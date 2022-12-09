22:39 09.12.2022 (обновлено: 23:05 09.12.2022)
СМИ сообщили о задержании замглавы Европарламента по делу о коррупции
Le Soir: в Бельгии задержали замглавы Европарламента Еву Кайли по делу о коррупции
Европарламент в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 дек — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Брюсселе заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли в рамках расследования дела о возможной коррупции, сообщило бельгийское издание Le Soir.
По месту жительства подозреваемой провели обыск, также там задержали ее партнера. Против обоих ведется расследование по делу о коррупции.
Ранее сегодня сообщалось, что бельгийские власти провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте. Их связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.
Силовики провели четыре задержания и 14 обысков. По данным СМИ, бывшего депутата Европарламента и главу Международной конфедерации профсоюзов поместили под стражу из-за подозрений в получении вознаграждений от Катара. Указывалось, что следователи подозревают одно из государств Персидского залива в попытках "повлиять на политические и экономические решения Европейского парламента". В прокуратуре не уточнили, что это за страна, однако источники указывают на то, что речь идет об организаторе чемпионата мира по футболу в 2022 году.
В ходе обысков было изъято полмиллиона евро наличными. В Европарламенте официально не комментируют расследование бельгийских властей.
Вчера, 01:24Международный день борьбы с коррупцией