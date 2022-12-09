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Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра
Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра - РИА Новости, 09.12.2022
Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра
Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой по собственному желанию и назначили исполняющего обязанности главы, сообщается на РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:01
2022-12-09T08:01
2022-12-09T12:18
политика
тында
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой по собственному желанию и назначили исполняющего обязанности главы, сообщается на сайте администрации Тынды."Девятого декабря депутаты Тындинской городской Думы рассмотрели заявление главы города и приняли решение об ее отставке по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы администрации города Тынды решением Тындинской городской Думы назначен первый заместитель главы Игорь Сальников", - говорится в сообщении.В пятницу мэр Тынды в Приамурье Марина Михайлова заявила о сложении полномочий по состоянию здоровья и личным причинам. По её словам, она не сможет работать с полной отдачей при подготовке к празднованию 50-летия БАМа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тында
08:01 09.12.2022 (обновлено: 12:18 09.12.2022)
Депутаты Тынды в Приамурье приняли отставку мэра
Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 дек – РИА Новости. Депутаты думы Тынды в Приамурье приняли отставку мэра города Марины Михайловой по собственному желанию и назначили исполняющего обязанности главы, сообщается на сайте администрации Тынды.
"Девятого декабря депутаты Тындинской городской Думы рассмотрели заявление главы города и приняли решение об ее отставке по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы администрации города Тынды
решением Тындинской городской Думы назначен первый заместитель главы Игорь Сальников", - говорится в сообщении.
В пятницу мэр Тынды в Приамурье Марина Михайлова заявила о сложении полномочий по состоянию здоровья и личным причинам. По её словам, она не сможет работать с полной отдачей при подготовке к празднованию 50-летия БАМа.