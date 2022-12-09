https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837525051.html

Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении

Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.12.2022

Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ ударами штурмовой и армейской авиации на купянском направлении уничтожили за сутки более 40 украинских военных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T16:09

2022-12-09T16:09

2022-12-09T16:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВС РФ ударами штурмовой и армейской авиации на купянском направлении уничтожили за сутки более 40 украинских военных, сообщило Минобороны России."На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20221209/nastuplenie-1837525907.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область