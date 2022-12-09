https://ria.ru/20221209/uzbekistan-1837545709.html
Путин призвал Узбекистан присмотреться к работе ЕАЭС
Путин призвал Узбекистан присмотреться к работе ЕАЭС - РИА Новости, 09.12.2022
Путин призвал Узбекистан присмотреться к работе ЕАЭС
Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:47
2022-12-09T16:47
2022-12-09T17:54
узбекистан
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
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БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир Путин."Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.При этом президент напомнил об обязательствах перед странами ЕАЭС."Узбекистан пока наблюдатель, но это, конечно, для того же Узбекистана тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕАЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕАЭС в целом", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, евразийский экономический союз, владимир путин, россия
Узбекистан, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия
16:47 09.12.2022 (обновлено: 17:54 09.12.2022)
Путин призвал Узбекистан присмотреться к работе ЕАЭС
Путин: Узбекистан может внимательно присмотреться к работе ЕАЭС, пока он наблюдатель
БИШКЕК, 9 дек - РИА Новости. Вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень много вопросов, которые требуют взаимного согласования, проработки и принятия согласованных и, может быть, даже где-то компромиссных решений, они точно могут быть найдены. То есть в этом смысле это может быть какой-то альянс энергетический", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
При этом президент напомнил об обязательствах перед странами ЕАЭС
.
"Узбекистан пока наблюдатель, но это, конечно, для того же Узбекистана тоже повод, чтобы присмотреться повнимательнее к работе ЕАЭС и найти здесь точки соприкосновения с ЕАЭС в целом", - добавил он.