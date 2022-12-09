https://ria.ru/20221209/svatovo-1837377162.html

Украинские войска обстреляли Сватово

Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 09.12.2022

Украинские войска обстреляли Сватово

Украинские войска в 06.30 обстреляли населенный пункт Сватово, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T08:37

2022-12-09T08:37

2022-12-09T08:37

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

сватово

сцкк

нато

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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в 06.30 обстреляли населенный пункт Сватово, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.30 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийских орудий.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221208/donetsk-1837302968.html

https://ria.ru/20221208/obstrel-1837213238.html

луганская народная республика

украина

сватово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, сватово, сцкк, нато