https://ria.ru/20221209/stroitelstvo-1837490476.html

РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии

РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии - РИА Новости, 09.12.2022

РЭЦ и РЖД изучат возможность участия в строительстве ж/д в Киргизии

"Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога), Российский экспортный центр (РЭЦ) и "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучат возможность совместного... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:56

2022-12-09T14:56

2022-12-09T14:56

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

киргизия

нарынская область

ржд

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Кыргыз темир жолу" (Киргизская железная дорога), Российский экспортный центр (РЭЦ) и "РЖД Интернешнл" ("дочка" РЖД) изучат возможность совместного строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Киргизии, сообщили РЖД.Соответствующий документ подписали гендиректор КЖД Азамат Сакиев, вице-президент "Российского экспортного центра" Станислав Георгиевский и глава "РЖД Интернешнл" (дочерняя компания РЖД) Сергей Столяров на Бишкекском инвестиционном саммите."Подписали меморандум о взаимопонимании с кыргызскими коллегами и РЭЦ. Предмет документа – проработка возможности совместной реализации проекта строительства железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Кыргызстане", - говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.Компания отмечает, что проект считается стратегическим, поскольку он заложит основу для нового железнодорожного узла, развития Иссык-Кульской и Нарынской областей."В перспективе линия может соединиться с проектируемой железной дорогой по маршруту Китай – Кыргызстан – Узбекистан, что создаст единую железнодорожную сеть внутри Кыргызстана, а также откроет широкие возможности для социально-экономического развития всего Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении.Как позже отметили в пресс-службе РЭЦ, структура планирует оказывать содействие в привлечении экспортного финансирования для реализации проекта."Россия и Кыргызстан активно развивают взаимную торговлю, и РЭЦ традиционно поддерживает проекты в этой стране. Развитие экономических отношений невозможно без усовершенствования логистики, и этот проект не только может стать одним из крупных транспортных проектов в регионе, но и поможет построить транспортную инфраструктуру будущего", - уверен вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.

https://ria.ru/20220620/eksport-1796712448.html

киргизия

нарынская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), киргизия, нарынская область, ржд