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Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева - РИА Новости, 09.12.2022
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Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева
Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева - РИА Новости, 09.12.2022
Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева
Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту вышедшего из состава акционеров Альфа-банка Алексея Кузьмичева, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T19:29
2022-12-09T19:29
санкции в отношении россии
санкции
в мире
франция
альфа-банк
евросоюз
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту вышедшего из состава акционеров Альфа-банка Алексея Кузьмичева, передает агентство Рейтер."Таможенники задержали 17-метровую яхту La Petite Ourse II 21 марта после того, как ее владелец Алексей Кузьмичев, один из главных акционеров российского Альфа-банка, попал под санкции ЕС... Апелляционный суд Руана постановил, что таможенники не следовали надлежащим процедурам при поднятии на борт судна, пришвартованного в Каннах на Лазурном берегу", - передает агентство в пятницу.В октябре агентство Блумберг сообщало, что апелляционный суд Парижа постановил, что решение французской таможни подняться на борт и задержать яхту Кузьмичева La Petite Ourse в прибрежном городе Антиб в середине марта было незаконным, и отменил его.В марте французская газета Libération утверждала со ссылкой на свою информацию, что две яхты, якобы принадлежащие Кузьмичеву, были задержаны во французском департаменте Приморские Альпы в рамках санкций Евросоюза против России.
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санкции в отношении россии, санкции, в мире, франция, альфа-банк, евросоюз, россия
Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Франция, Альфа-банк, Евросоюз, Россия
19:29 09.12.2022
 
Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева

Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту миллиардера Кузьмичева

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту вышедшего из состава акционеров Альфа-банка Алексея Кузьмичева, передает агентство Рейтер.
"Таможенники задержали 17-метровую яхту La Petite Ourse II 21 марта после того, как ее владелец Алексей Кузьмичев, один из главных акционеров российского Альфа-банка, попал под санкции ЕС... Апелляционный суд Руана постановил, что таможенники не следовали надлежащим процедурам при поднятии на борт судна, пришвартованного в Каннах на Лазурном берегу", - передает агентство в пятницу.
В октябре агентство Блумберг сообщало, что апелляционный суд Парижа постановил, что решение французской таможни подняться на борт и задержать яхту Кузьмичева La Petite Ourse в прибрежном городе Антиб в середине марта было незаконным, и отменил его.
В марте французская газета Libération утверждала со ссылкой на свою информацию, что две яхты, якобы принадлежащие Кузьмичеву, были задержаны во французском департаменте Приморские Альпы в рамках санкций Евросоюза против России.
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