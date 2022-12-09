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В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР
В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР - РИА Новости, 09.12.2022
В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР
В пятницу Вахтанговский театр представит премьеру спектакля "Генерал и его семья" по саге Тимура Кибирова в постановке Светланы Земляковой, сообщили РИА Новости РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:42
2022-12-09T12:42
2022-12-09T12:43
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В пятницу Вахтанговский театр представит премьеру спектакля "Генерал и его семья" по саге Тимура Кибирова в постановке Светланы Земляковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.Автор называет книгу "историческим романом", события в ней разворачиваются во времена позднего СССР. В ней с иронией рассказывается о конфликте поколений, проблеме эмиграции, поиске предназначения. "Есть группа современных писателей – в их числе Кибиров — которая в своем творчестве находится в очень плотных связях с социумом. Вся их поэтическая судьба состоит из отношений с эпохой, страной, все их творчество построено на плотном диалоге с историей", — сказала Землякова.Режиссер отметила, что "в центре спектакля – история любви, которая побеждает все исторические обстоятельства".Над спектаклем работали художник Максим Обрезков, хореограф Наталья Шурганова.Кибиров — автор более 20 поэтических изданий, его роман "Генерал его семья" — лауреат премии "Большая книга".
https://ria.ru/20221206/teatral-1836590277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, спектакль, театр имени е. вахтангова, что посмотреть , куда сходить , ссср, книги
Культура, Новости культуры, Спектакль, Театр имени Е. Вахтангова, что посмотреть , куда сходить , СССР, Книги
12:42 09.12.2022 (обновлено: 12:43 09.12.2022)
В Вахтанговском театре состоится премьера спектакля о жизни в позднем СССР
Вахтанговский театр представит спектакль "Генерал и его семья" по саге Тимура Кибирова
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В пятницу Вахтанговский театр представит премьеру спектакля "Генерал и его семья" по саге Тимура Кибирова в постановке Светланы Земляковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Автор называет книгу "историческим романом", события в ней разворачиваются во времена позднего СССР. В ней с иронией рассказывается о конфликте поколений, проблеме эмиграции, поиске предназначения.
"Есть группа современных писателей – в их числе Кибиров — которая в своем творчестве находится в очень плотных связях с социумом. Вся их поэтическая судьба состоит из отношений с эпохой, страной, все их творчество построено на плотном диалоге с историей", — сказала Землякова.
Режиссер отметила, что "в центре спектакля – история любви, которая побеждает все исторические обстоятельства".
Над спектаклем работали художник Максим Обрезков, хореограф Наталья Шурганова.
Кибиров — автор более 20 поэтических изданий, его роман "Генерал его семья" — лауреат премии "Большая книга".