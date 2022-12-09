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Forbes: ВТБ – лидер рейтинга работодателей - РИА Новости, 09.12.2022
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Forbes: ВТБ – лидер рейтинга работодателей
Forbes: ВТБ – лидер рейтинга работодателей - РИА Новости, 09.12.2022
Forbes: ВТБ – лидер рейтинга работодателей
ВТБ второй год подряд вошел в "платиновую" группу лидеров рейтинга журнала Forbes "Лучшие работодатели России", банк получил "платиновый"статус по двум метрикам РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:11
2022-12-09T13:11
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВТБ второй год подряд вошел в "платиновую" группу лидеров рейтинга журнала Forbes "Лучшие работодатели России", банк получил "платиновый"статус по двум метрикам оценки – "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление", а в категории "Экология" – "золотой", - сообщает пресс-служба ВТБ."Организаторы рейтинга отметили ведущий статус ВТБ среди крупнейших работодателей России. В этом году Forbes сделал акцент в основном на социальных параметрах оценки компаний, таких как качество применяемых в организациях HR-практик и уровень социальной ответственности в кризисных условиях", - говорится в пресс-релизе.По словам руководителя департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова, в банке понимают, насколько в текущих условиях важна поддержка сотрудников."Несмотря на беспрецедентные вызовы этого года, мы провели в установленные сроки ранее запланированный пересмотр заработных плат сотрудников, уделили особое внимание программам корпоративного обучения, направленным на повышение готовности сотрудников к изменениям в условиях новой реальности. Мы продолжили набор персонала на различные позиции, активно развивали направления работы с выпускниками вузов и молодыми специалистами. Мы рады, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны", - сказал Ермаков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
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новости компаний - экономика, россия, втб
Новости компаний - Экономика, Россия, ВТБ
13:11 09.12.2022
 

Forbes: ВТБ – лидер рейтинга работодателей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВТБ второй год подряд вошел в "платиновую" группу лидеров рейтинга журнала Forbes "Лучшие работодатели России", банк получил "платиновый"статус по двум метрикам оценки – "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление", а в категории "Экология" – "золотой", - сообщает пресс-служба ВТБ.
"Организаторы рейтинга отметили ведущий статус ВТБ среди крупнейших работодателей России. В этом году Forbes сделал акцент в основном на социальных параметрах оценки компаний, таких как качество применяемых в организациях HR-практик и уровень социальной ответственности в кризисных условиях", - говорится в пресс-релизе.
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По словам руководителя департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова, в банке понимают, насколько в текущих условиях важна поддержка сотрудников.
"Несмотря на беспрецедентные вызовы этого года, мы провели в установленные сроки ранее запланированный пересмотр заработных плат сотрудников, уделили особое внимание программам корпоративного обучения, направленным на повышение готовности сотрудников к изменениям в условиях новой реальности. Мы продолжили набор персонала на различные позиции, активно развивали направления работы с выпускниками вузов и молодыми специалистами. Мы рады, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны", - сказал Ермаков, слова которого цитирует пресс-служба банка.
 
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