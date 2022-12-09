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Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 09.12.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221209/vetnam-1837558818.html
Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом
Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом - РИА Новости, 09.12.2022
Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом
Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом, в планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:16
2022-12-09T17:16
калужская область
владислав шапша
калужская область
вьетнам
россия
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КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом, в планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в этой стране, заявил губернатор региона Владислав Шапша."Вьетнам занимает пятое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области. Одними из первых в ЦФО привлекли инвестиции вьетнамского бизнеса в проекты в нашем регионе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он рассказал, что на этой неделе делегация Калужской области участвовала в межрегиональном форуме Expo-Russia Vietnam 2022. Ряд встреч прошел на уровне посольства и торгпредства РФ. Владислав Шапша перечислил некоторые итоги поездки. В частности, состоялись переговоры с руководством международного холдинга TH Group."В ближайшее время – открытие первой очереди животноводческого комплекса в Ульяновском районе. На боровской площадке ОЭЗ строится молокоперерабатывающий завод. В планах - молочный комплекс в Хвастовичском районе. А также социальные проекты по строительству жилья для сотрудников и школы", - отметил губернатор.Центр поддержки экспорта Калужской области подписал меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией вьетнамских предпринимателей. В работе переговоры по прямым поставкам морепродуктов в Калужскую область, рассказал Шапша. Также стороны обсудили доставку грузов между портами Вьетнама и калужским "Фрейт Вилладж Ворсино". Маршрут очень востребован, подчеркнул глава региона.По словам Шапши, на стенде Калужской области было представлено пять предприятий малого бизнеса региона: от ремонтного оборудования до детских игрушек, стенд вызвал интерес у вьетнамской стороны."Продолжим расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом. В планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в этой стране", - заявил Владислав Шапша.
https://ria.ru/20211202/selkhozpredpriyatiya-1761866441.html
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владислав шапша, калужская область, вьетнам, россия
Калужская область, Владислав Шапша, Калужская область, Вьетнам, Россия
17:16 09.12.2022
 
Калужская область будет развивать сотрудничество с Вьетнамом

Калужский губернатор Шапша заявил о намерениях развивать сотрудничество с Вьетнамом

© Фото : предоставлено правительством Калужской областиПрохожие на улице Калуги
Прохожие на улице Калуги - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : предоставлено правительством Калужской области
Прохожие на улице Калуги. Архивное фото
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КАЛУГА, 9 дек – РИА Новости. Калужская область намерена расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом, в планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в этой стране, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
"Вьетнам занимает пятое место среди внешнеторговых партнеров Калужской области. Одними из первых в ЦФО привлекли инвестиции вьетнамского бизнеса в проекты в нашем регионе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он рассказал, что на этой неделе делегация Калужской области участвовала в межрегиональном форуме Expo-Russia Vietnam 2022. Ряд встреч прошел на уровне посольства и торгпредства РФ. Владислав Шапша перечислил некоторые итоги поездки. В частности, состоялись переговоры с руководством международного холдинга TH Group.
"В ближайшее время – открытие первой очереди животноводческого комплекса в Ульяновском районе. На боровской площадке ОЭЗ строится молокоперерабатывающий завод. В планах - молочный комплекс в Хвастовичском районе. А также социальные проекты по строительству жилья для сотрудников и школы", - отметил губернатор.
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21 ноября, 19:24Калужская область
Доходы бюджета Калужской области увеличатся на пять миллиардов рублей
Центр поддержки экспорта Калужской области подписал меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией вьетнамских предпринимателей. В работе переговоры по прямым поставкам морепродуктов в Калужскую область, рассказал Шапша. Также стороны обсудили доставку грузов между портами Вьетнама и калужским "Фрейт Вилладж Ворсино". Маршрут очень востребован, подчеркнул глава региона.
По словам Шапши, на стенде Калужской области было представлено пять предприятий малого бизнеса региона: от ремонтного оборудования до детских игрушек, стенд вызвал интерес у вьетнамской стороны.
"Продолжим расширять деловое сотрудничество с Вьетнамом. В планах - организация бизнес-миссий для продвижения продукции калужских предприятий в этой стране", - заявил Владислав Шапша.
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Калужская областьВладислав ШапшаКалужская областьВьетнамРоссия
 
 
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