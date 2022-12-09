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США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
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США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков
США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков
Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов, но надеемся, что "чувство... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:28
2022-12-09T14:39
сша
россия
в мире
сергей рябков
москва
вашингтон (штат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов, но надеемся, что "чувство самосохранения" в Вашингтоне возобладает, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поэтому есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет", - отметил Рябков, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай".
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сша, россия, в мире, сергей рябков, москва, вашингтон (штат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Сергей Рябков, Москва, Вашингтон (штат), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:28 09.12.2022 (обновлено: 14:39 09.12.2022)
 
США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков

Рябков: США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией и выслать дипломатов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов, но надеемся, что "чувство самосохранения" в Вашингтоне возобладает, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нельзя исключать, что американцы рискнут понизить уровень дипломатического присутствия или осуществить новые массовые высылки. Однако чувство самосохранения, как нам кажется, должно все таки присутствовать", - сказал замминистра.
"Поэтому есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет", - отметил Рябков, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай".
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СШАРоссияВ миреСергей РябковМоскваВашингтон (штат)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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