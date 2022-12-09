https://ria.ru/20221209/stroitelstvo-1837490476.html
РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии
РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии - РИА Новости, 09.12.2022
РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии
"Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога), Российский экспортный центр (РЭЦ) и "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучат возможность совместного... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:56
2022-12-09T14:56
2022-12-09T14:56
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
киргизия
нарынская область
ржд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17406/62/174066292_0:193:2815:1776_1920x0_80_0_0_3e30e45cd84404e3b09d58ec416021c9.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога), Российский экспортный центр (РЭЦ) и "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучат возможность совместного строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Киргизии, сообщили РЖД.Соответствующий документ подписали гендиректор КЖД Азамат Сакиев, вице-президент "Российского экспортного центра" Станислав Георгиевский и глава "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания РЖД) Сергей Столяров на Бишкекском инвестиционном саммите."Подписали меморандум о взаимопонимании с кыргызскими коллегами и РЭЦ. Предмет документа – проработка возможности совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Кыргызстане", - говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.Компания отмечает, что проект считается стратегическим, поскольку он заложит основу для нового железнодорожного узла, развития Иссык-Кульской и Нарынской областей."В перспективе линия может соединиться с проектируемой железной дорогой по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан, что создаст единую железнодорожную сеть внутри Кыргызстана, а также откроет широкие возможности для социально-экономического развития всего Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении.Как позже отметили в пресс-службе РЭЦ, структура планирует оказывать содействие в привлечении экспортного финансирования для реализации проекта."Россия и Кыргызстан активно развивают взаимную торговлю, и РЭЦ традиционно поддерживает проекты в этой стране. Развитие экономических отношений невозможно без усовершенствования логистики, и этот проект не только может стать одним из крупных транспортных проектов в регионе, но и поможет построить транспортную инфраструктуру будущего", - уверен вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.
https://ria.ru/20220620/eksport-1796712448.html
киргизия
нарынская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17406/62/174066292_192:0:2560:1776_1920x0_80_0_0_06ab7385fc32985efd8a80921b5ccaf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), киргизия, нарынская область, ржд
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Киргизия, Нарынская область, РЖД
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога), Российский экспортный центр (РЭЦ) и "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучат возможность совместного строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Киргизии, сообщили РЖД.
Соответствующий документ подписали гендиректор КЖД Азамат Сакиев, вице-президент "Российского экспортного центра" Станислав Георгиевский и глава "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания РЖД) Сергей Столяров на Бишкекском инвестиционном саммите.
"Подписали меморандум о взаимопонимании с кыргызскими коллегами и РЭЦ. Предмет документа – проработка возможности совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Кыргызстане", - говорится в сообщении РЖД в Telegram
-канале.
Компания отмечает, что проект считается стратегическим, поскольку он заложит основу для нового железнодорожного узла, развития Иссык-Кульской и Нарынской областей
.
"В перспективе линия может соединиться с проектируемой железной дорогой по маршруту Китай
– Кыргызстан – Узбекистан
, что создаст единую железнодорожную сеть внутри Кыргызстана, а также откроет широкие возможности для социально-экономического развития всего Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении.
Как позже отметили в пресс-службе РЭЦ, структура планирует оказывать содействие в привлечении экспортного финансирования для реализации проекта.
"Россия и Кыргызстан активно развивают взаимную торговлю, и РЭЦ традиционно поддерживает проекты в этой стране. Развитие экономических отношений невозможно без усовершенствования логистики, и этот проект не только может стать одним из крупных транспортных проектов в регионе, но и поможет построить транспортную инфраструктуру будущего", - уверен вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.