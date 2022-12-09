https://ria.ru/20221209/tovary-1837645299.html
Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики
Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики - РИА Новости, 09.12.2022
Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики
Запрет на поставки продукции и повышение пошлины на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T22:03
2022-12-09T22:03
2022-12-09T22:03
экономика
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Запрет на поставки продукции и повышение пошлины на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, сообщает Минпромторг РФ.Правительство России установило пошлины в 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был ранее в пятницу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Среди таких товаров в том числе шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов."Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент отечественных брендов не в полной мере может удовлетворить запросы потребителей (парфюмерия, декоративная косметика), пока не планируется", - сообщает Минпромторг.
https://ria.ru/20221209/eksport-1837514753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики
Минпромторг пока не планирует запрет ввоза товаров, по которым не удовлетворяется спрос