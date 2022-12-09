https://ria.ru/20221209/ssha-1837479750.html

США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков

США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022

США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков

Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов, но надеемся, что "чувство... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:28

2022-12-09T14:28

2022-12-09T14:39

сша

россия

в мире

сергей рябков

москва

вашингтон (штат)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов, но надеемся, что "чувство самосохранения" в Вашингтоне возобладает, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поэтому есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет", - отметил Рябков, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221209/sokamerniki-1837462570.html

сша

россия

москва

вашингтон (штат)

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сша, россия, в мире, сергей рябков, москва, вашингтон (штат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)