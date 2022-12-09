https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837410948.html

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику - РИА Новости, 09.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T10:55

2022-12-09T10:55

2022-12-09T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С7), два танка (Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два БПЛА противника.

https://radiosputnik.ria.ru/20221209/lnr-1837410200.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика