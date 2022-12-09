00:50 09.12.2022 (обновлено: 05:31 09.12.2022)
СМИ: в Страсбурге задержали группу подозреваемых в подготовке терактов
France Info: французская контрразведка задержала подозреваемых в подготовке терактов
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Французской республики
Сотрудники правоохранительных органов Французской республики. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Французская контрразведка задержала группу подозреваемых в подготовке террористического нападения, сообщает радио France Info со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Операция по нейтрализации ячейки экстремистов состоялась 18 ноября в Страсбурге.
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По словам источника, в группу входили пять человек, уже известных французскому управлению внутренней безопасности (DSGI), и еще двое, которые недавно въехали во Францию. Двум членам группы были предъявлены обвинения в преступном террористическом сообществе, и они были взяты под стражу.
Остальные пятеро членов группы были освобождены.
Задержания произошли за неделю до открытия в Страсбурге знаменитой рождественской ярмарки, которая привлекает в столицу Эльзаса до двух миллионов посетителей.
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