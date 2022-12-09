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МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады - РИА Новости, 09.12.2022
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МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады
МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады - РИА Новости, 09.12.2022
МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады
МИД РФ ответной мерой запретил въезд 200 гражданам Канады, среди них высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, а... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T21:31
2022-12-09T21:40
россия
канада
в мире
джастин трюдо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МИД РФ ответной мерой запретил въезд 200 гражданам Канады, среди них высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, а также активисты пробандеровских структур, сообщается на сайте российского министерства."В их числе – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо", - пояснили в министерстве.
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россия, канада, в мире, джастин трюдо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Канада, В мире, Джастин Трюдо, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
21:31 09.12.2022 (обновлено: 21:40 09.12.2022)
 
МИД запретил въезд в Россию 200 гражданам Канады

МИД запретил въезд 200 гражданам Канады, включая активистов пробандеровских структур

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. МИД РФ ответной мерой запретил въезд 200 гражданам Канады, среди них высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, а также активисты пробандеровских структур, сообщается на сайте российского министерства.
"В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады", - говорится в сообщении.
"В их числе – высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, правоохранители, представители экспертных кругов, а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо", - пояснили в министерстве.
Прохожие во время снегопада в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 11:36
Великобритания расширила персональные санкции против России
 
РоссияКанадаВ миреДжастин ТрюдоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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