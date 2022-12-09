Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/zaderzhanie-1837649008.html
СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции
СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли в рамках расследования дела о... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:39
2022-12-09T23:05
бельгия
европарламент
в мире
катар
персидский залив
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли в рамках расследования дела о возможной коррупции, сообщило бельгийское издание Le Soir.По месту жительства подозреваемой провели обыск, также там задержали ее партнера. Против обоих ведется расследование по делу о коррупции.Ранее сегодня сообщалось, что бельгийские власти провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Их связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Силовики провели четыре задержания и 14 обысков. По данным СМИ, бывшего депутата Европарламента и главу Международной конфедерации профсоюзов поместили под стражу из-за подозрений в получении вознаграждений от Катара. Указывалось, что следователи подозревают одно из государств Персидского залива в попытках "повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента". В прокуратуре не уточнили, что это за страна, однако источники указывают на то, что речь идет об организаторе чемпионата мира по футболу в 2022 году.В ходе обысков было изъято полмиллиона евро наличными. В Европарламенте официально не комментируют расследование бельгийских властей.
https://ria.ru/20221026/korruptsiya-1826919119.html
https://ria.ru/20221209/korruptsiya-1836878529.html
бельгия
катар
персидский залив
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бельгия, европарламент, в мире, катар, персидский залив, брюссель
Бельгия, Европарламент, В мире, Катар, Персидский залив, Брюссель
22:39 09.12.2022 (обновлено: 23:05 09.12.2022)
 
СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции

Le Soir: в Бельгии задержали замглавы Европарламента Еву Кайли по делу о коррупции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЕвропарламент в Брюсселе
Европарламент в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Европарламент в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли в рамках расследования дела о возможной коррупции, сообщило бельгийское издание Le Soir.
По месту жительства подозреваемой провели обыск, также там задержали ее партнера. Против обоих ведется расследование по делу о коррупции.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:13
СМИ: в Европе опасаются снижения действенности помощи Киеву из-за коррупции
Ранее сегодня сообщалось, что бельгийские власти провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Их связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.
Силовики провели четыре задержания и 14 обысков. По данным СМИ, бывшего депутата Европарламента и главу Международной конфедерации профсоюзов поместили под стражу из-за подозрений в получении вознаграждений от Катара. Указывалось, что следователи подозревают одно из государств Персидского залива в попытках "повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента". В прокуратуре не уточнили, что это за страна, однако источники указывают на то, что речь идет об организаторе чемпионата мира по футболу в 2022 году.
В ходе обысков было изъято полмиллиона евро наличными. В Европарламенте официально не комментируют расследование бельгийских властей.
Участники акции Марш миллионов против коррупции и безнаказанности в Санто-Доминго - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 01:24
Международный день борьбы с коррупцией
 
БельгияЕвропарламентВ миреКатарПерсидский заливБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала