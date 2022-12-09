https://ria.ru/20221209/tovary-1837645299.html

Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики

Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики - РИА Новости, 09.12.2022

Минпромторг пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики

Запрет на поставки продукции и повышение пошлины на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, сообщает... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T22:03

2022-12-09T22:03

2022-12-09T22:03

экономика

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602255827_0:451:2837:2047_1920x0_80_0_0_5901ee442111f3b8475c317ecc2b6854.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Запрет на поставки продукции и повышение пошлины на товары, по которым Россия не может удовлетворить спрос в полной мере, пока не планируется, сообщает Минпромторг РФ.Правительство России установило пошлины в 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был ранее в пятницу опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Среди таких товаров в том числе шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов."Введение полного запрета на поставки парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, а также повышение пошлин на товары, по которым ассортимент отечественных брендов не в полной мере может удовлетворить запросы потребителей (парфюмерия, декоративная косметика), пока не планируется", - сообщает Минпромторг.

https://ria.ru/20221209/eksport-1837514753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия