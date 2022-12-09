Старый Новый год: суть и традиции уникального праздника

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Старый Новый год традиционно празднуется в России в середине января. Какого числа отмечается Новый год по старому стилю, когда он будет в 2023 году, суть и история его возникновения, чем он отличается от официального Нового года и когда было положено начало празднования, какие праздники отмечаются вместе со Старым Новым годом в один день, связанные с ними народные приметы и обычаи - в материале РИА Новости.

Старый Новый год

Через две недели после Нового года многие граждане нашей страны вновь собираются за праздничным столом и встречают Старый Новый год . Появление этого праздника связано со сменой летоисчисления, которая произошла по постановлению советского правительства в 1918 году. Но переход с юлианского на григорианский календарь не приняла церковь, поэтому все православные праздники отмечаются по старому стилю. Так как современный Новый год выпадает на Рождественский пост, верующие могут по-настоящему отметить приход только Старого Нового года.

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Сербии, - Обычно россияне считают, что наш Старый Новый год - уникален, но на самом деле похожие праздники, связанные с переходом на другие календари, есть и в странах бывшего СССР , а также в Греции Черногории , Алжире, Тунисе и других странах. Сейчас этот праздник в России утратил свою религиозную подоплеку. В основном он воспринимается как второй шанс хорошо отметить Новый год, сделать то, что не удалось в ночь с 31 декабря на 1 января. По статистике, Старый Новый год празднует более 60% россиян, но этот процент выше среди людей младше 40 лет. Еще один повод собраться уже после окончания официальных государственных праздников - бесценен. При этом в самом праздновании всеми, как правило, соблюдаются советские традиции, поэтому старый Новый год можно назвать праздником молодых с традиционной душой, - рассказывает Нина Козловцева, кандидат культурологии, заместитель руководителя по научной работе Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.

История праздника

Исторически праздник обусловлен разницей в календарях: юлианском (так называемым "старым стилем") и григорианском ("новым стилем"). Первый использовался в царской России, второй - в Европе . Разница между ними составляла 13 дней, и это, конечно, затрудняло международные отношения между Россией и европейскими странами.

"Поэтому 14 февраля 1918 года Россия перешла на григорианский календарь. Но с этим решением не согласилось русское духовенство, продолжив ориентироваться на юлианский. Это привело, во-первых, к тому, что Рождество в России, в отличие от большинства стран, празднуют 7 января, а во-вторых, к появлению двух новых годов: официального - по новому стилю, и привычного - по старому стилю", - объясняет Нина Козловцева.

Какого числа празднуют

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Православная церковь 14 января празднует Обрезание Господне и день святителя Василия Великого. Васильев день считался важным и влиял на весь последующий год.

Суть праздника

Праздник сохраняет старые традиции. Конечно основная цель этого дня: собраться семьей и приятно провести время. Поздравить всех кого не успели, использовать последний шанс подарить новогоднюю открытку или вручить подарок.

Как отмечают

© Pexels/Karolina Grabowska Девушки отмечают Новый год © Pexels/Karolina Grabowska Девушки отмечают Новый год

Празднование Старого Нового года, как правило, происходит дома, где собирается, семья, родственники или друзья.

"Часто Старый Новых год отмечают с теми, с кем не удалось встретить официальный праздник. Например, если 31 декабря встречали с семьей, то 13 января - с друзьями, и наоборот. Сама атмосфера Старого Нового года душевнее официального торжества, потому что этот праздник - народный и отмечать его или нет - личный выбор каждого, поэтому если празднуют, то точно от души", - говорит Нина Козловцева.

Традиции

В Васильев день на Руси традиционно накрывали богатый стол, на котором обязательно присутствовала кутья (рисовая каша), но не постная, а заправленная мясом и салом. Но настоящим королем стола был жареный поросенок, который символизировал плодородие земли и плодовитость скота.

Еще одна традиция связана с древнерусскими поверьями, по которым 13 января считалось днем, когда особенно активна нечистая сила. Поэтому после заката и до полуночи молодежь ходила по домам с песнями и стихами, отгоняя ее, а хозяева щедро одаривали гостей сладостями и пирогами.

В некоторых семьях старались в этот день избавляться от старой одежды, это считалось символом начала новой жизни. Молодые люди 14 января старались прийти в дом возлюбленной свататься. Если девушка отвечала согласием, семейная жизнь обещала быть долгой и счастливой. Даже если незадачливому жениху ранее отказали, он мог попробовать снова попросить руки и сердца девушки, так как в Старый Новый год его шансы удваивались.

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Обряды

Старый Новый год совпадает со Святками.

- Это время в народе считалось идеальным для гаданий. Для современных девушек это веселое развлечение, но находятся и всерьез уверенные в том, что результат воплотится в жизнь. Например, можно написать имя потенциального жениха на крохотной бумажке и сжечь на свече. В советское и постсоветское время возник обычай делать так под бой курантов. Несколько гаданий на Старый Новый год связано со сновидениями. Считалось, что это переходное состояние между жизнью и смертью, поэтому позволяет предвидеть будущее. Девушки пытались увидеть будущего мужа. Для этого клали под подушку расческу со словами "Суженый мой, приди и расчеши мне волосы", - рассказывает Марина Бочарова, культуролог, преподаватель истории религии ММА.

Хозяйки старались в этот день обойти дом с горящими свечами в руках, отпугивая нечистую силу и защищая семью от бед, а глава семьи должен был постучать топором по порогу, приговаривая "жизнь, здоровье, хлеб", чтобы привлечь достаток.

"В целом обряды и традиции не сильно отличаются от официального Нового года. Самой новой традицией обоих праздников можно называть написание желания под бой курантов с последующим сжиганием его и употреблением вместе с шампанским. Считается, что такие желания всегда сбываются", - добавляет Нина Козловцева.

Приметы и суеверия

Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.

- То же самое относится и к Старому Новому году. Красиво одеться, весело провести время, вкусно поесть, исключая весь негатив, – важнейшая примета праздника. И если вы не поссорились во время готовки, то вероятность приятного года, согласно примете, сразу повышается. Существует поверье, что этот день надо праздновать в новой одежде. Или с хотя бы одним новым предметом гардероба. То же самое относится к Новому году. Кроме того, 14 января не рекомендовалось считать и вообще доставать мелкие монеты. В народной магии монета достоинством в единицу или десятку использовалась для обрядов по отведению бедности. Считайте по возможности крупные суммы, - советует Марина Бочарова.

Многие приметы связаны с погодными явлениями:

— Если в этот день на ветках лежит белый и пушистый снег, то год обещает быть урожайным.

Если в этот день на ветках лежит белый и пушистый снег, то год обещает быть урожайным. — Звездная ночь - к обилию ягод.

Звездная ночь - к обилию ягод. — Оттепель в этот день сулит холодное и неурожайное лето.

Оттепель в этот день сулит холодное и неурожайное лето. — Сильный ветер обещает засушливое лето.

Для того, чтобы обеспечить хороший урожай яблок, с веток яблонь стряхивали снег, а домашний скот сытно кормили и обильно поили, задабривая весь следующий год. Если 14 января первым в дом входит мужчина, семье будет сопутствовать удача. Также считалось, что ребенок, родившийся в Васильев день, всю жизнь будет здоровым и счастливым.

Что нельзя делать

— Народные поверья говорят, что в этот день нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним дом могут покинуть счастье и благополучие.

Народные поверья говорят, что в этот день нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним дом могут покинуть счастье и благополучие. — Не рекомендуется ругаться, таить обиду, сквернословить, так как этот день все же связан с церковным праздником.

Не рекомендуется ругаться, таить обиду, сквернословить, так как этот день все же связан с церковным праздником. — Не стоит давать в долг, иначе весь год проживешь в долгах, зато возврат долга сулит денежное благополучие.

Не стоит давать в долг, иначе весь год проживешь в долгах, зато возврат долга сулит денежное благополучие. — Лучше не встречать Старый Новый год исключительно в женской компании, это сулит несчастье и одиночество.

Лучше не встречать Старый Новый год исключительно в женской компании, это сулит несчастье и одиночество. — Нельзя в этот день произносить число 13, это может навлечь беду.

Нельзя в этот день произносить число 13, это может навлечь беду. — За праздничным столом не должно быть людей в темной одежде.

Праздничные блюда

© Depositphotos.com / lev dolgachov Новогоднее застолье © Depositphotos.com / lev dolgachov Новогоднее застолье

Стол в этот день принято накрывать щедро.

- Сам набор блюд количеством не ограничен, но считается необходимыми конкретные кушанья. На обеденный стол ставят блины и кутью, основные религиозные блюда. А также большую миску с варениками. В деревнях их лепили все домочадцы, в современности эти традиция еще сохраняется в некоторых семьях. Еще одно традиционное блюдо – запеченное мясо крупными ломтями. Обычно это была свинина или говядина, - рассказывает Марина Бочарова.

Оригинальные блюда для новогоднего стола предлагает Сергей Гордеев , бренд-шеф сети магазинов "Азбука Севера":

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