https://ria.ru/20221209/yakhta-1837612274.html
Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева
Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева - РИА Новости, 09.12.2022
Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева
Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту вышедшего из состава акционеров Альфа-банка Алексея Кузьмичева, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:29
2022-12-09T19:29
2022-12-09T19:29
санкции в отношении россии
санкции
в мире
франция
альфа-банк
евросоюз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:162:3001:1850_1920x0_80_0_0_c9c6c5570a88771767042529eb5fe9a8.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту вышедшего из состава акционеров Альфа-банка Алексея Кузьмичева, передает агентство Рейтер."Таможенники задержали 17-метровую яхту La Petite Ourse II 21 марта после того, как ее владелец Алексей Кузьмичев, один из главных акционеров российского Альфа-банка, попал под санкции ЕС... Апелляционный суд Руана постановил, что таможенники не следовали надлежащим процедурам при поднятии на борт судна, пришвартованного в Каннах на Лазурном берегу", - передает агентство в пятницу.В октябре агентство Блумберг сообщало, что апелляционный суд Парижа постановил, что решение французской таможни подняться на борт и задержать яхту Кузьмичева La Petite Ourse в прибрежном городе Антиб в середине марта было незаконным, и отменил его.В марте французская газета Libération утверждала со ссылкой на свою информацию, что две яхты, якобы принадлежащие Кузьмичеву, были задержаны во французском департаменте Приморские Альпы в рамках санкций Евросоюза против России.
https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733259151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f3559e986e76bfd873d59f30426f6127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, санкции, в мире, франция, альфа-банк, евросоюз, россия
Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Франция, Альфа-банк, Евросоюз, Россия
Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева
Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту миллиардера Кузьмичева