https://ria.ru/20221209/soglasheniya-1837436159.html

В Кремле прокомментировали слова Меркель о Минских соглашениях

В Кремле прокомментировали слова Меркель о Минских соглашениях - РИА Новости, 09.12.2022

В Кремле прокомментировали слова Меркель о Минских соглашениях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:11

2022-12-09T12:11

2022-12-09T13:03

дмитрий песков

минские соглашения

владимир путин

ангела меркель

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/73/1528037384_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_50c020da5651b3802fa627198a740f4a.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время, чтобы "стать сильнее", заявил, что верит в искренность и мудрость Владимира Путина, говорившего, что Киев тянет время и не хочет их исполнять."Я верю в искренность и мудрость президента РФ Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять минские обязательства, и он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но все мурыжили. Это имеет последствия сейчас", - сказал он в эфире "Первого канала".Слова о минских соглашениях экс-канцлер Меркель (занимала пост с 2005-го по 2021 год) сказала в интервью ежедневнику Die ZEIT в среду. Она заявила, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время". Меркель добавила, что вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, считала ошибочным.Берлин и коллективный Запад не собирались выполнять минские соглашения, а использовали выигранное время, чтобы накачивать Киев оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это высказывание.

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, минские соглашения, владимир путин, ангела меркель, политика, украина