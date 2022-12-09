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Пожарные приехали к "МЕГА Химки" после срабатывания пожарной сигнализации
Пожарные приехали к "МЕГА Химки" после срабатывания пожарной сигнализации - РИА Новости, 09.12.2022
Пожарные приехали к "МЕГА Химки" после срабатывания пожарной сигнализации
Первые пожарные подразделения приехали к горящему ТЦ "МЕГА Химки" через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил начальник ЦУКС ГУМЧС... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T07:39
2022-12-09T07:39
2022-12-09T11:06
происшествия
московская область (подмосковье)
obi
пожар в тц "мега химки"
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Первые пожарные подразделения приехали к горящему ТЦ "МЕГА Химки" через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил начальник ЦУКС ГУМЧС Подмосковья Иван Гусев.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти."В 5.58 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о сработке датчика пожарной сигнализации в торговом центре "Мега Химки". В 6.19 по прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание на кровле", - сказал Гусев.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), obi, пожар в тц "мега химки"
Происшествия, Московская область (Подмосковье), OBI, Пожар в ТЦ "Мега Химки"
07:39 09.12.2022 (обновлено: 11:06 09.12.2022)
Пожарные приехали к "МЕГА Химки" после срабатывания пожарной сигнализации
Пожарные приехали к "МЕГА Химки" через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации