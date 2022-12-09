Старый Новый год: суть и традиции уникального праздника

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Старый Новый год традиционно празднуется в России в середине января. Какого числа отмечается Новый год по старому стилю, когда он будет в 2023 году, суть и история его возникновения, чем он отличается от официального Нового года и когда было положено начало празднования, какие праздники отмечаются вместе со Старым Новым годом в один день, связанные с ними народные приметы и обычаи - в материале РИА Новости.
Старый Новый год
Через две недели после Нового года многие граждане нашей страны вновь собираются за праздничным столом и встречают Старый Новый год. Появление этого праздника связано со сменой летоисчисления, которая произошла по постановлению советского правительства в 1918 году. Но переход с юлианского на григорианский календарь не приняла церковь, поэтому все православные праздники отмечаются по старому стилю. Так как современный Новый год выпадает на Рождественский пост, верующие могут по-настоящему отметить приход только Старого Нового года.
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- Обычно россияне считают, что наш Старый Новый год - уникален, но на самом деле похожие праздники, связанные с переходом на другие календари, есть и в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и других странах. Сейчас этот праздник в России утратил свою религиозную подоплеку. В основном он воспринимается как второй шанс хорошо отметить Новый год, сделать то, что не удалось в ночь с 31 декабря на 1 января. По статистике, Старый Новый год празднует более 60% россиян, но этот процент выше среди людей младше 40 лет. Еще один повод собраться уже после окончания официальных государственных праздников - бесценен. При этом в самом праздновании всеми, как правило, соблюдаются советские традиции, поэтому старый Новый год можно назвать праздником молодых с традиционной душой, - рассказывает Нина Козловцева, кандидат культурологии, заместитель руководителя по научной работе Департамента иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.
История праздника
Исторически праздник обусловлен разницей в календарях: юлианском (так называемым "старым стилем") и григорианском ("новым стилем"). Первый использовался в царской России, второй - в Европе. Разница между ними составляла 13 дней, и это, конечно, затрудняло международные отношения между Россией и европейскими странами.
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"Поэтому 14 февраля 1918 года Россия перешла на григорианский календарь. Но с этим решением не согласилось русское духовенство, продолжив ориентироваться на юлианский. Это привело, во-первых, к тому, что Рождество в России, в отличие от большинства стран, празднуют 7 января, а во-вторых, к появлению двух новых годов: официального - по новому стилю, и привычного - по старому стилю", - объясняет Нина Козловцева.
Какого числа празднуют
Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Православная церковь 14 января празднует Обрезание Господне и день святителя Василия Великого. Васильев день считался важным и влиял на весь последующий год.
Суть праздника
Праздник сохраняет старые традиции. Конечно основная цель этого дня: собраться семьей и приятно провести время. Поздравить всех кого не успели, использовать последний шанс подарить новогоднюю открытку или вручить подарок.
Как отмечают
© Pexels/Karolina GrabowskaДевушки отмечают Новый год
© Pexels/Karolina Grabowska
Девушки отмечают Новый год
Празднование Старого Нового года, как правило, происходит дома, где собирается, семья, родственники или друзья.
"Часто Старый Новых год отмечают с теми, с кем не удалось встретить официальный праздник. Например, если 31 декабря встречали с семьей, то 13 января - с друзьями, и наоборот. Сама атмосфера Старого Нового года душевнее официального торжества, потому что этот праздник - народный и отмечать его или нет - личный выбор каждого, поэтому если празднуют, то точно от души", - говорит Нина Козловцева.
Традиции
В Васильев день на Руси традиционно накрывали богатый стол, на котором обязательно присутствовала кутья (рисовая каша), но не постная, а заправленная мясом и салом. Но настоящим королем стола был жареный поросенок, который символизировал плодородие земли и плодовитость скота.
Еще одна традиция связана с древнерусскими поверьями, по которым 13 января считалось днем, когда особенно активна нечистая сила. Поэтому после заката и до полуночи молодежь ходила по домам с песнями и стихами, отгоняя ее, а хозяева щедро одаривали гостей сладостями и пирогами.
В некоторых семьях старались в этот день избавляться от старой одежды, это считалось символом начала новой жизни. Молодые люди 14 января старались прийти в дом возлюбленной свататься. Если девушка отвечала согласием, семейная жизнь обещала быть долгой и счастливой. Даже если незадачливому жениху ранее отказали, он мог попробовать снова попросить руки и сердца девушки, так как в Старый Новый год его шансы удваивались.
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Обряды
Старый Новый год совпадает со Святками.
- Это время в народе считалось идеальным для гаданий. Для современных девушек это веселое развлечение, но находятся и всерьез уверенные в том, что результат воплотится в жизнь. Например, можно написать имя потенциального жениха на крохотной бумажке и сжечь на свече. В советское и постсоветское время возник обычай делать так под бой курантов. Несколько гаданий на Старый Новый год связано со сновидениями. Считалось, что это переходное состояние между жизнью и смертью, поэтому позволяет предвидеть будущее. Девушки пытались увидеть будущего мужа. Для этого клали под подушку расческу со словами "Суженый мой, приди и расчеши мне волосы", - рассказывает Марина Бочарова, культуролог, преподаватель истории религии ММА.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПраздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
Хозяйки старались в этот день обойти дом с горящими свечами в руках, отпугивая нечистую силу и защищая семью от бед, а глава семьи должен был постучать топором по порогу, приговаривая "жизнь, здоровье, хлеб", чтобы привлечь достаток.
"В целом обряды и традиции не сильно отличаются от официального Нового года. Самой новой традицией обоих праздников можно называть написание желания под бой курантов с последующим сжиганием его и употреблением вместе с шампанским. Считается, что такие желания всегда сбываются", - добавляет Нина Козловцева.
Приметы и суеверия
Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь.
- То же самое относится и к Старому Новому году. Красиво одеться, весело провести время, вкусно поесть, исключая весь негатив, – важнейшая примета праздника. И если вы не поссорились во время готовки, то вероятность приятного года, согласно примете, сразу повышается. Существует поверье, что этот день надо праздновать в новой одежде. Или с хотя бы одним новым предметом гардероба. То же самое относится к Новому году. Кроме того, 14 января не рекомендовалось считать и вообще доставать мелкие монеты. В народной магии монета достоинством в единицу или десятку использовалась для обрядов по отведению бедности. Считайте по возможности крупные суммы, - советует Марина Бочарова.
Многие приметы связаны с погодными явлениями:
- —Если в этот день на ветках лежит белый и пушистый снег, то год обещает быть урожайным.
- —Звездная ночь - к обилию ягод.
- —Оттепель в этот день сулит холодное и неурожайное лето.
- —Сильный ветер обещает засушливое лето.
Для того, чтобы обеспечить хороший урожай яблок, с веток яблонь стряхивали снег, а домашний скот сытно кормили и обильно поили, задабривая весь следующий год. Если 14 января первым в дом входит мужчина, семье будет сопутствовать удача. Также считалось, что ребенок, родившийся в Васильев день, всю жизнь будет здоровым и счастливым.
Что нельзя делать
- —Народные поверья говорят, что в этот день нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним дом могут покинуть счастье и благополучие.
- —Не рекомендуется ругаться, таить обиду, сквернословить, так как этот день все же связан с церковным праздником.
- —Не стоит давать в долг, иначе весь год проживешь в долгах, зато возврат долга сулит денежное благополучие.
- —Лучше не встречать Старый Новый год исключительно в женской компании, это сулит несчастье и одиночество.
- —Нельзя в этот день произносить число 13, это может навлечь беду.
- —За праздничным столом не должно быть людей в темной одежде.
Праздничные блюда
© Depositphotos.com / lev dolgachovНовогоднее застолье
© Depositphotos.com / lev dolgachov
Новогоднее застолье
Стол в этот день принято накрывать щедро.
- Сам набор блюд количеством не ограничен, но считается необходимыми конкретные кушанья. На обеденный стол ставят блины и кутью, основные религиозные блюда. А также большую миску с варениками. В деревнях их лепили все домочадцы, в современности эти традиция еще сохраняется в некоторых семьях. Еще одно традиционное блюдо – запеченное мясо крупными ломтями. Обычно это была свинина или говядина, - рассказывает Марина Бочарова.
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Сахалинская похлебка
Категория
Суп
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
10 мин.
Ингредиенты
0,5 кг
набор морепродуктов
1 шт.
лук репчатый
2 шт.
головка чеснока
200 г
томаты черри
1 шт.
болгарский перец
15 мл
соевый соус
3 г
соль
5 г
сахар
по вкусу
перец
10 г
петрушка
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
70,1 ккал
Белки
12,2 г
Жиры
0,8 г
Углеводы
3,5 г
Приготовление
1
Обжарить овощи, добавляя в следующей последовательности: лук, морковь, болгарский перец, черри, чеснок пару зубчиков целиком.
2
Вскипятить воду из расчёта 1 к 3 от массы овощей и морепродуктов. В кипящую воду заложить морепродукты, обжаренные овощи. Добавить соевый соус, сахар 1 чайную ложку. Довести до кипения и варить 5 мин. (не больше).
3
Разлить по тарелкам и украсить веточкой свежей петрушки.
Картошка по-камчатски
Категория
Гарнир
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
1 ч. 15 мин.
Ингредиенты
4 шт.
картофель крупный
300 г
сима или чавыча свежая, филе
100 г
сыр пармезан
5 г
лук зеленый
по вкусу
укроп
1 шт.
репчатый лук
по вкусу
соль и перец
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
162,6 ккал
Белки
14 г
Жиры
7,9 г
Углеводы
8,9 г
Приготовление
1
Помыть картофель, обернуть фольгой, запекать в духовом шкафу 1 час при 180 градусах. Пока готовится картофель, подготовить остальные ингредиенты: нарезать мелко рыбу и зелень, натереть на крупной терке сыр.
2
Готовый картофель разрезать пополам, ложкой убрать мякоть так, чтобы хватило места для начинки. Заложить все ингредиенты, сверху посыпать сыром.
3
Запекать в духовом шкафу 15 минут при температуре 175 градусов.
Чир, фаршированный овощами
Прелесть этого рецепта в том, что в качестве главного ингредиента используется подледный чир - это визитная карточка Якутии. Именно в этот период он набирает максимальный вкус и сочность благодаря тому, что нагуливает жирок, который помогает ему согреваться в холодных водах.
Категория
Гарнир
Кухня
Русская
Сложность
Легко
Время подготовки
15 мин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1,5 кг
чир
1 шт.
перец болгарский желтый
1 шт.
помидор
1 шт.
веточка петрушки
3 г
соль
3 г
перец
1 шт.
долька лимона
Пищевая ценность на 100 г продукта
Калорийность
87,5 ккал
Белки
17,4 г
Жиры
2 г
Углеводы
0,1 г
Приготовление
1
Свежемороженый чир очистить от чешуи и выпотрошить. Посолить и поперчить внутри и снаружи.
2
Овощи нарезать дольками и нафаршировать рыбу. Лимонную дольку выложить по центру, петрушку - вдоль.
3
Обернуть рыбу кулинарной нитью так, чтобы овощи не выпадали, и поставить в духовку на 20 мин при температуре 180 градусов.
4
Снять нить и нарезать на порционные кусочки.