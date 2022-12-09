https://ria.ru/20221209/spetstribunal-1837474567.html

Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала

Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала - РИА Новости, 09.12.2022

Совет ЕС исключил из документа по Украине упоминание спецтрибунала

Совет ЕС в пятницу исключил из документа по Украине упоминание специализированного трибунала. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T14:13

2022-12-09T14:13

2022-12-09T14:13

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БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Совет ЕС в пятницу исключил из документа по Украине упоминание специализированного трибунала.Совет согласовал письменные выводы "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, в которых призвал страны союза на национальном уровне содействовать расследованию и преследованию виновных в "военных преступлениях", при этом в документе нет упоминания о предложенном ранее Еврокомиссией создании специализированного трибунала по Украине."Совет ЕС призывает государства-члены оказывать поддержку созданию и функционированию специализированных подразделений, ответственных за расследование и уголовное преследование на национальном уровне за международные преступления", - указывается в документе.В ЕС также указали на возможность для украинских беженцев, которые стали свидетелями или жертвами преступлений, совершенных на Украине, заявить о них и дать соответствующие показания, находясь в странах Евросоюза. "Государства-члены должны повысить осведомленность украинского сообщества беженцев о возможности дачи показаний в государствах-членах и усилить поддержку и защиту жертв международных преступлений", - указывается в документе.Постпредство РФ при ООН в пятницу распространило в качестве официального документа в Совбезе и Генассамблее письмо донецкой НПО "Справедливая Защита" со свидетельствами обстрелов Киевом мирного населения Донбасса, в нем говорится о недопустимости поставок тяжелых вооружений Украине.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан заявил, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывает аналогичное расследование, которое проводит МУС".Россия не является участницей МУС.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.В ведомстве подчеркивали, что Россия не впервые сталкивается с лицемерием западных стран при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий: преступления США и союзников в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и других странах очевидны для жителей пострадавших государств, их соседей и всех, кто не входит в так называемый золотой миллиард. Как отмечали в МИД РФ, Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием, Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, Москва требует, чтобы Париж не делил людей на "правильных" и "неправильных" и изучил злодеяния украинских националистов.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования.В МИД РФ заявляли ранее, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20221205/spetstribunal-1836530354.html

https://ria.ru/20221202/vsu-1835924633.html

https://ria.ru/20221201/spetstribunal-1835471152.html

https://ria.ru/20220803/mus-1807056224.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, международный уголовный суд, евросоюз, европа, санкции, санкции в отношении россии