https://ria.ru/20221209/svet-1837380469.html

В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света

В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света - РИА Новости, 09.12.2022

В Киеве и Одессе продолжаются экстренные отключения света

Экстренные отключения света продолжат действовать в Киеве и Одессе в пятницу, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:01

2022-12-09T09:01

2022-12-09T09:16

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Экстренные отключения света продолжат действовать в Киеве и Одессе в пятницу, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК."В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".По информации компании, экстренные отключения в пятницу будут и в Одессе.

https://ria.ru/20221209/amerika-1837319617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

киев, одесса, в мире, дтэк, украина