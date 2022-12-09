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Мезенцев: предложения по символике СГ готовятся для рассмотрения в ВГС

Мезенцев: предложения по символике СГ готовятся для рассмотрения в ВГС - РИА Новости, 09.12.2022

Мезенцев: предложения по символике СГ готовятся для рассмотрения в ВГС

Предложения по символике СГ – флагу и гимну готовятся для рассмотрения в 2023 году Высшим госсоветом (ВГС), сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T12:53

2022-12-09T12:53

2022-12-09T12:53

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 9 декабря – РИА Новости. Предложения по символике СГ – флагу и гимну готовятся для рассмотрения в 2023 году Высшим госсоветом (ВГС), сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Говоря о планах на следующий год, госсекретарь отметил, что Совет министров СГ может в следующем году рассмотреть новый документ, регламентирующий взаимодействие в научно-исследовательской сфере и предусматривающий создание единой инфраструктуры для проведения научных исследований."На уровне Совета министров будет рассмотрен новый документ - Стратегия взаимодействия представителей научно-исследовательской сферы и создания единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований СГ, чего раньше не было. Мы хотим убедить представителей Национальной Академии наук Беларусии корпорации "Роскосмос" в том, что можно представить тот задел, который успешно партнеры, работающие в этой сфере, обозначают на этапе создания совместного российско-белорусского космического аппарата", - сказал он.По словам Мезенцева, одним из самых ожидаемых событий следующего года также станет подведение итогов реализации 28 союзных программ, которое пройдет на заседании Совета министров СГ."Это в полной степени экономика, социальная сфера, промышленная политика, политика в финансово-валютной области, естественно, политика в сфере энергетики, в том числе атомной", - пояснил Мезенцев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев