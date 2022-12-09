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США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков
США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков - РИА Новости, 09.12.2022
США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков
Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов, но надеемся, что "чувство... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T14:28
2022-12-09T14:28
2022-12-09T14:39
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сергей рябков
москва
вашингтон (штат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нельзя исключать, что США захотят понизить уровень дипотношений с Москвой и инициировать новые высылки российских дипломатов, но надеемся, что "чувство самосохранения" в Вашингтоне возобладает, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Поэтому есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет", - отметил Рябков, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай".
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сша, россия, в мире, сергей рябков, москва, вашингтон (штат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, В мире, Сергей Рябков, Москва, Вашингтон (штат), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:28 09.12.2022 (обновлено: 14:39 09.12.2022)
США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией, заявил Рябков
Рябков: США могут захотеть понизить уровень дипотношений с Россией и выслать дипломатов