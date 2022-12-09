https://ria.ru/20221209/voennye-1837402930.html
Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов
Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов - РИА Новости, 09.12.2022
Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов
Военнослужащих Вооруженных сил России можно отнести к числу Героев Отечества, они укрепляют наш суверенитет и обороноспособность, заявил министр просвещения... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:31
2022-12-09T10:31
2022-12-09T10:31
общество
россия
сергей кравцов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащих Вооруженных сил России можно отнести к числу Героев Отечества, они укрепляют наш суверенитет и обороноспособность, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."В их числе и наши современники – военнослужащие Вооружённых Сил России, которые сегодня укрепляют суверенитет, обороноспособность страны, с честью выполняют свой профессиональный и ратный долг. Они подают молодежи яркий, вдохновляющий пример беззаветного служения Отечеству и преданности национальным интересам", - сказал Кравцов в поздравлении с Днем Героев Отечества, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения России.Он добавил, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, которые в разные времена и эпохи мужественно вставали на защиту нашей страны. "Не жалея себя, они надёжно оберегали рубежи нашей Родины, спасали жизни соотечественников, совершали героические поступки ради свободы и процветания России. И навсегда вписали свои имена в славную летопись нашего государства", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20221208/patriotizm-1837194290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Российских военных можно отнести к числу Героев Отечества, считает Кравцов
Кравцов: военные подают молодежи вдохновляющий пример беззаветного служения Отечеству
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Военнослужащих Вооруженных сил России можно отнести к числу Героев Отечества, они укрепляют наш суверенитет и обороноспособность, заявил
министр просвещения России Сергей Кравцов.
"В их числе и наши современники – военнослужащие Вооружённых Сил России, которые сегодня укрепляют суверенитет, обороноспособность страны, с честью выполняют свой профессиональный и ратный долг. Они подают молодежи яркий, вдохновляющий пример беззаветного служения Отечеству и преданности национальным интересам", - сказал Кравцов в поздравлении с Днем Героев Отечества, его слова приводит пресс-служба Минпросвещения России.
Он добавил, что в этот день мы отдаем дань глубокого уважения людям, которые в разные времена и эпохи мужественно вставали на защиту нашей страны. "Не жалея себя, они надёжно оберегали рубежи нашей Родины, спасали жизни соотечественников, совершали героические поступки ради свободы и процветания России. И навсегда вписали свои имена в славную летопись нашего государства", - подчеркнул министр.