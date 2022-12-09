https://ria.ru/20221209/skver-1837468331.html

В липецком селе рядом с храмом-часовней в рамках нацпроекта разбили сквер

В липецком селе рядом с храмом-часовней в рамках нацпроекта разбили сквер - РИА Новости, 09.12.2022

В липецком селе рядом с храмом-часовней в рамках нацпроекта разбили сквер

В селе Вязовое Долгоруковского района Липецкой области рядом с храмом-часовней Казанской иконы Божией Матери появилось новое общественное пространство – сквер,... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:54

2022-12-09T13:54

2022-12-09T13:54

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

долгоруковский район

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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. В селе Вязовое Долгоруковского района Липецкой области рядом с храмом-часовней Казанской иконы Божией Матери появилось новое общественное пространство – сквер, сообщил губернатор области Игорь Артамонов.До войны там был каменный храм, который в советские годы был разрушен.По словам Артамонова, благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в этом году пустовавшее место благоустроили – разбили сквер, в котором проложили тротуарные дорожки, установили скамейки, светильники. Сквер озеленили – там высадили туи, желтую форзицию, спирею, разбили цветники с гортензиями и тюльпаны. В дальнейших планах установить стенды, рассказывающие об истории разрушенного храма. В селе остались единицы, кто помнит этот храм, однако сохранились архивные фотографии."Благоустройство городов и сел в регионе проводится с учетом мнения жителей. Именно они определяют места и вносят предложения по проектам. Прекрасно, что липчане столь неравнодушны к происходящим преобразованиям", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20221205/blagoustroystvo-1836339632.html

липецкая область

долгоруковский район

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, нацпроекты, долгоруковский район