профсоюзов поместили под стражу из-за подозрений в получении вознаграждений от Катара. Указывалось, что следователи подозревают одно из государств Персидского залива в попытках "повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента". В прокуратуре не уточнили, что это за страна, однако источники указывают на то, что речь идет об организаторе чемпионата мира по футболу в 2022 году.В ходе обысков было изъято полмиллиона евро наличными. В Европарламенте официально не комментируют расследование бельгийских властей.

https://ria.ru/20221026/korruptsiya-1826919119.html

https://ria.ru/20221209/korruptsiya-1836878529.html

бельгия

катар

персидский залив

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бельгия, европарламент, в мире, катар, персидский залив, брюссель