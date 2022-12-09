https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837410948.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:55
2022-12-09T10:55
2022-12-09T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С7), два танка (Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два БПЛА противника.
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/lnr-1837410200.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 50 человек и два танка