https://ria.ru/20221209/svatovo-1837377162.html
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска обстреляли Сватово - РИА Новости, 09.12.2022
Украинские войска обстреляли Сватово
Украинские войска в 06.30 обстреляли населенный пункт Сватово, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T08:37
2022-12-09T08:37
2022-12-09T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сватово
сцкк
нато
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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска в 06.30 обстреляли населенный пункт Сватово, выпустив три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06.30 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (три снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Сватово в ЛНР регулярно обстреливается со стороны украинских войск из различного вида артиллерийских орудий.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221208/donetsk-1837302968.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, украина, сватово, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Сватово, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Сватово
В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли Сватово натовскими снарядами