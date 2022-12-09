https://ria.ru/20221209/trevoga-1837367198.html

В Одесской области объявлена воздушная тревога

В Одесской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 09.12.2022

В Одесской области объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T05:39

2022-12-09T05:39

2022-12-09T05:39

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

владимир зеленский

одесская область

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в Одесской области. Отмечается, что тревога была объявлена в 5.14.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221208/trevoga-1837302641.html

одесская область

украина

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денис шмыгаль, владимир зеленский, одесская область, украина, вооруженные силы рф