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В Рязани взрыв газа в жилом доме привел к обрушению перекрытий

В Рязани взрыв газа в жилом доме привел к обрушению перекрытий - РИА Новости, 09.12.2022

В Рязани взрыв газа в жилом доме привел к обрушению перекрытий

Обрушение перекрытий произошло в жилом двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T18:54

2022-12-09T18:54

2022-12-09T19:24

происшествия

рязань

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

жилье

взрыв бытового газа в жилом доме в рязани

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Обрушение перекрытий произошло в жилом двухэтажном доме в Рязани, сообщает ГУ МЧС по Рязанской области."В 17:33 поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани. По предварительной информации произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом. Дом жилой двухэтажный четырехподъездный", - говорится в сообщении.Загорания нет, информация по пострадавшим уточняется, отмечают в ведомстве.На месте работают семь единиц техники, 19 человек личного состава.

https://ria.ru/20221119/gaz-1832695253.html

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Владимир Лаврентьев

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