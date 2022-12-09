https://ria.ru/20221209/vezd-1837639224.html

МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады

МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады - РИА Новости, 09.12.2022

МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады

МИД РФ ответной мерой запретил въезд 200 гражданам Канады, среди них высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, а... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T21:31

2022-12-09T21:31

2022-12-09T21:40

россия

канада

в мире

джастин трюдо

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МИД РФ ответной мерой запретил въезд 200 гражданам Канады, среди них высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, а также активисты пробандеровских структур, сообщается на сайте российского министерства."В их числе – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20221209/sanktsii-1837424082.html

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россия, канада, в мире, джастин трюдо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)