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Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов - РИА Новости, 09.12.2022
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Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов
Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов - РИА Новости, 09.12.2022
Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов
Военнослужащих Вооруженных сил России можно отнести к числу Героев Отечества, они укрепляют наш суверенитет и обороноспособность, заявил министр просвещения... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:31
2022-12-09T10:31
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащих Вооруженных сил России можно отнести к числу Героев Отечества, они укрепляют наш суверенитет и обороноспособность, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."В их числе и наши современники – военнослужащие Вооружённых Сил России, которые сегодня укрепляют суверенитет, обороноспособность страны, с честью выполняют свой профессиональный и ратный долг. Они подают молодежи яркий, вдохновляющий пример беззаветного служения Отечеству и преданности национальным интересам", - сказал Кравцов в поздравлении с Днем Героев Отечества, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения России.Он добавил, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, которые в разные времена и эпохи мужественно вставали на защиту нашей страны. "Не жалея себя, они надёжно оберегали рубежи нашей Родины, спасали жизни соотечественников, совершали героические поступки ради свободы и процветания России. И навсегда вписали свои имена в славную летопись нашего государства", - подчеркнул министр.
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общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
10:31 09.12.2022
 
Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов

Кравцов: военные подают молодежи вдохновляющий пример беззаветного служения Отечеству

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащих Вооруженных сил России можно отнести к числу Героев Отечества, они укрепляют наш суверенитет и обороноспособность, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"В их числе и наши современники – военнослужащие Вооружённых Сил России, которые сегодня укрепляют суверенитет, обороноспособность страны, с честью выполняют свой профессиональный и ратный долг. Они подают молодежи яркий, вдохновляющий пример беззаветного служения Отечеству и преданности национальным интересам", - сказал Кравцов в поздравлении с Днем Героев Отечества, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения России.
Он добавил, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, которые в разные времена и эпохи мужественно вставали на защиту нашей страны. "Не жалея себя, они надёжно оберегали рубежи нашей Родины, спасали жизни соотечественников, совершали героические поступки ради свободы и процветания России. И навсегда вписали свои имена в славную летопись нашего государства", - подчеркнул министр.
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