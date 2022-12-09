Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 09.12.2022
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света
Экстренные отключения света продолжат действовать в Киеве и Одессе в пятницу, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:01
2022-12-09T09:16
специальная военная операция на украине
киев
одесса
в мире
дтэк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжат действовать в Киеве и Одессе в пятницу, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК."В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".По информации компании, экстренные отключения в пятницу будут и в Одессе.
https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html
киев
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_93f70b93f405473174c4182542e53bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, одесса, в мире, дтэк, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Одесса, В мире, ДТЭК, Украина
09:01 09.12.2022 (обновлено: 09:16 09.12.2022)
 
В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света

ДТЭК: в Киеве и Одессе в пятницу продолжаются экстренные отключения света

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжат действовать в Киеве и Одессе в пятницу, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
По информации компании, экстренные отключения в пятницу будут и в Одессе.
Изображение основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
08:00
Американцы построили на Украине деньгопровод
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевОдессаВ миреДТЭКУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала