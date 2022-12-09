https://ria.ru/20221209/signalizatsii-1837372066.html

Пожарные приехали к "МЕГА Химки" после срабатывания пожарной сигнализации

Пожарные приехали к "МЕГА Химки" после срабатывания пожарной сигнализации - РИА Новости, 09.12.2022

Пожарные приехали к "МЕГА Химки" после срабатывания пожарной сигнализации

Первые пожарные подразделения приехали к горящему ТЦ "МЕГА Химки" через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил начальник ЦУКС ГУМЧС... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T07:39

2022-12-09T07:39

2022-12-09T11:06

происшествия

московская область (подмосковье)

obi

пожар в тц "мега химки"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837383935_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_e98a7179fc22f78c1ba27816fb098754.jpg

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Первые пожарные подразделения приехали к горящему ТЦ "МЕГА Химки" через 20 минут после срабатывания пожарной сигнализации, сообщил начальник ЦУКС ГУМЧС Подмосковья Иван Гусев.Пожар начался в магазине OBI в торговом центре "МЕГА Химки" в Подмосковье в пятницу утром. Загорелась кровля на площади 150 метров. В подмосковном ГУМЧС сообщили о четвертом номере сложности пожара из пяти."В 5.58 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о сработке датчика пожарной сигнализации в торговом центре "Мега Химки". В 6.19 по прибытию первых пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание на кровле", - сказал Гусев.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), obi, пожар в тц "мега химки"