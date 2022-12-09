https://ria.ru/20221209/sotspodderzhka-1837447822.html

Луценко: вологодские депутаты будут совершенствовать систему соцподдержки

Луценко: вологодские депутаты будут совершенствовать систему соцподдержки - РИА Новости, 09.12.2022

Луценко: вологодские депутаты будут совершенствовать систему соцподдержки

Вологодские законодатели будут и дальше совершенствовать систему поддержки разных категорий населения, разрабатывая и принимая социально значимые законы, заявил РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:45

2022-12-09T12:45

2022-12-09T12:45

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 9 дек – РИА новости. Вологодские законодатели будут и дальше совершенствовать систему поддержки разных категорий населения, разрабатывая и принимая социально значимые законы, заявил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.Он возглавляет созданную три года назад в областном парламенте рабочую группу, в которую вошли депутаты, представители департаментов социальной защиты, здравоохранения, финансов, руководители администраций районов, специалисты медицинских организаций и учреждений социального обслуживания. Общими усилиями было выработано решение о разработке механизма социальной поддержки граждан с использованием имеющихся ресурсов.В пресс-службе напомнили, что один из разработанных и принятых социально значимых законов позволил решить проблему перевозки маломобильных групп населения. Услуга социального такси оказалась широко востребованной у вологжан. Впервые проблема доставки пожилых людей и инвалидов в различные учреждения была поднята во время личного приема председателя Законодательного Собрания Андрея Луценко летом 2019 года. Закон о социальном такси был принят на 42-ой сессии ЗСО. На его реализацию в бюджете области заложили 65 миллионов рублей. Большая часть средств была направлена на приобретение 28 автомобилей, в том числе с подъемным устройством инвалидной коляски. Транспорт был распределен между муниципалитетами.Сегодня услугами социального такси могут воспользоваться инвалиды первой группы, получающие социальные услуги на дому, инвалиды и дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и вынужденные использовать кресло-коляску, получатели социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания.В прошлом году услугами социального такси воспользовались 1965 инвалидов, в том числе 318 человек, использующих кресло-коляску. Всего были выполнены около 15 тысяч рейсов. За 11 месяцев этого года совершены 15700 выездов. Комплексными центрами социального обслуживания перевезено 1915 человек.На сессии областного парламента в октябре 2022 года список пользователей был расширен."Закон о социальном такси появился благодаря инициативе вологжан. Мы приветствуем такие предложения. Теперь благодаря услуге социального такси наши граждане могут добраться до социальных учреждений, при этом в поездке им окажут всестороннюю помощь. Мы будем совершенствовать систему поддержки разных категорий населения и дальше, разрабатывая и принимая социально значимые законы", - отметил Луценко.

https://ria.ru/20221207/sotssfera-1836928279.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко