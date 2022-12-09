https://ria.ru/20221209/strategiya-1837653114.html

Путин допустил применение Россией наработок США по обезоруживающему удару

Путин допустил применение Россией наработок США по обезоруживающему удару - РИА Новости, 09.12.2022

Путин допустил применение Россией наработок США по обезоруживающему удару

Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности, в том числе и... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T23:16

2022-12-09T23:16

2022-12-09T23:16

политика

владимир путин

россия

евразийский экономический союз

сша

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности, в том числе и тактику обезоруживающего удара. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке.Путин предположил, что российские власти могли бы взять на вооружение наработки американских партнеров для обеспечения собственной безопасности."Мы просто думаем над этим. Никто же не стесняется, когда говорит об этом вслух в предыдущие времена и годы", — отметил глава государства.Российский лидер также напомнил, что США не исключают превентивного удара по условному противнику, поскольку эта стратегия прописана в основополагающих документах Вашингтона. Российская доктрина предполагает только ответно-встречный удар, только в ответ на запуск ракет другой ядерной державой, уточнил он."Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран", - подытожил Путин.Ранее президент России указал на нарастающую угрозу ядерной войны в мире. Однако он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой — это сдерживающий фактор. Кроме того, Россия не говорила о возможности его применения, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Владимир Путин.

https://ria.ru/20221208/sholts-1837131921.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз, сша