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В Рязани взрыв газа в жилом доме привел к обрушению перекрытий
В Рязани взрыв газа в жилом доме привел к обрушению перекрытий - РИА Новости, 09.12.2022
В Рязани взрыв газа в жилом доме привел к обрушению перекрытий
Обрушение перекрытий произошло в жилом двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T18:54
2022-12-09T18:54
2022-12-09T19:24
происшествия
рязань
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
жилье
взрыв бытового газа в жилом доме в рязани
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Обрушение перекрытий произошло в жилом двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области."В 17:33 поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани. По предварительной информации произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом. Дом жилой двухэтажный четырехподъездный", - говорится в сообщении.Загорания нет, информация по пострадавшим уточняется, отмечают в ведомстве.На месте работают семь единиц техники, 19 человек личного состава.
https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Рязань, Рязанская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Жилье, Взрыв бытового газа в жилом доме в Рязани
18:54 09.12.2022 (обновлено: 19:24 09.12.2022)
В Рязани взрыв газа в жилом доме привел к обрушению перекрытий
В жилом двухэтажном доме в Рязани произошло обрушение перекрытий из-за взрыва газа