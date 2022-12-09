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Глава МИД Венгрии призвал готовиться к "нападению" со стороны ЕС - РИА Новости, 09.12.2022
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Глава МИД Венгрии призвал готовиться к "нападению" со стороны ЕС
Глава МИД Венгрии призвал готовиться к "нападению" со стороны ЕС - РИА Новости, 09.12.2022
Глава МИД Венгрии призвал готовиться к "нападению" со стороны ЕС
Венгрии следует быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T03:31
2022-12-09T13:08
в мире
петер сийярто
виктор орбан
венгрия
будапешт
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 9 дек — РИА Новости. Венгрии следует быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.Министр выразил уверенность, что Брюссель и "международная либеральная машина пропаганды" будут неразборчивы в средствах. "Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует", — предупредил он.Как напомнил Сийярто, за прошедшие 12 лет антикризисная политика Будапешта никогда не была "в мейнстриме" Евросоюза, "но всегда была успешной". По его словам, Венгрия построила на южной границе забор, когда от нее требовали принять мигрантов, закупила вакцины от COVID-19 в России и Китае, когда Евросоюз ждал препараты западного производства, а в настоящее время выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.Сийярто повторил, что цель Венгрии — избежать рецессии, в то время как "в Европе возник энергетический кризис ранее не виданных масштабов".Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт добился исключений в случае принятия потолка цен на газ и в общеевропейских закупках газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии блокированием новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.Министры экономики и финансов стран Евросоюза ранее не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Как сообщило издание Politico, заблокировала возможность договоренности Венгрия. Кроме того, Будапешт выступил против нового пакета санкций в отношении России, а также против предложения увеличить объем фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро, которые ЕС должен был выделить Будапешту. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.Орбан заявил 24 ноября, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для Венгрии средств. Требования ЕК касались в целом мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.Однако Еврокомиссия оставила в силе предложение от 18 сентября о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение ЕК о заморозке средств должен утвердить квалифицированным большинством Совет стран ЕС.
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в мире, петер сийярто, виктор орбан, венгрия, будапешт, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Венгрия, Будапешт, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
03:31 09.12.2022 (обновлено: 13:08 09.12.2022)
 
Глава МИД Венгрии призвал готовиться к "нападению" со стороны ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в использовании всех видов шантажа

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 дек — РИА Новости. Венгрии следует быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии. <...> На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям", — сказал Сийярто, выступая на Форуме гражданской солидарности.

Министр выразил уверенность, что Брюссель и "международная либеральная машина пропаганды" будут неразборчивы в средствах. "Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует", — предупредил он.
Как напомнил Сийярто, за прошедшие 12 лет антикризисная политика Будапешта никогда не была "в мейнстриме" Евросоюза, "но всегда была успешной". По его словам, Венгрия построила на южной границе забор, когда от нее требовали принять мигрантов, закупила вакцины от COVID-19 в России и Китае, когда Евросоюз ждал препараты западного производства, а в настоящее время выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.
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Сийярто повторил, что цель Венгрии — избежать рецессии, в то время как "в Европе возник энергетический кризис ранее не виданных масштабов".
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт добился исключений в случае принятия потолка цен на газ и в общеевропейских закупках газа. Он также рассказал, что неоднократно угрожал Еврокомиссии блокированием новых санкционных пакетов, если национальные интересы Венгрии не примут во внимание.
Министры экономики и финансов стран Евросоюза ранее не достигли договоренности о новом пакете макрофинансовой кредитной поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год. Как сообщило издание Politico, заблокировала возможность договоренности Венгрия. Кроме того, Будапешт выступил против нового пакета санкций в отношении России, а также против предложения увеличить объем фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
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Еврокомиссия в середине сентября предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм условности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро, которые ЕС должен был выделить Будапешту. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования.
Орбан заявил 24 ноября, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, поэтому ожидает, что 30 ноября будет принято решение о разморозке предназначенных для Венгрии средств. Требования ЕК касались в целом мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
Однако Еврокомиссия оставила в силе предложение от 18 сентября о приостановке 65 процентов обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, пока Будапешт не выполнит все ее условия. Теперь решение ЕК о заморозке средств должен утвердить квалифицированным большинством Совет стран ЕС.
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