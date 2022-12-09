https://ria.ru/20221209/strategiya-1837653114.html
Путин допустил применение Россией наработок США по обезоруживающему удару
Путин допустил применение Россией наработок США по обезоруживающему удару - РИА Новости, 09.12.2022
Путин допустил применение Россией наработок США по обезоруживающему удару
Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности, в том числе и... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T23:16
2022-12-09T23:16
2022-12-09T23:16
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности, в том числе и тактику обезоруживающего удара. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке.Путин предположил, что российские власти могли бы взять на вооружение наработки американских партнеров для обеспечения собственной безопасности."Мы просто думаем над этим. Никто же не стесняется, когда говорит об этом вслух в предыдущие времена и годы", — отметил глава государства.Российский лидер также напомнил, что США не исключают превентивного удара по условному противнику, поскольку эта стратегия прописана в основополагающих документах Вашингтона. Российская доктрина предполагает только ответно-встречный удар, только в ответ на запуск ракет другой ядерной державой, уточнил он."Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран", - подытожил Путин.Ранее президент России указал на нарастающую угрозу ядерной войны в мире. Однако он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой — это сдерживающий фактор. Кроме того, Россия не говорила о возможности его применения, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Владимир Путин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, евразийский экономический союз, сша
Политика, Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз, США
Путин допустил применение Россией наработок США по обезоруживающему удару
Президент Путин допустил использование Россией наработок США по обезоруживающему удару
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может взять на вооружение американские наработки по обеспечению собственной безопасности, в том числе и тактику обезоруживающего удара. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке.
"У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара — первое. Второе — они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления", — сказал он.
Путин предположил, что российские власти могли бы взять на вооружение наработки американских партнеров для обеспечения собственной безопасности.
"Мы просто думаем над этим. Никто же не стесняется, когда говорит об этом вслух в предыдущие времена и годы", — отметил глава государства.
Российский лидер также напомнил, что США
не исключают превентивного удара по условному противнику, поскольку эта стратегия прописана в основополагающих документах Вашингтона
. Российская доктрина предполагает только ответно-встречный удар, только в ответ на запуск ракет другой ядерной державой, уточнил он.
"Но если потенциальный противник считает, что возможно использование теории превентивного удара, а мы нет, то все-таки это нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран", - подытожил Путин.
Ранее президент России указал на нарастающую угрозу ядерной войны в мире. Однако он подчеркнул, что Москва не собирается размахивать оружием массового поражения как бритвой — это сдерживающий фактор. Кроме того, Россия не говорила о возможности его применения, в отличие от экс-премьера Великобритании Лиз Трасс
, в ответ на это пришлось предпринять ряд мер, резюмировал Владимир Путин.