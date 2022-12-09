12:11 09.12.2022 (обновлено: 13:03 09.12.2022)
В Кремле прокомментировали слова Меркель о Минских соглашениях
Песков: Путин говорил о том, что Киев тянет время и не хочет исполнять Минские соглашения
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", заявил, что верит в искренность и мудрость Владимира Путина, говорившего, что Киев тянет время и не хочет их исполнять.
"Я верю в искренность и мудрость президента РФ Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять минские обязательства, и он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас", - сказал он в эфире "Первого канала".
Слова о минских соглашениях экс-канцлер Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в среду. Она заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель добавила, что вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, считала ошибочным.
Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание.