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Мезенцев: предложения по символике СГ готовятся для рассмотрения в ВГС - РИА Новости, 09.12.2022
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Мезенцев: предложения по символике СГ готовятся для рассмотрения в ВГС
Мезенцев: предложения по символике СГ готовятся для рассмотрения в ВГС - РИА Новости, 09.12.2022
Мезенцев: предложения по символике СГ готовятся для рассмотрения в ВГС
Предложения по символике СГ – флагу и гимну готовятся для рассмотрения в 2023 году Высшим госсоветом (ВГС), сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T12:53
2022-12-09T12:53
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 9 декабря – РИА Новости. Предложения по символике СГ – флагу и гимну готовятся для рассмотрения в 2023 году Высшим госсоветом (ВГС), сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Говоря о планах на следующий год, госсекретарь отметил, что Совет министров СГ может в следующем году рассмотреть новый документ, регламентирующий взаимодействие в научно-исследовательской сфере и предусматривающий создание единой инфраструктуры для проведения научных исследований."На уровне Совета министров будет рассмотрен новый документ - Стратегия взаимодействия представителей научно-исследовательской сферы и создания единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований СГ, чего раньше не было. Мы хотим убедить представителей Национальной Академии наук Беларусии корпорации "Роскосмос" в том, что можно представить тот задел, который успешно партнеры, работающие в этой сфере, обозначают на этапе создания совместного российско-белорусского космического аппарата", - сказал он.По словам Мезенцева, одним из самых ожидаемых событий следующего года также станет подведение итогов реализации 28 союзных программ, которое пройдет на заседании Совета министров СГ."Это в полной степени экономика, социальная сфера, промышленная политика, политика в финансово-валютной области, естественно, политика в сфере энергетики, в том числе атомной", - пояснил Мезенцев.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
12:53 09.12.2022
 

Мезенцев: предложения по символике СГ готовятся для рассмотрения в ВГС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 декабря – РИА Новости. Предложения по символике СГ – флагу и гимну готовятся для рассмотрения в 2023 году Высшим госсоветом (ВГС), сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Мы полагаем, что главы государств проведут заседание Высшего государственного совета. Для рассмотрения Высшим госсоветом будут подготовлены предложения по символике Союзного государства - флагу и гимну ", - сказал в интервью каналу "Россия-24", приуроченному к 23-летию подписания договора о создании СГ.
Говоря о планах на следующий год, госсекретарь отметил, что Совет министров СГ может в следующем году рассмотреть новый документ, регламентирующий взаимодействие в научно-исследовательской сфере и предусматривающий создание единой инфраструктуры для проведения научных исследований.
"На уровне Совета министров будет рассмотрен новый документ - Стратегия взаимодействия представителей научно-исследовательской сферы и создания единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований СГ, чего раньше не было. Мы хотим убедить представителей Национальной Академии наук Беларусии корпорации "Роскосмос" в том, что можно представить тот задел, который успешно партнеры, работающие в этой сфере, обозначают на этапе создания совместного российско-белорусского космического аппарата", - сказал он.
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По словам Мезенцева, одним из самых ожидаемых событий следующего года также станет подведение итогов реализации 28 союзных программ, которое пройдет на заседании Совета министров СГ.
"Это в полной степени экономика, социальная сфера, промышленная политика, политика в финансово-валютной области, естественно, политика в сфере энергетики, в том числе атомной", - пояснил Мезенцев.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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