https://ria.ru/20221209/yashin-1837548279.html

Путин поинтересовался, кто такой Яшин*

Путин поинтересовался, кто такой Яшин* - РИА Новости, 09.12.2022

Путин поинтересовался, кто такой Яшин*

Президент РФ Владимир Путин перед тем, как прокомментировать приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), поинтересовался, кто... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:54

2022-12-09T16:54

2022-12-09T18:02

илья яшин

политика

владимир путин

россия

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БИШКЕК, 9 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед тем, как прокомментировать приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), поинтересовался, кто это.На пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета журналист Андрей Колесников задал президенту вопрос о том, что Илья Яшин* получил 8,5 лет колонии общего режима за распространение фейков про российскую армию и не кажется ли президенту, что это "зверский" срок за слова."А кто это такой? Блогер?", - переспросил Путин. "Есть определённые законом обозначенные права защиты граждан. Так как они хотели бы это делать – можно обратиться, наверное, в вышестоящую инстанцию. Адвокаты господина Яшина* наверняка знают, как им надо поступить", - добавил он.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221209/prigovor-1837516573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о Яшине: "Это кто такой?" Путин о Яшине: "Это кто такой?" 2022-12-09T16:54 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илья яшин, политика, владимир путин, россия