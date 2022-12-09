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Путин поинтересовался, кто такой Яшин* - РИА Новости, 09.12.2022
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Путин поинтересовался, кто такой Яшин*
Путин поинтересовался, кто такой Яшин* - РИА Новости, 09.12.2022
Путин поинтересовался, кто такой Яшин*
Президент РФ Владимир Путин перед тем, как прокомментировать приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), поинтересовался, кто... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:54
2022-12-09T18:02
илья яшин
политика
владимир путин
россия
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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед тем, как прокомментировать приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), поинтересовался, кто это.На пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета журналист Андрей Колесников задал президенту вопрос о том, что Илья Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию и не кажется ли президенту, что это "зверский" срок за слова."А кто это такой? Блогер?", - переспросил Путин. "Есть определённые законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать – можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина* наверняка знают, как им надо поступить", - добавил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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Путин о Яшине: "Это кто такой?"
Путин о Яшине: "Это кто такой?"
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илья яшин, политика, владимир путин, россия
Илья Яшин, Политика, Владимир Путин, Россия
16:54 09.12.2022 (обновлено: 18:02 09.12.2022)
 
Путин поинтересовался, кто такой Яшин*

Путин в ответ на вопрос об Илье Яшине поинтересовался, кто это такой

Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед тем, как прокомментировать приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), поинтересовался, кто это.
На пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета журналист Андрей Колесников задал президенту вопрос о том, что Илья Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию и не кажется ли президенту, что это "зверский" срок за слова.
"А кто это такой? Блогер?", - переспросил Путин. "Есть определённые законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать – можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина* наверняка знают, как им надо поступить", - добавил он.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Илья Яшин* во время оглашения приговора в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 15:52
Защита Яшина* оспорит приговор по делу о фейках об армии
 
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