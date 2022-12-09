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Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева

Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева - РИА Новости, 09.12.2022

Суд во Франции постановил освободить вторую яхту миллиардера Кузьмичева

Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту вышедшего из состава акционеров Альфа-банка Алексея Кузьмичева, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T19:29

2022-12-09T19:29

2022-12-09T19:29

санкции в отношении россии

санкции

в мире

франция

альфа-банк

евросоюз

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Суд во Франции постановил освободить вторую задержанную яхту вышедшего из состава акционеров Альфа-банка Алексея Кузьмичева, передает агентство Рейтер."Таможенники задержали 17-метровую яхту La Petite Ourse II 21 марта после того, как ее владелец Алексей Кузьмичев, один из главных акционеров российского Альфа-банка, попал под санкции ЕС... Апелляционный суд Руана постановил, что таможенники не следовали надлежащим процедурам при поднятии на борт судна, пришвартованного в Каннах на Лазурном берегу", - передает агентство в пятницу.В октябре агентство Блумберг сообщало, что апелляционный суд Парижа постановил, что решение французской таможни подняться на борт и задержать яхту Кузьмичева La Petite Ourse в прибрежном городе Антиб в середине марта было незаконным, и отменил его.В марте французская газета Libération утверждала со ссылкой на свою информацию, что две яхты, якобы принадлежащие Кузьмичеву, были задержаны во французском департаменте Приморские Альпы в рамках санкций Евросоюза против России.

https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции в отношении россии, санкции, в мире, франция, альфа-банк, евросоюз, россия