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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику - РИА Новости, 09.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221209/spetsoperatsiya-1837410948.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику - РИА Новости, 09.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T10:55
2022-12-09T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С7), два танка (Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два БПЛА противника.
https://radiosputnik.ria.ru/20221209/lnr-1837410200.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
10:55 09.12.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и технику

Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 50 человек и два танка

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в медиабанкБоец народной милиции ДНР
Боец народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Боец народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, самоходную артиллерийскую установку, два танка и десять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С7), два танка (Т-64БВ), десять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В четверг Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты два БПЛА противника.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
10:52В мире
Потери ВСУ в ЛНР за сутки составили до 90 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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