https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 09.12.2022
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжат действовать в Киеве и Одессе в пятницу, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:01
2022-12-09T09:01
2022-12-09T09:16
специальная военная операция на украине
киев
одесса
в мире
дтэк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжат действовать в Киеве и Одессе в пятницу, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК."В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".По информации компании, экстренные отключения в пятницу будут и в Одессе.
https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html
киев
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, одесса, в мире, дтэк, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Одесса, В мире, ДТЭК, Украина
09:01 09.12.2022 (обновлено: 09:16 09.12.2022)
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света
ДТЭК: в Киеве и Одессе в пятницу продолжаются экстренные отключения света
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжат действовать в Киеве и Одессе в пятницу, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
По информации компании, экстренные отключения в пятницу будут и в Одессе.