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СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов - РИА Новости, 09.12.2022
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СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов
СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов - РИА Новости, 09.12.2022
СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов
Французская контрразведка задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения, сообщает радио France Info со ссылкой на источники в... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T00:50
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в мире
страсбург
франция
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французская контрразведка задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения, сообщает радио France Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Операция по нейтрализации ячейки экстремистов состоялась 18 ноября в Страсбурге.По словам источника, в группу входили пять человек, уже известных французскому управлению внутренней безопасности (DSGI), и еще двое, которые недавно въехали во Францию. Двум членам группы были предъявлены обвинения в преступном террористическом сообществе, и они были взяты под стражу.Остальные пятеро членов группы были освобождены.Задержания произошли за неделю до открытия в Страсбурге знаменитой рождественской ярмарки, которая привлекает в столицу Эльзаса до двух миллионов посетителей.
https://ria.ru/20211208/terakt-1762813876.html
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в мире, страсбург, франция, эльзас
В мире, Страсбург, Франция, Эльзас
00:50 09.12.2022 (обновлено: 05:31 09.12.2022)
 
СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов

France Info: французская контрразведка задержала подозреваемых в подготовке терактов

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Французской республики
Сотрудники правоохранительных органов Французской республики - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Сотрудники правоохранительных органов Французской республики. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французская контрразведка задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения, сообщает радио France Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Операция по нейтрализации ячейки экстремистов состоялась 18 ноября в Страсбурге.
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СМИ: во Франции задержали двух мужчин, планировавших теракт на Рождество
По словам источника, в группу входили пять человек, уже известных французскому управлению внутренней безопасности (DSGI), и еще двое, которые недавно въехали во Францию. Двум членам группы были предъявлены обвинения в преступном террористическом сообществе, и они были взяты под стражу.
Остальные пятеро членов группы были освобождены.
Задержания произошли за неделю до открытия в Страсбурге знаменитой рождественской ярмарки, которая привлекает в столицу Эльзаса до двух миллионов посетителей.
Полицейские на месте нападения на женщину-полицейского в коммуне Рамбуйе под Парижем - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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В миреСтрасбургФранцияЭльзас
 
 
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