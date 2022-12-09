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РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии - РИА Новости, 09.12.2022
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РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии
РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии - РИА Новости, 09.12.2022
РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии
"Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога), Российский экспортный центр (РЭЦ) и "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучат возможность совместного... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:56
2022-12-09T14:56
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога), Российский экспортный центр (РЭЦ) и "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучат возможность совместного строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Киргизии, сообщили РЖД.Соответствующий документ подписали гендиректор КЖД Азамат Сакиев, вице-президент "Российского экспортного центра" Станислав Георгиевский и глава "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания РЖД) Сергей Столяров на Бишкекском инвестиционном саммите."Подписали меморандум о взаимопонимании с кыргызскими коллегами и РЭЦ. Предмет документа – проработка возможности совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Кыргызстане", - говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.Компания отмечает, что проект считается стратегическим, поскольку он заложит основу для нового железнодорожного узла, развития Иссык-Кульской и Нарынской областей."В перспективе линия может соединиться с проектируемой железной дорогой по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан, что создаст единую железнодорожную сеть внутри Кыргызстана, а также откроет широкие возможности для социально-экономического развития всего Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении.Как позже отметили в пресс-службе РЭЦ, структура планирует оказывать содействие в привлечении экспортного финансирования для реализации проекта."Россия и Кыргызстан активно развивают взаимную торговлю, и РЭЦ традиционно поддерживает проекты в этой стране. Развитие экономических отношений невозможно без усовершенствования логистики, и этот проект не только может стать одним из крупных транспортных проектов в регионе, но и поможет построить транспортную инфраструктуру будущего", - уверен вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), киргизия, нарынская область, ржд
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Киргизия, Нарынская область, РЖД
14:56 09.12.2022
 

РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии

© РИА Новости / Игорь Якунин / Перейти в медиабанкСтроительство грузовых дворов в Краснодарском крае
Строительство грузовых дворов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Игорь Якунин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога), Российский экспортный центр (РЭЦ) и "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучат возможность совместного строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Киргизии, сообщили РЖД.
Соответствующий документ подписали гендиректор КЖД Азамат Сакиев, вице-президент "Российского экспортного центра" Станислав Георгиевский и глава "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания РЖД) Сергей Столяров на Бишкекском инвестиционном саммите.
"Подписали меморандум о взаимопонимании с кыргызскими коллегами и РЭЦ. Предмет документа – проработка возможности совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Кыргызстане", - говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.
Компания отмечает, что проект считается стратегическим, поскольку он заложит основу для нового железнодорожного узла, развития Иссык-Кульской и Нарынской областей.
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"В перспективе линия может соединиться с проектируемой железной дорогой по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан, что создаст единую железнодорожную сеть внутри Кыргызстана, а также откроет широкие возможности для социально-экономического развития всего Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении.
Как позже отметили в пресс-службе РЭЦ, структура планирует оказывать содействие в привлечении экспортного финансирования для реализации проекта.
"Россия и Кыргызстан активно развивают взаимную торговлю, и РЭЦ традиционно поддерживает проекты в этой стране. Развитие экономических отношений невозможно без усовершенствования логистики, и этот проект не только может стать одним из крупных транспортных проектов в регионе, но и поможет построить транспортную инфраструктуру будущего", - уверен вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)КиргизияНарынская областьРЖД
 
 
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