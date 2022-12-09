Рейтинг@Mail.ru
В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221209/vakhtangovskiy-1837434111.html
В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР
В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР - РИА Новости, 09.12.2022
В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР
В пятницу Вахтанговский театр представит премьеру спектакля "Генерал и его семья" по саге Тимура Кибирова в постановке Светланы Земляковой, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:42
2022-12-09T12:43
культура
новости культуры
спектакль
театр имени е. вахтангова
что посмотреть
куда сходить
ссср
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149018/57/1490185771_0:290:5568:3422_1920x0_80_0_0_487d15c46092ef39f26c8949ead0b155.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В пятницу Вахтанговский театр представит премьеру спектакля "Генерал и его семья" по саге Тимура Кибирова в постановке Светланы Земляковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Автор называет книгу "историческим романом", события в ней разворачиваются во времена позднего СССР. В ней с иронией рассказывается о конфликте поколений, проблеме эмиграции, поиске предназначения. "Есть группа современных писателей – в их числе Кибиров — которая в своем творчестве находится в очень плотных связях с социумом. Вся их поэтическая судьба состоит из отношений с эпохой, страной, все их творчество построено на плотном диалоге с историей", — сказала Землякова.Режиссер отметила, что "в центре спектакля – история любви, которая побеждает все исторические обстоятельства".Над спектаклем работали художник Максим Обрезков, хореограф Наталья Шурганова.Кибиров — автор более 20 поэтических изданий, его роман "Генерал его семья" — лауреат премии "Большая книга".
https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149018/57/1490185771_310:0:5259:3712_1920x0_80_0_0_dbd86896f172edc62f9281a8c288f8e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, спектакль, театр имени е. вахтангова, что посмотреть , куда сходить , ссср, книги
Культура, Новости культуры, Спектакль, Театр имени Е. Вахтангова, что посмотреть , куда сходить , СССР, Книги
12:42 09.12.2022 (обновлено: 12:43 09.12.2022)
 
В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР

Вахтанговский театр представит спектакль "Генерал и его семья" по саге Тимура Кибирова

© РИА Новости / Максим БлиновЭкспертно-медийный семинар "Театральная культура в Союзном государстве"
Экспертно-медийный семинар Театральная культура в Союзном государстве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В пятницу Вахтанговский театр представит премьеру спектакля "Генерал и его семья" по саге Тимура Кибирова в постановке Светланы Земляковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Автор называет книгу "историческим романом", события в ней разворачиваются во времена позднего СССР. В ней с иронией рассказывается о конфликте поколений, проблеме эмиграции, поиске предназначения.
"Есть группа современных писателей – в их числе Кибиров — которая в своем творчестве находится в очень плотных связях с социумом. Вся их поэтическая судьба состоит из отношений с эпохой, страной, все их творчество построено на плотном диалоге с историей", — сказала Землякова.
Режиссер отметила, что "в центре спектакля – история любви, которая побеждает все исторические обстоятельства".
Над спектаклем работали художник Максим Обрезков, хореограф Наталья Шурганова.
Кибиров — автор более 20 поэтических изданий, его роман "Генерал его семья" — лауреат премии "Большая книга".
Статуэтка XII церемонии вручения ежегодной премии Звезда Театрала в театре имени Евгения Вахтангова. - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 11:51Культура
Названы лауреаты зрительской премии "Звезда Театрала"
 
КультураНовости культурыСпектакльТеатр имени Е. Вахтанговачто посмотретькуда сходитьСССРКниги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала