https://ria.ru/20221209/vetnam-1837558818.html
Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом
Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 09.12.2022
Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом
Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом, в планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:16
2022-12-09T17:16
2022-12-09T17:16
калужская область
владислав шапша
калужская область
вьетнам
россия
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КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом, в планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в этой стране, заявил губернатор региона Владислав Шапша."Вьетнам занимает пятое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области. Одними из первых в ЦФО привлекли инвестиции вьетнамского бизнеса в проекты в нашем регионе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он рассказал, что на этой неделе делегация Калужской области участвовала в межрегиональном форуме Expo-Russia Vietnam 2022. Ряд встреч прошел на уровне посольства и торгпредства РФ. Владислав Шапша перечислил некоторые итоги поездки. В частности, состоялись переговоры с руководством международного холдинга TH Group."В ближайшее время – открытие первой очереди животноводческого комплекса в Ульяновском районе. На боровской площадке ОЭЗ строится молокоперерабатывающий завод. В планах - молочный комплекс в Хвастовичском районе. А также социальные проекты по строительству жилья для сотрудников и школы", - отметил губернатор.Центр поддержки экспорта Калужской области подписал меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией вьетнамских предпринимателей. В работе переговоры по прямым поставкам морепродуктов в Калужскую область, рассказал Шапша. Также стороны обсудили доставку грузов между портами Вьетнама и калужским "Фрейт Вилладж Ворсино". Маршрут очень востребован, подчеркнул глава региона.По словам Шапши, на стенде Калужской области было представлено пять предприятий малого бизнеса региона: от ремонтного оборудования до детских игрушек, стенд вызвал интерес у вьетнамской стороны."Продолжим расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом. В планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в этой стране", - заявил Владислав Шапша.
https://ria.ru/20211202/selkhozpredpriyatiya-1761866441.html
https://ria.ru/20221121/dokhody-1833185298.html
https://ria.ru/20221114/ekonomika-1831337051.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав шапша, калужская область, вьетнам, россия
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Вьетнам, Россия
Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом
Калужский губернатор Шапша заявил о намерениях развивать сотрудничество с Вьетнамом
КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости.
Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом, в планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в этой стране, заявил
губернатор региона Владислав Шапша.
"Вьетнам занимает пятое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области. Одними из первых в ЦФО привлекли инвестиции вьетнамского бизнеса в проекты в нашем регионе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что на этой неделе делегация Калужской области участвовала в межрегиональном форуме Expo-Russia Vietnam 2022. Ряд встреч прошел на уровне посольства и торгпредства РФ
. Владислав Шапша перечислил некоторые итоги поездки. В частности, состоялись переговоры с руководством международного холдинга TH Group.
"В ближайшее время – открытие первой очереди животноводческого комплекса в Ульяновском районе
. На боровской площадке ОЭЗ строится молокоперерабатывающий завод. В планах - молочный комплекс в Хвастовичском районе. А также социальные проекты по строительству жилья для сотрудников и школы", - отметил губернатор.
Центр поддержки экспорта Калужской области подписал меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией вьетнамских предпринимателей. В работе переговоры по прямым поставкам морепродуктов в Калужскую область, рассказал Шапша. Также стороны обсудили доставку грузов между портами Вьетнама и калужским "Фрейт Вилладж Ворсино". Маршрут очень востребован, подчеркнул глава региона.
По словам Шапши, на стенде Калужской области было представлено пять предприятий малого бизнеса региона: от ремонтного оборудования до детских игрушек, стенд вызвал интерес у вьетнамской стороны.
"Продолжим расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом. В планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в этой стране", - заявил Владислав Шапша.