https://ria.ru/20221209/strasburg-1837357605.html

СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов

СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов - РИА Новости, 09.12.2022

СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов

Французская контрразведка задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения, сообщает радио France Info со ссылкой на источники в... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T00:50

2022-12-09T00:50

2022-12-09T05:31

в мире

страсбург

франция

эльзас

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французская контрразведка задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения, сообщает радио France Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Операция по нейтрализации ячейки экстремистов состоялась 18 ноября в Страсбурге.По словам источника, в группу входили пять человек, уже известных французскому управлению внутренней безопасности (DSGI), и еще двое, которые недавно въехали во Францию. Двум членам группы были предъявлены обвинения в преступном террористическом сообществе, и они были взяты под стражу.Остальные пятеро членов группы были освобождены.Задержания произошли за неделю до открытия в Страсбурге знаменитой рождественской ярмарки, которая привлекает в столицу Эльзаса до двух миллионов посетителей.

https://ria.ru/20211208/terakt-1762813876.html

https://ria.ru/20210923/frantsiya-1751537272.html

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в мире, страсбург, франция, эльзас