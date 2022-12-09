https://ria.ru/20221209/vtb-1837456838.html

Forbes: ВТБ – лидер рейтинга работодателей

Forbes: ВТБ – лидер рейтинга работодателей - РИА Новости, 09.12.2022

Forbes: ВТБ – лидер рейтинга работодателей

ВТБ второй год подряд вошел в "платиновую" группу лидеров рейтинга журнала Forbes "Лучшие работодатели России", банк получил "платиновый"статус по двум метрикам РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:11

2022-12-09T13:11

2022-12-09T13:11

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россия

втб

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВТБ второй год подряд вошел в "платиновую" группу лидеров рейтинга журнала Forbes "Лучшие работодатели России", банк получил "платиновый"статус по двум метрикам оценки – "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление", а в категории "Экология" – "золотой", - сообщает пресс-служба ВТБ."Организаторы рейтинга отметили ведущий статус ВТБ среди крупнейших работодателей России. В этом году Forbes сделал акцент в основном на социальных параметрах оценки компаний, таких как качество применяемых в организациях HR-практик и уровень социальной ответственности в кризисных условиях", - говорится в пресс-релизе.По словам руководителя департамента по работе с персоналом – старшего вице-президента ВТБ Глеба Ермакова, в банке понимают, насколько в текущих условиях важна поддержка сотрудников."Несмотря на беспрецедентные вызовы этого года, мы провели в установленные сроки ранее запланированный пересмотр заработных плат сотрудников, уделили особое внимание программам корпоративного обучения, направленным на повышение готовности сотрудников к изменениям в условиях новой реальности. Мы продолжили набор персонала на различные позиции, активно развивали направления работы с выпускниками вузов и молодыми специалистами. Мы рады, что экспертное жюри рейтинга снова так высоко оценило нас как одного из самых привлекательных работодателей страны", - сказал Ермаков, слова которого цитирует пресс-служба банка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, втб