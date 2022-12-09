https://ria.ru/20221209/tynda-1837373354.html

Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра

Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра - РИА Новости, 09.12.2022

Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра

Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой по собственному желанию и назначили исполняющего обязанности главы, сообщается на РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:01

2022-12-09T08:01

2022-12-09T12:18

политика

тында

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой по собственному желанию и назначили исполняющего обязанности главы, сообщается на сайте администрации Тынды."Девятого декабря депутаты Тындинской городской Думы рассмотрели заявление главы города и приняли решение об ее отставке по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы администрации города Тынды решением Тындинской городской Думы назначен первый заместитель главы Игорь Сальников", - говорится в сообщении.В пятницу мэр Тынды в Приамурье Марина Михайлова заявила о сложении полномочий по состоянию здоровья и личным причинам. По её словам, она не сможет работать с полной отдачей при подготовке к празднованию 50-летия БАМа.

https://ria.ru/20221128/dadaev-1834788581.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, тында