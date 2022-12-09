Рейтинг@Mail.ru
Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221209/tynda-1837373354.html
Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра
Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра - РИА Новости, 09.12.2022
Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра
Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой по собственному желанию и назначили исполняющего обязанности главы, сообщается на РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:01
2022-12-09T12:18
политика
тында
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837438787_0:59:637:417_1920x0_80_0_0_e13d9079716225c6b6cf4af5c192fbf5.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой по собственному желанию и назначили исполняющего обязанности главы, сообщается на сайте администрации Тынды."Девятого декабря депутаты Тындинской городской Думы рассмотрели заявление главы города и приняли решение об ее отставке по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы администрации города Тынды решением Тындинской городской Думы назначен первый заместитель главы Игорь Сальников", - говорится в сообщении.В пятницу мэр Тынды в Приамурье Марина Михайлова заявила о сложении полномочий по состоянию здоровья и личным причинам. По её словам, она не сможет работать с полной отдачей при подготовке к празднованию 50-летия БАМа.
https://ria.ru/20221128/dadaev-1834788581.html
тында
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837438787_0:0:637:479_1920x0_80_0_0_15dfdb4c59bee15fe220fa3c3031c7cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тында
Политика, Тында
08:01 09.12.2022 (обновлено: 12:18 09.12.2022)
 
Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра

Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой

© Фото : страница Марины Мягковой во ВКонтактеМарина Мягкова
Марина Мягкова - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : страница Марины Мягковой во ВКонтакте
Марина Мягкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой по собственному желанию и назначили исполняющего обязанности главы, сообщается на сайте администрации Тынды.
"Девятого декабря депутаты Тындинской городской Думы рассмотрели заявление главы города и приняли решение об ее отставке по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы администрации города Тынды решением Тындинской городской Думы назначен первый заместитель главы Игорь Сальников", - говорится в сообщении.
В пятницу мэр Тынды в Приамурье Марина Михайлова заявила о сложении полномочий по состоянию здоровья и личным причинам. По её словам, она не сможет работать с полной отдачей при подготовке к празднованию 50-летия БАМа.
Салман Дадаев - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 15:39
Мэр Махачкалы Дадаев покинул пост
 
ПолитикаТында
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала