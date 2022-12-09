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Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837525051.html
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 09.12.2022
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении
ВС РФ ударами штурмовой и армейской авиации на купянском направлении уничтожили за сутки более 40 украинских военных, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T16:09
2022-12-09T16:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВС РФ ударами штурмовой и армейской авиации на купянском направлении уничтожили за сутки более 40 украинских военных, сообщило Минобороны России."На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20221209/nastuplenie-1837525907.html
россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
16:09 09.12.2022 (обновлено: 16:12 09.12.2022)
 
Российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российская авиация нанесла удары по скоплениям ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Перейти в медиабанк
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. ВС РФ ударами штурмовой и армейской авиации на купянском направлении уничтожили за сутки более 40 украинских военных, сообщило Минобороны России.
"На купянском направлении в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - говорится в сводке.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Вчера, 16:11Специальная военная операция на Украине
Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
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